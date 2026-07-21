Tomorrow Daily Horoscope 22 July 2026: আগামিকাল ২২ জুলাই ২০২৬ কেমন কাটবে, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের! রইল রাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ২২ জুলাই, ২০২৬ এ কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত তা জানুন-
২২ জুলাই, ২০২৬ বুধবার। রাশিফল, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বুধবার, ভগবান গণেশের পূজা করার প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার গণপতির পূজা করলে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২২ জুলাই, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
একটি পরিপক্ক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করবে। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত, যা আপনাকে চাকরিতে আপনার অগ্রগতিতে সহায়তা করবে। আর্থিকভাবে ভালো থাকবেন।
বৃষ
আপনার প্রেমের জীবনে ব্যক্তিগত অহংবোধ দূরে রাখুন। আপনার শৃঙ্খলা পেশাদার চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। আজ, ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে।
মিথুন
জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। অ্যাডভেঞ্চার এবং চিন্তাশীল পরিকল্পনা অনুপ্রাণিত হয়। ভারসাম্য, কাজের স্বচ্ছতা, শক্তি এবং সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রেখে আপনি আর্থিক লক্ষ্যগুলির দিকে অগ্রগতি খুঁজে পেতে পারেন।
কর্কট
প্রেমের সম্পর্ককে তর্ক থেকে দূরে রাখুন। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার পেশাগত জীবনে কাজে আসবে। আজ সমৃদ্ধি আসবে। মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ই ভালো থাকবে।
সিংহ
অন্যের পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন। সবসময় আপনার জ্ঞানের উপর আস্থা রাখুন। আপনার নির্ভরযোগ্যতার বোধ আজকের ক্রিয়াকলাপকে চালিত করে। কাজে ধৈর্য বাড়ায়। আলোচনা আস্থা তৈরি করে।
কন্যা
আপনার দয়ালু স্বভাব গভীর বন্ধন এবং শান্তি বজায় রাখবে। রোম্যান্সের দিক থেকে আজকের দিনটি ভাল হবে। পেশায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনার আর্থিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল থাকবে।
তুলা
স্থিতিশীলতা আপনার পছন্দগুলিকে গাইড করে। এজন্য আপনি সাবধানতার সাথে কাজটি গ্রহণ করেন। সম্পর্কগুলি মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং কাজের প্রচেষ্টা ক্রমাগত স্বীকৃত হয়।
বৃশ্চিক
প্রেমের জীবনে পার্থক্য থাকলেও শান্ত থাকুন। আপনি নিরাপদ বিনিয়োগের বিকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন। পেশাগত জীবনেও নতুন সুযোগ পাওয়া যায়। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
ধনু
সাবধানী পরিকল্পনার কারণে আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে। স্ব-যত্নের রুটিন এবং বিরতিকে অগ্রাধিকার দিন। দিনটি কাটানোর জন্য আপনার ধৈর্য এবং শক্তির উপর বিশ্বাস রাখুন।
মকর
আপনার জন্য পারিবারিক সম্পর্ক এবং ছোট আনন্দময় মুহূর্ত নিয়ে আসবে, যা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রচার করুন। আপনার অনুভূতিকে সম্মান করার জন্য সময় নিন।
কুম্ভ
সংবেদনশীল অনুভূতিগুলি আজ আপনাকে গাইড করবে। আপনি অন্যের যত্ন নেওয়ার সাথে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভারসাম্য বজায় রাখেন। কথোপকথন লুকানো শক্তিগুলি প্রকাশ করতে পারে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উন্মুক্ত হন।
মীন
আপনার প্রেম জীবন ভাল থাকবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। চাহিদা পূরণের জন্য সমৃদ্ধি কাজে লাগান। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More