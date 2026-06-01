Tomorrow Daily Horoscope 2 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ২ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ থেকে মীনের মধ্যে ২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ- কাজের দিক থেকে ২ জুন আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে অগ্রগতি দেখা যায়। পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যার সময় বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে পারেন।
বৃষ রাশি - ২ জুন একটি স্বাভাবিক দিন হতে চলেছে। আপনাকে বাড়ি এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পুরোনো কিছু নিয়ে মন একটু বিচলিত হতে পারে, কিন্তু খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। খরচের দিকে নজর রাখুন।
মিথুন - ২ জুন আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হতে পারে। একবারে অনেক কাজ আসতে পারে। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। আপনার কাছের কারও সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট- ২ জুন স্বস্তির দিন হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। গত কয়েকদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজ এগিয়ে যেতে পারে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।
সিংহ রাশি - ২ জুন আত্মবিশ্বাসের দিন হবে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কাজে গুরুত্ব পেতে পারে। নতুন পরিকল্পনা মাথায় আসতে পারে। অর্থের দিক থেকে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটবে।
কন্যা রাশি - ২ জুন দায়িত্বের দিন হতে পারে। বিলম্ব না করে সময়মতো কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। পরিবারের একজন প্রবীণ সদস্যের পরামর্শ উপকারী হতে পারে। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেটের যত্ন নিন।
তুলা রাশি - ২ জুন একটি মিশ্র দিন হতে পারে। কাজটি সম্পন্ন করতে আরও কিছুটা প্রচেষ্টা লাগতে পারে। তাড়াহুড়ো করবেন না কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে। সন্ধ্যার মধ্যে কিছু সুসংবাদ পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে।
বৃশ্চিক রাশি - ২ জুন আপনার পক্ষে একটি দিন হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে চলা যেকোনো কাজ শেষ করা যাবে। চাকুরীজীবীরা স্বস্তি পাবেন। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
ধনু রাশি- ২ জুন আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে পারে। স্থগিত কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। আপনার কাছের কারও পরামর্শ আপনার কাজে লাগতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
মকর রাশি- ২ জুন একটি ব্যস্ত দিন হতে পারে। কিছু কাজ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় নিতে পারে। রাগে কিছু বলা এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে।
কুম্ভ রাশি- ২ জুন নতুন আশা আনতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। মন প্রফুল্ল থাকবে।
মীন - ২ জুনের দিনটি শান্তভাবে কাটানোর চেষ্টা করুন। কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন। পর্যায়ক্রমে কাজটি শেষ করা হবে। আর্থিক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল হবে। পারিবারিক সমর্থন মানসিক শান্তি দেবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More