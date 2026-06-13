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    Tomorrow Daily Horoscope 14 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    14 June 2026 Daily Horoscope: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়।

    Published on: Jun 13, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
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    Tomorrow Horoscope: ১৪ জুন ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রাশিচক্রের এই ১২ রাশির ভাগ্যফল রইল। আগামিকাল রবিবারের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    শিক্ষার্থী এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। লেখক, কবি ও শিল্পীরা সফলতা পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভালোবাসা ও সন্তানের দিকটা একটু দুর্বল হতে পারে। ব্যবসা ভালো হবে। হলুদ বস্তুটি কাছাকাছি রাখুন।

    বৃষ

    আর্থিক লাভের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনার পক্ষে থাকবে। ব্যবসায়েও লাভবান হবে। লাল বস্তুটি আপনার সাথে রাখুন।

    মিথুন

    এই রাশি মনের মধ্যে ইতিবাচক শক্তি থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনে জিনিস পাওয়া যাবে। ভালোবাসা ও সন্তানের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকতে পারে। ব্যবসা ভালো থাকবে। লাল বস্তুটি কাছাকাছি রাখুন।

    কর্কট

    এই রাশি ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার সাথে থাকবে। চাকরি ও ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কাজ আটকে ছিল তা গতি পাবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তানরাও শক্তিশালী হবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে দিনটি শুভ হবে। হলুদ জিনিসটি আপনার সাথে রাখুন।

    সিংহ

    এই রাশির একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আছে বলে মনে হচ্ছে না। যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি অপ্রয়োজনীয় বিবাদ বা ঝামেলায় পড়তে পারেন। প্রেম ও সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। ব্যবসা ঠিক থাকবে, তবে সাবধানতা প্রয়োজন। হলুদ আইটেমটি দান করুন।

    কন্যা

    পরিবারে কিছুটা ঝগড়া হতে পারে তবে জমি, বাড়ি বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান সুখ বয়ে আনবে। ব্যবসায়েও লাভবান হবে। শুধু ঘরোয়া চাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। হলুদ আইটেমটি দান করুন।

    তুলা

    ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে। সরকারি কাজে সাফল্য পেতে পারেন। আদালতের মামলায় জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা ও ব্যবসা ভালো থাকবে। একটি লাল আইটেম দান করুন।

    বৃশ্চিক

    আপনি গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন। জ্ঞান ও বোধগম্যতা বাড়বে। স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি হতে পারে, তাই মনে রাখবেন। প্রেম ও সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে উন্নতি হবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। ভগবান শিবের জলভিষেক করুন।

    ধনু

    আয়ের একটি নতুন উৎস হয়ে উঠতে পারে। পুরোনো কাজ থেকেও টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান থেকে সুখ পাবেন। ব্যবসায় লাভবান হবে। কাছাকাছি একটি সবুজ জিনিস রাখুন। মকর রাশি মন কিছুটা বিরক্ত এবং অস্থির হতে পারে। খরচ বাড়তে পারে। অযথা দুশ্চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন। তবে প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসা সম্পর্কিত পরিস্থিতি ভাল থাকবে। মা কালীকে প্রণাম জানাতে থাকুন।

    কুম্ভ

    আপনার বীরত্ব ফল বয়ে আনবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি পরিবার এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান একসঙ্গে থাকবে। হলুদ আইটেমটি দান করুন।

    মীন

    আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। মন খুশি হবে এবং দিনটি কিছুটা ছুটির মতো মনে হবে। চাকরি, ভালোবাসা, সন্তান, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা- প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি খুব ভালো থাকবে। ইতিবাচক শক্তি থাকবে। বজরংবলীকে প্রণাম জানাই।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 14 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১৪ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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