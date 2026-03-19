Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope 20 March 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ২০ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ২০ শে মার্চ, ২০২৬ এ কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত তা জেনে নিন-

    Published on: Mar 19, 2026 4:31 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০ শে মার্চ শুক্রবার এবং নবরাত্রির দ্বিতীয় দিন। এই দিনে ব্রহ্মচারিণীর পূজা করা হয়। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি বিচার করে দেখে নিন জ্যোতিষমতে আগামিকাল নবরাত্রির এই বিশেষ দিনে ১২ রাশির কার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল রাশিফল।

    কাল কা রাশিফল: নবরাত্রির দ্বিতীয় দিন 20 শে মার্চ, মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে, পড়ুন রাশিফল

    মেষ-২০ শে মার্চের দিনটি স্পষ্টতার সাথে দেখুন। ঘনিষ্ঠদের সাথে আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য, আপনাকে তাদের সাথে ভালভাবে বন্ধন করতে হবে। আপনার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং ম্যাকেও তাই, তাই আপনার নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং এগিয়ে যাওয়া উচিত।

    বৃষ- ২০ শে মার্চ, উন্মুক্ত যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার সংযোগ শক্তিশালী হবে। অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়াতে, আর্থিক পরিস্থিতির দিকে মনোযোগ দিন, বাজেট পর্যালোচনা করুন এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখলে আপনার শক্তির স্তর ভাল থাকবে।

    মিথুন -২০ শে মার্চ ভারসাম্যের দিকে মনোনিবেশ করার এবং এগিয়ে যাওয়ার সময়। ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনে অগ্রগতির সুযোগগুলি নিজেরাই আসে, তবে আপনাকে আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যখন ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা আসে, তখন নিজের কথা শুনুন।

    কর্কট- ২০শে মার্চ বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান এবং তাদের বোঝার চেষ্টা করুন। নতুন সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত থাকুন, তবে সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না।

    সিংহ-২০ শে মার্চ, সুস্থ থাকার জন্য, একটি ভাল জীবনধারা করুন এবং নিজের যত্ন নিন। আজকের দিনটি আপনাকে নতুন সুযোগ অন্বেষণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আপনার ফোকাস কর্ম-জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে হওয়া উচিত।

    কন্যা-২০ শে মার্চ, স্ট্রেস লেভেল সম্পর্কে সচেতন হন এবং আপনার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিন। আজকের দিনটি নতুন সুযোগ ও উন্নয়ন নিয়ে আসবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করুন।

    তুলা-২০ শে মার্চ, কিছু লোকের সম্পর্কের মধ্যে কিছু সামান্য ঝগড়া হতে পারে, তবে অবিলম্বে জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন। আপনার স্বাস্থ্য এবং আর্থিক অবস্থা উভয়ই আগের চেয়ে ভাল হবে এবং আপনার পক্ষে থাকবে। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।

    বৃশ্চিক-২০শে মার্চ, সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে, তবে কথা বলে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা ভাল হবে। অফিসে অহংকার ছেড়ে দিন এবং অফিসের রোম্যান্সও ছেড়ে দিন। চ্যালেঞ্জ ভালোভাবে মোকাবেলা করুন। মানসিকভাবে শক্ত থাকতে হবে।

    ধনু-২০শে মার্চ, পেশাদার হন, পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। নতুন দক্ষতা শেখার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর্থিকভাবে, আপনার ব্যয় এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসগুলি খতিয়ে দেখার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আপনার অভ্যাস পরিবর্তন করে সুস্থ থাকুন।

    মকর- স্বাস্থ্য ২০ শে মার্চ ভাল হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে আপনাকে বিষয়গুলি ভালভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। আপনি আপনার কাছের লোকদের সাথে আপনার সংযোগ আরও শক্তিশালী হতে দেখতে পাবেন।

    কুম্ভ- ২০ শে মার্চের দিনে, প্রেম জীবনে চলমান অশান্তির সমাধান করা আরও ভাল হবে। অফিসে, আপনি এমন সুযোগ পাবেন যেখানে আপনি সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম হবেন। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা হতে পারে, যার জন্য বাজেট পর্যালোচনা করুন।

    মীন-২০ শে মার্চ আপনার প্রেম জীবনে সুখের পরিবেশ থাকবে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সুখ পাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গী আপনার জন্য একটি চমক পরিকল্পনা করতে পারে। আপনার জন্য সাবধান থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes