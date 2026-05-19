    Tomorrow Daily Horoscope of 20 May 2026: আগামিকাল কোন কোন রাশির খুলবে ভাগ্যের দরজা? জানুন মেষ থেকে মীনের রাশিফল

    Tomorrow Daily Horoscope of 20 May 2026: গণনার দিক থেকে ২০ মে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ এবং সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে, আবার কয়েকটি রাশির ক্ষেত্রে একটু বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

    Published on: May 19, 2026 7:59 PM IST
    By Ayan Das
    Tomorrow Daily Horoscope of 20 May 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রতিনিয়ত অবস্থান পরিবর্তনের ফলেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শুভ ও অশুভ প্রভাবের সৃষ্টি হয়। মোট ১২টি রাশির ওপর এই গ্রহের গতিবিধির প্রভাব আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। আগামিকাল বুধবার। সনাতন ধর্মে বুধবার দিনটি বিশেষভাবে বিঘ্নহর্তা ভগবান গণেশের চরণে উৎসর্গ করা হয়। জ্যোতিষীদের মতে, এই দিন ভক্তিভরে বাপ্পার পুজো করলে জীবনের সমস্ত বাধা-বিপত্তি কেটে যায় এবং সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

    গণনার দিক থেকে ২০ মে দিনটি কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ এবং সৌভাগ্য বয়ে নিয়ে আসবে।
    মেষ রাশি

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য ২০ মে দিনটি বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ এবং সময়মতো কাজ শেষ করার তাগিদ থাকবে। অফিসে বসের সাথে বা সহকর্মীদের সাথে কোনো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। তবে আশার কথা হল, সন্ধ্যার পর এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং চাপ হালকা হবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। পরিবারের কোনো প্রিয় মানুষের সঙ্গে মন খুলে কথা বললে মানসিক শান্তি পাবেন।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শান্ত ও ইতিবাচক থাকবে। আপনার আটকে থাকা কাজগুলো এবার ধীরে ধীরে গতি পাবে এবং সম্পন্ন হবে। যাঁরা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাঁরা বড় কোনো অর্ডার পেতে পারেন বা ভালো আর্থিক মুনাফা করতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে। খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা আপনার চিন্তার কারণ হবে না। সামগ্রিকভাবে দিনটি বেশ শুভ।

    মিথুন রাশি

    মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই দিনটিতে মেজাজ ধরে রাখাটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে আপনার রাগ বা জেদ তৈরি হতে পারে, যা কাজের ক্ষতি করতে পারে। তাই কর্মক্ষেত্রে নিজের মনোযোগ নষ্ট হতে দেবেন না। কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে বন্ধুর পরামর্শ আপনার জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হতে পারে। চাকরিতে নতুন কোনো দায়িত্ব বা পদোন্নতির যোগ রয়েছে। দিনশেষে বা সন্ধ্যার দিকে মানসিক অবসাদ কেটে যাবে।

    কর্কট রাশি

    কর্কট রাশির জাতকদের জন্য ২০ মে দিনটি মিশ্র বা সাধারণ কাটবে। আপনাকে পরিবার এবং কর্মক্ষেত্র—উভয় জায়গাতেই ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। ঘরের কোনো প্রবীণ সদস্যের স্বাস্থ্য বা অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে আপনার মনে উদ্বেগ থাকতে পারে। আর্থিক দিক থেকে স্থিতি স্বাভাবিক থাকবে, তবে আজ বাইরের খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।

    সিংহ রাশি

    সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবে। দীর্ঘদিনের কোনো পুরনো ও জটিল কাজ শেষ হওয়ায় বড় রকমের স্বস্তি পাবেন। চাকরি এবং ব্যবসা—উভয় ক্ষেত্রেই এই দিন বড় আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ বেশ আনন্দময় থাকবে। প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সাথে মধুরতা বজায় থাকবে এবং ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে।

    কন্যা রাশি

    কন্যা রাশির জাতকদের কাঁধে আজ দায়িত্বের বোঝা কিছুটা বাড়তে পারে। অফিসের কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে আপনি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বা বাইরে কারও সঙ্গে অহেতুক তর্কে জড়াবেন না, এতে আপনারই ক্ষতি হতে পারে। খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। তবে পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ সহযোগিতা আপনি পাবেন, যা আপনাকে সন্ধ্যার দিকে কিছুটা স্বস্তি দেবে।

    তুলা রাশি

    তুলা রাশির জাতকদের এই দিনটিতে কোনো বড় বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেওয়া উচিত হবে না। কাজের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি থাকবে। কোনো জটিল সমস্যায় পড়লে নিকটাত্মীয় বা প্রিয়জনের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। তবে অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে শরীর খারাপ হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন।

    বৃশ্চিক রাশি

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য নতুন কোনো কাজ বা নতুন কোনো প্রজেক্ট শুরু করার জন্য ২০ মে দিনটি খুবই উপযুক্ত ও শুভ। বন্ধুদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটানোর সুযোগ আসবে, যা আপনাকে সতেজ রাখবে। কেরিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন কোনো বড় সুযোগ বা অফার আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত হবে।

    ধনু রাশি

    ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই বুধবারের দিনটি অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক হতে চলেছে। যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে গিয়ে থাকে, তবে তা ফেরত পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হতে পারে এবং আনন্দের পরিবেশ থাকবে। কোনো পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাত যোগাযোগ বা ফোনালাপ মন ভালো করে দেবে। একটি ছোটখাটো ভ্রমণের পরিকল্পনাও মাথায় আসতে পারে।

    মকর রাশি

    মকর রাশির জাতকদের মন এই দিন কিছুটা উদাস বা অস্থির থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পেতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কেউ যদি কোনো কটু কথা বলে, তবে তা মনের মধ্যে গেঁথে রাখবেন না; এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আর্থিক লেনদেন বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আজ অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, জালিয়াতির যোগ রয়েছে। কঠিন সময়ে পরিবারের সমর্থন পাবেন।

    কুম্ভ রাশি

    কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার দিন এটি। চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ী—উভয়ের জন্যই দিনটি দারুণ শুভ সংকেত নিয়ে আসছে। কোনো বড় বা ভালো খবর আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে। পরিবারের সকলের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে। শারীরিক দিক থেকেও আপনি সুস্থ বোধ করবেন।

    মীন রাশি

    মীন রাশির জাতকদের মন এই দিন কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা বিভ্রান্তিতে ভুগতে পারে। কাজে মন বসানো কঠিন হবে এবং একাগ্রতার অভাব দেখা দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের সাথে সময় কাটালে বা বড়দের পরামর্শ নিলে মন শান্ত হবে। আজ হঠাৎ করে খরচ বেড়ে যাওয়ার যোগ রয়েছে, তাই পকেট বুঝে খরচ করুন। স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনো ধরনের অবহেলা বা গাফিলতি বড় সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

    সতর্কীকরণ: এই প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এটি একটি সাধারণ পূর্বাভাস মাত্র।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

