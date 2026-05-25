Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope 26 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    আগামিকাল ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: May 25, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ থেকে মীনের আগামিকাল ২৬ মে ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই ১২ রাশির ভাগ্যফল আজই দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    Kal Ka Rashifal 26 May 2026
    Kal Ka Rashifal 26 May 2026

    মেষ

    কিছু সময়ের জন্য, আপনি অবশেষে সেই প্রকল্পের কৃতিত্ব পেতে চলেছেন যার জন্য আপনি দিনরাত কাজ করছেন। আইনি বা রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভাল লাভ পাবেন। আপনি অর্থ সঞ্চয়ে সফল হবেন। সকল সদস্যের মধ্যে সমন্বয় ভালো হবে।

    বৃষ

    জীবনে বড় এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। সময় এসেছে অলসতা ছেড়ে অ্যাকশন মোডে প্রবেশ করার। টিমওয়ার্কের মাধ্যমে করা কাজে আপনি দুর্দান্ত সাফল্য পাবেন। আপনি যদি আপনার চাকরি পরিবর্তন করতে চান তবে সাক্ষাত্কারের কল আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

    মিথুন

    দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনা করার এটি সঠিক সময়। ঘরের পরিবেশের উন্নতি হবে। পিঠ বা জয়েন্টে ব্যথা কিছুটা অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে। শেয়ার বাজারে বড় ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। অর্থ লেনদেনের সময়, আপনাকে অবশ্যই কাগজপত্রের কাজ করতে হবে, অন্যথায় আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

    কর্কট

    একটু সাবধানতা অবলম্বন করার সময় এসেছে। গ্রহগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই সময়ে আপনার পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ গোপন রাখা উচিত, যতক্ষণ না সেগুলি পূরণ হয়। অফিসের কিছু লোক আপনার পিছনে আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে, তাই আপনার ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ করুন।

    সিংহ

    যদি অপচয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ না করে, তবে বাজেট সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হতে পারে। বন্ধুদের সাথে একটি ভাল সময় কাটাবেন, যা আপনাকে মানসিকভাবে হালকা বোধ করবে। যোগব্যায়াম এবং প্রাণায়ামকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করে তুলুন। গাড়ি চালানোর সময় গতি নিয়ন্ত্রণ করুন।

    কন্যা

    একাধিক মাধ্যমের মাধ্যমে আসবে, যা ব্যাংক ব্যালেন্সের উন্নতি দেখতে পাবে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে লং ড্রাইভ বা ডিনার ডেটে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। স্বাস্থ্য একেবারে ভালো থাকবে। ক্যারিয়ার একটি উত্তেজনাপূর্ণ মোড় নিতে পারে।

    তুলা

    এই রাশির জাতকদের জন্য দিনটি মিশ্র হবে। আবেগের মাঝখানে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না, বিশেষ করে যখন আপনার ক্যারিয়ার বা অর্থের কথা আসে। ব্যবসায়ীদের সাবধানে হাঁটতে হবে। চাকরিতে কাজের ধীর গতির কারণে আপনাকে বসের তিরস্কার শুনতে হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আয় স্বাভাবিক থাকবে। আরামের জন্য হঠাৎ বড় খরচ হতে পারে। প্রেম জীবনে পুরানো কিছু নিয়ে মতবিরোধ হতে পারে। খাবারের অসাবধানতা পেটের সমস্যায় ভুগতে পারে।

    ধনু

    আয় উন্মুক্ত হবে, তবে হঠাৎ করে পরিবারের প্রয়োজন এবং সন্তানদের শিক্ষার উপর বড় ব্যয় সামনে আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে। মাইগ্রেন বা মাথার ভারী ভাব উপেক্ষা করবেন না, প্রচুর ঘুম পান।

    মকর

    রাশির জাতকদের জন্য, দিনটি কঠোর পরিশ্রমের মিষ্টি ফলের স্বাদ নেওয়ার। মকর রাশির জাতকদের জন্য এই দিনটি খুব ভারসাম্যপূর্ণ এবং আনন্দময় হতে চলেছে। শিল্প, সঙ্গীত, লেখালেখি বা যে কোনও সৃজনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি বড় প্ল্যাটফর্ম বা পরিচয় পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের বিক্রিতে লাফ বাড়তে পারে। চাকরিতে কাঙ্ক্ষিত বদলি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কুম্ভ

    অধিবাসীদের জন্য, দিনটি কিছুটা তাড়াহুড়ো এবং ব্যস্ততা এবং মানসিক চাপের সাথে শুরু হতে পারে। অফিসে মুলতুবি কাজের চাপ বাড়বে, তবে পরিস্থিতি হঠাৎ আপনার পক্ষে পরিণত হবে। সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা কিংবা বড় টেন্ডার নিয়ে বড় ধরনের চুক্তি পেতে পারেন। চাকুরীজীবীদের সহকর্মীদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত।

    মীন

    বিস্ময়কর হতে পারে, ভ্রমণ বা আগ্রহ যাই হোক না কেন, এটি আপনার বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। আপনার আর্থিক অবস্থা বৃদ্ধির সুযোগে পূর্ণ হবে। আপনার হাতের সুযোগগুলি গ্রহণ করার ক্ষমতা কেবল আপনার পরিস্থিতিকে সুরক্ষিত করবে না।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 26 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৬ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes