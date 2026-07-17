Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ১৮ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
১৮ জুলাই ২০২৬, দেখে নিন রাশিফল। আজই জেনে নিন শনিবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
আগামিকাল শনিবার ১৮ জুলাই, ২০২৬ সাল। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটি বজরংবলি এবং শনিদেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। দেখে নিন রাশিফল।
মেষ - আগামিকাল কিছু পুরানো সিদ্ধান্তের প্রভাব দেখা যাবে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও আটকে থাকা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৎ থাকুন, অন্যথায় ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে।
বৃষ - ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার সাথে। যেকোনও স্থগিত কাজ হঠাৎ করে করা যেতে পারে। পারিবারিক পরিবেশে শান্তি বিরাজ করবে। ভ্রমণ বা ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। বাড়িতে পুজো বা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হতে পারে। অভাবী কাউকে সাহায্য করলে মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে।
মিথুন- ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বাড়বে। কোনও পুরানো বন্ধু হঠাৎ যোগাযোগ করতে পারে। অর্থের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন- ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন।
কর্কট- পুরোনো চেষ্টার ফল পেতে পারেন। অফিসে আপনার মতামত গুরুত্ব পাবে। অর্থের প্রবাহ সম্ভব। পরিবারের বড়দের সমর্থন মানসিক শান্তি দেবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকুন, সাফল্য নিশ্চিত।
সিংহ - দিনটি উৎসাহে ভরপুর থাকবে। সৃজনশীল কাজে আগ্রহী হবেন। আপনি কোনও বন্ধু বা ভাইয়ের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা বৈঠক উপকারী হতে পারে। পুরনো মতপার্থক্যের অবসান হবে। আপনার চিন্তাভাবনা অন্যের উপর চাপিয়ে দেবেন না, ভারসাম্য বজায় রাখুন।
কন্যা - আপনার প্রচেষ্টা বড় ফলাফল পেতে পারে। পদোন্নতি বা সম্মানের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে স্থিতিশীলতা থাকবে। কিছু লোক আপনার প্রতি ঈর্ষা বোধ করতে পারে, তাই নম্র হন। সন্ধ্যায়, কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে সংবেদনশীল কথোপকথন হতে পারে।
তুলা - আত্মবিশ্লেষণের দিন। একটি গভীর সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা আপনাকে ভাবতে বাধ্য করবে। কাজে দায়িত্ব যেমন বাড়বে, তেমনি স্বীকৃতিও পাবেন। প্রেম জীবনে রোমান্সের লক্ষণ দেখা যায়। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না, পরিস্থিতিকে সময় দিন।
বৃশ্চিক রাশি - দিনের বেলায় শক্তি থাকবে, তবে বিভ্রান্তির কারণে কাজ আটকে যেতে পারে। কথাবার্তায় নম্র হোন। কাছের কারও সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে। প্রেম জীবনে নতুন মোড় আসবে, পুরনো সম্পর্ক পুনরায় যুক্ত হতে পারে।
ধনু রাশি- অনুভূতি গভীর হবে। পুরনো সম্পর্কের স্মৃতি সতেজ হয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফলাফল পাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে। সন্ধ্যায়,
মকর- আপনার আচরণ মানুষের উপর প্রভাব ফেলবে। আপনি অফিস বা ব্যবসায় একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। তবে মানসিক ক্লান্তি অনুভূত হতে পারে- তাই নিজেকে খুব বেশি প্রসারিত করবেন না।
কুম্ভ - আপনার ভাগ্য আপনাকে একটি নতুন দিক দেখাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস প্রতিফলিত হবে। যারা ভ্রমণ করছেন তারা উপকৃত হতে পারেন। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাবেন।
মীন রাশি - আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। আপনি যে কাজ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তা এখন অগ্রগতি দেখতে পাবে। চাকুরীজীবীরা সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More