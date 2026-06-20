Tomorrow Daily Horoscope 21 June 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে? ২১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন
Tomorrow Daily Horoscope: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে জেনে নিন কোন রাশিচক্র ২১ জুন, ২০২৬ এ উপকার পাবে।
গতকালের রাশিফল: রাত পোহালেই ২১ জুন ২০২৬। কেমন কাটবে সপ্তাহের প্রথম দিনটি? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১২ রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ রাশির-লোকদের জন্য দিনটি ব্যস্ত হতে পারে। আপনি সকাল থেকেই কাজের চাপ অনুভব করবেন, তবে আপনি কঠোর পরিশ্রমের সুবিধাও পেতে পারেন। পুরোনো কাজে সুসংবাদ পেতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের পরামর্শ কাজে আসতে পারে।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির ফোকাস পরিবারের উপর বেশি থাকবে। কোনও আত্মীয়ের সাথে মিটিং বা ফোনে কথোপকথন হতে পারে। যারা কাজ করেন তাদের জন্য দিনটি স্বাভাবিক থাকবে। ব্যয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই অপচয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন।
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা আজ নতুন মানুষের সাথে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কিছু নতুন পথ খুলতে পারে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ছোট কিন্তু সন্তোষজনক সাফল্য পেতে পারেন। কথাবার্তায় সংযম থাকাই ভালো।
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারার জন্য দিনটি স্বস্তি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজ এগিয়ে যেতে পারে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হতে পারে।
সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা আজ কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। অফিসাররা আপনার কাজ নিয়ে খুশি হতে পারেন। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সন্ধ্যায় মন হালকা ও আনন্দিত থাকবে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জন্য কঠোর পরিশ্রমের দিন। আপনি দীর্ঘদিন ধরে যে কাজের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন তাতে অগ্রগতি দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্যও সময় ভালো। ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।
তুলা রাশির-জাতকদের আজ ধৈর্য ধরতে হবে। ছোট ছোট বিষয়গুলো হৃদয়ে নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পরিবার সহায়ক হবে। কাজটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে এবং দিনের শেষে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।
বৃশ্চিক রাশি-বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য দিনটি ভাল হতে পারে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো শেষ করা যায়। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে।
ধনু রাশির-জাতক-জাতিকারা একটি নতুন পরিকল্পনায় কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ উপকারী হতে পারে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।
মকর রাশি- জাতক-জাতিকারা কিছু নতুন দায়িত্বের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে আপনি এগুলো সহজেই সামলাতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম লোকেরা লক্ষ্য করবে। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে।
কুম্ভ রাশির-জাতকদের তাড়াহুড়ো এড়াতে হবে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। পুরনো বিবাদ থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো হবে।
মীন রাশি- ইতিবাচক লক্ষণ নিয়ে এসেছে। স্থগিত কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More