Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope 16 june 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ১৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

     Tomorrow Daily Horoscope 16 June 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ১৬ জুন, ২০২৬ এ উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত-

    Published on: Jun 15, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Tomorrow Daily Horoscope: ১৬ জুন মঙ্গলবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। মঙ্গলবার ভগবান হনুমানের পূজা করা হয়। এমন দিন

    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 16 জুন, পড়ুন রাশিফল
    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 16 জুন, পড়ুন রাশিফল

    মেষ-আপনি চাকরি এবং অর্থের দিক থেকে ভাল হবেন। আপনি যে কোনও ধরণের বড় রোগ থেকেও দূরে থাকবেন। প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। রোম্যান্সে আরও সৃজনশীল সময় ব্যয় করুন। আপনার পেশাগত জীবনও ভাল হবে।

    বৃষ- স্মার্ট বিনিয়োগের জন্য একটি ভাল দিন হিসাবে প্রমাণিত হবে। রোমান্টিক জীবন ফলপ্রসূ হবে। আপনি নতুন অ্যাসাইনমেন্টগুলিও পছন্দ করতে পারেন, যা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হতে পারে। কোনো শারীরিক সমস্যা হবে না।

    মিথুন-১৬ জুন, সম্পর্কের প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার সঙ্গীর সাথে কথা বলুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। এটি একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে।

    কর্কট- ১৬ ই জুন, সম্পর্কের সংবেদনশীলতার চেয়ে বোঝার প্রয়োজন হবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে পেশাগত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠুন। আর্থিকভাবে, আজ আপনার অবস্থা ভাল থাকবে।

    সিংহ-১৬ ই জুন একটি ভাল প্রেম জীবন যাপন করুন, যেখানে আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। ক্যারিয়ার এবং ফিনান্স উভয়ই ইতিবাচক হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনি ভাল অবস্থায় থাকবেন।

    কন্যা- ১৬ জুন, আপনার প্রেমের জীবনের ছোটখাটো সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিন। আত্মবিশ্বাসের সাথে পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি পরাজিত করুন। আজ, আপনার চিন্তা না করে অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো উচিত।

    তুলা- ১৬ ই জুন, একটি সফল পেশাদার জীবনের পাশাপাশি একটি সুখী প্রেম জীবন আপনার দিনটি তৈরি করতে পারে। আজ অর্থ সম্পর্কিত বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিন। আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থাও আজ ভাল থাকবে।

    বৃশ্চিক -প্রেমে পড়ুন এবং কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন। আপনার পেশাগত জীবন ভাল হবে এবং আর্থিকভাবেও আপনি আজ শক্তিশালী হবেন। কিছু চিকিত্সা সমস্যা দিনটি নষ্ট করতে পারে।

    ধনু- একটি শক্তিশালী প্রেমের সম্পর্ক ১৬ ই জুন আপনার দিনের হাইলাইট। কর্মক্ষেত্রে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিতে পারেন। একটি নিখুঁত আর্থিক পরিকল্পনা করুন এবং স্মার্টভাবে অর্থ বিনিয়োগ করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনি ভাল অবস্থায় আছেন।

    মকর- ১৬ ই জুন, সাবধানে অর্থ পরিচালনা করুন। নিশ্চিত করুন যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও বড় বাধা নেই। কর্মক্ষেত্রে অহংকার ত্যাগ করুন। আজই সততার সাথে সময়সীমা পূরণ করুন। আজ আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া উচিত।

    কুম্ভ- ১৬ জুন আজ সম্পর্কের মধ্যে প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব আপনাকে ব্যস্ত রাখতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও আপনাকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

    মীন- ১৬ ই জুন, আপনার প্রেম জীবন শক্তিশালী হবে এবং পেশাদার জীবন সৃজনশীল হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা একটি স্মার্ট অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনার অনুমতি দেয়। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 16 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ১৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes