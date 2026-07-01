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    Tomorrow Daily Horoscope 2 june 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? ২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। 

    Published on: Jul 01, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ২ জুলাই ২০২৬ বৃহস্পতিবার, আপনার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। আগামিকাল এই ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমতে রাশিফল।

    Kal Ka Rashifal 02 July 2026
    Kal Ka Rashifal 02 July 2026

    মেষ

    কিছু আটকে থাকা কাজ গতি পেতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো থাকবে। যেকোনো ধরনের বিনিয়োগ বা ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন। খরচের দিকে নজর রাখুন। আপনি শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন।

    বৃষ

    বৃষ রাশি দিনটি আপনার জন্য খুব খুশি এবং শুভ হতে চলেছে। মনের শান্তি থাকবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য দিনটি দুর্দান্ত। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনা সম্ভব।

    মিথুন

    মিথুন রাশি আপনার অগ্রাধিকারের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। তাড়াহুড়ো করে বা চিন্তা না করে কোনও কাজ করবেন না, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

    কর্কট

    কর্কট রাশি আপনি মানসিকভাবে সুস্থ বোধ করবেন। আপনার শক্তি বাড়বে। আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় অগ্রগতির নতুন পথ খুলবে। আবেগে বিভ্রান্ত হবেন না এবং কোনও সিদ্ধান্ত নিন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।

    সিংহ

    সিংহ রাশি দিনটি আপনার জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনাকে খুব সাবধান হতে হবে। আপনি অফিসে কাজের চাপ অনুভব করতে পারেন। আপনার বক্তব্য এবং রাগের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখুন। অপ্রত্যাশিত ব্যয় আর্থিক বাজেট নষ্ট করতে পারে।

    কন্যা

    কন্যা রাশি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল দেবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনি ভালভাবে করবেন। সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    তুলা

    তুলা রাশি দিনটি আপনার জন্য উত্সাহ এবং প্রত্যাশায় পূর্ণ হবে। আপনি যা ভাবছেন তা পূরণ করতে সক্ষম হবেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। আপনি পরিবার বা বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক উদ্বেগ বা ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন।

    ধনু

    দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অতিরিক্ত কাজ হবে। আরাম বা বাড়ির যে কোনও জিনিসের জন্য অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। নিজের জন্য নিষ্কাশন করুন এবং আরাম করুন।

    মকর
    মকর রাশি দিনটি আর্থিকভাবে আপনার জন্য ভাল হবে। আপনি পেশাদার এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য তৈরি করতে সফল হবেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না, আপনার সম্মান বাড়বে। মানসিক স্বস্তি পেতে যোগব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন।

    কুম্ভ

    দিনটি আপনার জন্য একটি ভাগ্যবান দিন হতে চলেছে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। সময়টি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল এবং আপনি সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন। সংসার সংক্রান্ত সমস্যার অবসান হতে পারে। মানসিক স্বস্তি পাবেন।

    মীন

    আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্য পেতে পারেন। আদালতে জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পেশাগতভাবে, দিনটি খুব ভাল কাটে। আটকে থাকা কাজ শেষ হবে। বিনিয়োগের জন্য এটা ভালো সময়। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 2 June 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? ২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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