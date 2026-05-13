    Tomorrow Daily Horoscope 14 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! রইল ১৪ মে ২০২৬ রাশিফল

    রাত পোহালেই লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার। ১৪ মে ২০২৬ সালে বৃহস্পতিবার, কেমন কাটতে চলেছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। দেখে নিন জ্যোতিষমত।

    Published on: May 13, 2026 6:13 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ১৪ মে কিছু রাশির জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, আবার কিছু রাশিচক্রের চিহ্নকে জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ১৪ মে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকার করবে এবং কাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রইল ১৪ মে ২০২৬র রাশিফল।

    মেষ- ১৪ মে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও, এটি প্রয়োজনীয় হবে কারণ দিন শেষ হওয়ার আগেই আপনি সেগুলি সমাধান করবেন। অফিসে আপনার মনোভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ অর্থের অভাব হবে না।

    বৃষ রাশি-১৪ মে, আপনার শক্তি ভাল এবং লোকেরা আপনার প্রচেষ্টায় মনোযোগ দেবে। পরিষ্কারভাবে কথা বলুন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করুন তবে ভালবাসার সাথে। নতুন ছোট ছোট কাজ চেষ্টা করুন এবং প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। আপনার বন্ধুদের আপনাকে সমর্থন করুন।

    মিথুন- ১৪ মে, আপনি আরও বেশি সঞ্চয় করার বিকল্পটি দেখতে পাবেন। স্বাস্থ্যের সাথে আপস করবেন না। সহজ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য একটি দৃঢ় পরিকল্পনা করুন। ধারাবাহিকভাবে প্রেমময় পদক্ষেপ নিতে থাকুন।

    কর্কট- ১৪ মে, ছোট ছোট কাজগুলি সংগঠিত করুন, বিশদ পরীক্ষা করুন এবং কঠিন অংশগুলির জন্য সহায়তা জিজ্ঞাসা করুন। আপনাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট ফল বয়ে আনবে। ভাল অভ্যাস তৈরি করতে এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে প্রতিদিন একটি ছোট তালিকা তৈরি করুন।

    সিংহ রাশি-১৪ মে, সিংহ রাশি রোম্যান্স সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে লাভ হবে এবং অফিসে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। আর্থিক বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ছোট ছোট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিলে আপনি কাজটি দ্রুত শেষ করতে সক্ষম হবেন।

    কন্যা রাশি- ১৪ ই মে, প্রতিটি সম্পূর্ণ কাজ উদযাপন করুন। কৌতূহল আপনাকে সাহায্যকারী লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। দরকারী ধারণাগুলি সহজ পরীক্ষা থেকে আসে। খোলামেলা থাকুন, ভালবাসার সাথে কথা বলুন এবং আপনার মূল্যবোধ এবং গতির সাথে মেলে এমন অফারগুলি গ্রহণ করুন।

    তুলা রাশি -১৪ মে, পদক্ষেপ হোক বা কোনও কাজ, কম ভুল হবে। আপনি গর্ব বোধ করবেন। অগ্রগতির জন্য একটি তালিকা, নিয়মিত রুটিন এবং শান্ত ফোকাস ব্যবহার করুন। আপনি সাবধানী পরিকল্পনা এবং সহজ পদক্ষেপগুলি থেকে উপকৃত হতে সক্ষম হবেন।

    বৃশ্চিক রাশি- ১৪ মে, আপনার সম্পর্ককে উত্তেজনাপূর্ণ এবং উত্পাদনশীল রাখুন।ইতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজের চাপ দূর করুন। সমৃদ্ধি থাকা স্মার্ট বিনিয়োগের জন্যও অনুমতি দিতে পারে।

    ধনু রাশি- ১৪ ই মে, রোম্যান্স সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

    মকর রাশি- ১৪ ই মে, বন্ধুদের সাথে আশা ভাগ করে নিন, শিখুন, বেড়ে উঠুন, হাসি, বিরতি দিন, পরিকল্পনা করুন এবং বিশ্রাম নিন। আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে নতুন সুযোগ এনে দেবে। বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন, স্পষ্ট কথোপকথন এবং ছোট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আজ বৃদ্ধি এবং সংযোগের জন্য নতুন পথ তৈরি করবে।

    কুম্ভ রাশি- ১৪ মে, আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ সমাধান করুন এবং চমৎকার পেশাদার ফলাফল দিতে থাকুন। আজ বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ বিনিয়োগ করুন। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না।

    মীন রাশি-১৪ মে, সামাজিক সুযোগ এবং সৃজনশীল ধারণা আসবে। পরিষ্কারভাবে কথা বলুন এবং সাবধানে কাজ করুন। আপনার সময়সূচীর সাথে মানানসই সহায়ক অফারগুলি গ্রহণ করুন।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

