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    Tomorrow Daily Horoscope 19 june 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের! ১৯ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    Rashifal: ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবে, দেখে নিন।

    Published on: Jun 18, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
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    Daily Horoscope 19 june 2026 : শুক্রবার দেবী লক্ষ্মীর পূজা করলে সম্পদ ও সম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন বিশ্বাস রয়েছে। আর রাত পোহালেই রয়েছে শুক্রবার। শুক্রবার ১৯ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    horoscope
    horoscope

    মেষ রাশি- ১৯ জুন একটি সন্তোষজনক দিন হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পদোন্নতি পেতে পারে এবং একটি নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার দুর্দান্ত সম্ভাবনাও রয়েছে। আজ সিনিয়রদের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে, আপনি রাজনীতির শিকার হতে পারেন।

    বৃষ রাশি - ১৯ জুন, পরামর্শ হবে সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং কেবলমাত্র সেই দায়িত্বগুলি গ্রহণ করুন যা সম্পর্কে আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন। ব্যবসায়ীরা দিনের শুরুতে কিছু বিপত্তির মুখোমুখি হবেন তবে দিন যত যাচ্ছে তত পরিস্থিতি আরও ভাল হবে।

    মিথুন - অহংকারী না হওয়ার চেষ্টা করুন এবং পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন, এমনকি যদি সেগুলি আপনার জুনিয়রদের কাছ থেকে আসে। ব্যবসার উন্নতি হবে, তাই আপনি ভাল মুনাফা আশা করতে পারেন। দিনটি আপনার জন্য ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে।

    কর্কট- ১৯ জুন, আপনার স্ত্রীর সাথে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন কারণ বিচ্ছেদের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। কিছু পরিকল্পনা ভুল প্রমাণিত হতে পারে এবং এর বোঝা আপনার উপরও পড়তে পারে।

    সিংহ রাশি - ১৯ ই জুন, আপনার কাজ প্রশংসিত হবে এবং প্রশংসিত হবে। এটি একটি স্বপ্ন সত্যি হওয়ার দিন হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ প্রসারিত করবেন এবং ভাল মুনাফা অর্জন করবেন।

    কন্যা রাশি - ১৯ ই জুন, আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হবে। হাইড্রেটেড থাকুন এবং স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার ব্যয় আকাশচুম্বী হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

    তুলা রাশি- আপনার দক্ষতা বাড়ানোর এবং কিছু নতুন দক্ষতা শেখার জন্য বিনিয়োগের জন্য ১৯ জুন একটি ভাল দিন হবে। চাকুরীজীবীরা অগ্রগতি এবং সুবিধা দেখতে পারেন। ব্যবসায়ীদের খরচ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

    বৃশ্চিক রাশি- ১৯ জুন, ফিটনেসের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং চাপ থেকে দূরে থাকুন। আপনার দিন ভাল শুরু হবে তবে শেষটি মাঝারি হবে। কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন না।

    ধনু রাশি- ১৯ জুন, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত। তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। ক্যারিয়ার এবং আর্থিক জীবন আজ স্বাভাবিক থাকবে। আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে।

    মকর রাশি - ১৯ জুন, অংশীদারিত্বে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, যা ফাটল দেখা দিতে পারে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন। অর্থ ও আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভাল হবে।

    কুম্ভ - ব্যবসায় আর্থিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে এবং কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা উচিত। একই সঙ্গে নিজেকে ও ত্বক সুস্থ রাখতে ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

    মীন রাশি - ১৯ জুন, আর্থিক পরিস্থিতি প্রত্যাশা অনুযায়ী হবে, তবে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় জিনিসগুলি নষ্ট করতে পারে এবং চাপের কারণ হতে পারে। তাই স্ট্রেস এড়াতে স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 19 June 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের! ১৯ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

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