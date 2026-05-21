    Tomorrow Daily Horoscope 22 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ২২ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    আগামিকাল ২২ মে ২০২৬ কেমন কাটবে, দেখে নিন রাশিফলে।

    Published on: May 21, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির আগামিকাল শুক্রবার, কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    আগামীকালের রাশিফল 22 মে: কুম্ভ সহ অনেক রাশির জন্য দিনটি বিশেষ হবে, তারা অসুবিধার মুখোমুখি হবেন
    মেষ রাশি- মেষ রাশির জাতকদের কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। খুব সাবধানে টাকা বিনিয়োগ করুন। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। ব্যবসায়িক অবস্থা উপকারী হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। ক্যারিয়ার ও বিনিয়োগে নতুন সুযোগ পাবেন। সম্পর্ক বাড়বে এবং শক্তিশালী হবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আর্থিকভাবে, দিনটি ভাল থাকবে, আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    মিথুন রাশি- মিথুন রাশির জাতকদের জন্য দিনটি একটি আনন্দদায়ক ও ইতিবাচক দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তির উন্নতি হবে। আপনি একটি প্রকল্পের অংশ হতে পারেন। পুরনো বন্ধুরা বাড়িতে আসবেন, যা মনকে খুশি করবে। সৃজনশীলতা শীর্ষে থাকবে। যেকোনো আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যাবে।

    কর্কট- দিনটি কর্কট রাশির জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনি জীবনের অনেক ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হতে পারেন। পারিবারিক সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে। আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, অন্যথায় আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য দিনটি দুর্দান্ত সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার শক্তি ও সৃজনশীলতা বাড়বে। আপনার চারপাশের লোকেরা আপনার দ্বারা মুগ্ধ হবে এবং আপনার পরামর্শ চাইতে পারে। অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে এবং ভাল সঞ্চয়ের সুযোগ পাওয়া যাবে।

    কন্যা রাশি- দিনটি অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে চ্যালেঞ্জে পূর্ণ হতে পারে। আপনি মানসিক চাপের শিকার হতে পারেন, তবে সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে। অফিসে কাজের চাপের কারণে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির মানুষের জন্য দিনটি কোনও আশীর্বাদের চেয়ে কম নয়। অর্থের দিক থেকে দিনটি চমৎকার হতে চলেছে। আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিতে নতুন শক্তি থাকবে। আপনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। যারা চাকরি করছেন তারা পদোন্নতি বা পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবন ভালো হবে।

    বৃশ্চিক রাশি - এই রাশির জন্য দিনটি একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, অন্যথায় কেউ আপনাকে আঘাত করতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে দূরত্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনার আর্থিক দিকটিকে শক্তিশালী করতে পারে।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির জন্য দিনটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ হতে চলেছে। মন কিছু নিয়ে বিরক্ত হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিস্থিতি চাপযুক্ত হতে পারে। তবে আপনি আপনার বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি সমাধান করবেন। ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক হবে। অর্থনৈতিক দিকটি অনুকূল দেখাচ্ছে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য দিনটি একটি শুভ দিন হতে চলেছে। আপনি ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন এবং সম্পর্কগুলি আরও শক্তিশালী হবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেন। আপনার স্ত্রীর সাথে ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উপায় থেকেও অর্থ আসবে।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য দিনটি একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রেমের জীবনে নতুনত্ব অনুভব করবেন। চাকুরীজীবীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। এই সময়ে, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর আরও কাছাকাছি বোধ করবেন।

    মীন রাশি- মীন রাশির লোকদের জন্য দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে পারে। প্রেম সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে। তবে ধৈর্য ধরতে হবে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সাথে অর্থ লেনদেন করা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক হবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

