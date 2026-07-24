Tomorrow Daily Horoscope 25 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৫ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

Tomorrow Daily Horoscope 25 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৫ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল শনিবার ২৫ জুলাই ২০২৬ ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
আগামিকাল শনিবার। ২৫ জুলাই ২০২৬ দিনটি আপনার কেমন কাটবে, দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
মেষ- আপনি বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ীর মুখে সুখ আনতে পারে। আজ আপনি আপনার প্রিয়জনের মধ্যে সুখ ভাগ করে নেবেন। ভ্রমণ উপকারী হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালো ফল পেতে পারেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পেশাগতভাবে পরিস্থিতি ভালো থাকবে।
বৃষ রাশি- আপনাকে আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর্থিকভাবে, আপনি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। রোম্যান্সের দিক থেকে দিনটি ভাল হতে চলেছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ব্যবসায়িক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন।
মিথুন রাশি- আপনি আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান পেতে পারেন। বিনিয়োগ লাভজনক হবে। পরিবারের সদস্যদের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি অপ্রয়োজনীয় তর্কের দিকে নিয়ে যাবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। তবে কাজ করার সময় ধৈর্য ধরুন।
কর্কট- আপনার জীবনে সুখ থাকবে। সিনিয়ররা আপনার চিন্তাভাবনা বুঝতে এবং প্রশংসা করবে। আপনি অফিসে সহকর্মীর সমর্থন পাবেন, যার কারণে কাজটি দ্রুত শেষ করা যেতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হতে পারে এবং আপনি সঞ্চয় করতে সফল হতে পারেন। তবে, আজ আপনার স্ত্রীর চিন্তাভাবনা উপেক্ষা করবেন না, অন্যথায় ফাটল দেখা দিতে পারে।
সিংহ রাশি - আপনি আপনার শখ পূরণ করতে পারেন। ঘনিষ্ঠের পরামর্শ থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। খুব বড় বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি শুভ হতে চলেছে। আপনি আজ সতেজ বোধ করতে পারেন।
কন্যা রাশি - আপনাকে অফিস এবং বাড়িতে কিছুটা চাপের মুখোমুখি হতে হতে পারে। অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করবেন এবং সাফল্যও পাবেন। ব্যবসার দিক থেকে দিনটি অনুকূল। পরিবারের সদস্যরা একসাথে থাকবেন এবং তারা আপনার কথা শুনবেন।
তুলা রাশি- কেনাকাটার পাশাপাশি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। ধ্যান এবং যোগব্যায়াম দিয়ে দিনটি শুরু করে আপনি উপকৃত হবেন। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে, তবে আপনাকে খুব বেশি ব্যয় না করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আজ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো জরুরি।
বৃশ্চিক রাশি- আপনার প্রিয়জনের সাথে সময় কাটাতে হবে। আপনার দ্রুত অর্থ উপার্জন করার প্রবল ইচ্ছা থাকতে পারে। আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। পেশাগতভাবে, আপনি ভাল থাকবেন। অফিসে আপনি অনুকূল ফলাফল পাবেন।
ধনু রাশি- আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। অফিসে আপনার চিন্তাভাবনার প্রশংসা করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার অবসর সময়টি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার পরিকল্পনা করতে পারেন। এ সময় অহেতুক বিতর্কে জড়াবেন না। যে কোনও ধরণের পরিকল্পনায় আপনার স্ত্রীর চিন্তাভাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না।
মকর রাশি - প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে পারেন। আপনি যা চান তা পাবেন। যদিও আপনি আজ অর্থের অভাব অনুভব করতে পারেন, তবে সন্ধ্যার মধ্যে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠবে। অফিসে, আপনার লোকদের সাথে গসিপ করা এড়ানো উচিত, কারণ আপনার বেশিরভাগ সময় এতে নষ্ট হয়। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে।
কুম্ভ রাশি - আগামিকাল আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে চলেছে। অর্থ ধার দেওয়া এড়ানো উচিত, অন্যথায় ফেরত দিতে সমস্যা হতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন এবং আপনি বিস্ময়ও পেতে পারেন। আপনি অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ব্যবসার জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে।
মীন রাশি- আপনার বিশ্রাম নেওয়া দরকার, অন্যথায় আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনে জিনিস পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পরিবার সহায়ক হবে। অর্থের অবস্থা নিয়ে মনে উত্থান-পতন হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More