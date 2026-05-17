    Tomorrow Daily Horoscope 18 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৮ মে ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন

    রাত পোহালেই নতুন সপ্তাহ। ১৮ মে ২০২৬ সাল পড়ছে সোমবার। 

    Published on: May 17, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল সোমবার, মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৮ মে ২০২৬ সালের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।

    মেষ- দিনটি কিছুটা ব্যস্ত দিন হতে পারে। সকাল থেকেই কাজ আপনার পিছনে থাকবে। আপনাকে অফিসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্রুত শেষ করতে হতে পারে। টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা একটু কম হবে। বাড়িতে কোনও বিষয়ে তর্ক করা এড়িয়ে চলাই ভাল। সন্ধ্যার মধ্যে মন হালকা বোধ করবে।

    বৃষ রাশি- দিনটি ভালো থাকবে। স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। যারা কাজ করবেন তারা স্বস্তি পাবেন। পুরানো পরিচিতিগুলি ব্যবসায় উপকারী হতে পারে। পরিবারে পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো বোধ করবে।

    মিথুন রাশি- আপনাকে কিছু পুরানো কাজ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে। অফিসে আরও কাজ হবে, তবে কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। আপনার কোনও বন্ধুর সাথে হঠাৎ কথোপকথন হতে পারে। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন।

    কর্কট রাশি- মন একটু আবেগপ্রবণ হতে পারে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। চাকরিতে পরিস্থিতি ভালো থাকবে। যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ হ্রাস পেতে পারে। বাইরের খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যায় বিশ্রাম পাবেন।

    সিংহ রাশি - রাগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। একটি ছোট জিনিস বড় করা ক্ষতির কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দিনটি স্বাভাবিক থাকবে। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। পরিবারের সহযোগিতা পেলে মন শান্ত থাকবে।

    কন্যা রাশি- একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তাড়াতাড়ি কাউকে বিশ্বাস করবেন না। কাজে বিলম্ব হতে পারে। খরচ বাড়তে পারে। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া ভাল হবে।

    তুলা রাশি- আজকের দিনটি স্বস্তির দিন হতে পারে। চাকরিতে কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। টাকা বন্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহী হবে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    বৃশ্চিক রাশি- আজ দীর্ঘদিন ধরে থেমে থাকা কাজ শেষ হতে পারে। মন আগের চেয়ে শান্ত হবে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি ভাল হবে। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে।

    ধনু রাশি- ধীরে ধীরে কাজ শেষ হবে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারেন। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি ভাল থাকবে। পরিবারে কোনও শুভ কাজের আলোচনা হতে পারে। মন প্রফুল্ল থাকবে।

    মকর রাশি- কাজের চাপ কিছুটা বেশি অনুভূত হতে পারে। অফিসে দায়িত্ব বাড়তে পারে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। বাড়িতে কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কুম্ভ রাশি- দিনটি ভালো থাকবে। ব্যবসায় মুনাফা পেতে পারেন। যারা কাজ করবেন তারা স্বস্তি পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে।

    মীন- দিনটি স্বাভাবিক হবে। পর্যায়ক্রমে কাজটি শেষ করা হবে। পরিবার সহায়ক হবে। যে কোনও বিষয়ে খুব বেশি চাপ নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং বিশ্রামও নিন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

