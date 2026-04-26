Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope 27 April 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! রইল ২৭ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল

    Daily Horoscope 27 April 2026: আগামিকাল ২৭ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    Published on: Apr 26, 2026 7:49 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    27 April 2026 Horoscope: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল ২৭ এপ্রিল ২০২৬ কেমন, কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই ১২ রাশির মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    কাল কা রাশিফল: 27 এপ্রিল, 2026 আপনার জন্য কেমন হবে? মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত পরিস্থিতি পড়ুন
    মেষ- আপনার কাজ করার জন্য ভাল শক্তি থাকবে। সকাল থেকে, আপনি দ্রুত সবকিছু নিষ্পত্তি করতে চাইবেন। তবে সমস্যাটি তখনই আসবে যখন সামনের লোকেরা আপনার গতিতে হাঁটবে না। এটি বিরক্তি হতে পারে। কিছুটা ধৈর্য ধরে রাখা ভাল হবে।

    বৃষ রাশি - আপনি অনুভব করবেন যে প্রতিদিনের রুটিন কিছুটা ভারী হয়ে গেছে। আপনি নতুন কিছু করার মতো বোধ করবেন। এই অনুভূতি ভুল নয়। অর্থ এবং কাজের মধ্যে স্থিতিশীলতা থাকবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো মনকে হালকা করবে।

    মিথুন - অনেক কাজ এবং জিনিস একসাথে আসতে পারে। আপনার সব জায়গায় হ্যাঁ বলতে ইচ্ছে হবে, তবে এটি একটি ভুল হতে পারে। যতটা সম্ভব গ্রহণ করুন। অন্যথায়, আপনি দিনের মাঝামাঝি সময়ে ক্লান্তি এবং চাপ উভয়ই অনুভব করবেন। অর্থের দিক থেকেও ছোট খরচ বাড়তে পারে, তাই যত্ন নিন।

    কর্কট- মন কিছুটা আবেগপ্রবণ হতে পারে। যে কোনও ছোট জিনিস হৃদয়কেও আঘাত করতে পারে। আপনাকে বাইরে থেকে ভাল দেখাবে, তবে ভিতরে প্রভাব পড়বে। নিজেকে কিছুটা সময় দেওয়া ভাল হবে। বেশি লোকের মধ্যে থাকার পরিবর্তে কিছুটা শান্ত পরিবেশ বেছে নিন। আপনি ধীরে ধীরে কাজ করলে আরও ভাল হবে।

    সিংহ - আপনি কাজে আধিপত্য বিস্তার করবেন। লোকেরা আপনার কথা শুনবে এবং কাজ এগিয়ে যাবে। তবে মনে রাখবেন যে অহংকার আসে না। আপনি যদি শান্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ থাকেন তবে আপনি আরও বেশি সুবিধা পাবেন। দিনটি ক্যারিয়ারের জন্য ভাল, কেবল আচরণ ঠিক রাখুন।

    কন্যা রাশি- আজ দায়িত্ব বেশি মনে হতে পারে। কাজের চাপ থাকবে, তবে আপনি এটির যত্ন নেবেন। নিজেকে খুব বেশি ক্লান্ত করবেন না। সময়ে সময়ে বিশ্রাম নিন। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন, যা মনকে কিছুটা হালকা করে তুলবে।

    তুলা রাশি - আপনি ছোট ছোট জিনিসগুলিতে মনোযোগ দেবেন এবং এটি আপনার শক্তি হয়ে উঠবে। আপনি যদি কোনও কাজ করেন তবে আপনি উন্নতি দেখতে পাবেন। তবে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন। সবকিছু নিখুঁত করার চেষ্টা করতে নিজেকে ক্লান্ত করবেন না। আপনি যদি ধীরে ধীরে কাজ করেন তবে আরও ভাল হবে।

    বৃশ্চিক রাশি - মন খুব সক্রিয় থাকবে। আপনি সবকিছু সম্পর্কে আরও ভাবতে পারেন। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। যা প্রয়োজন তার দিকে মনোনিবেশ করুন। কাজ এবং অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতিশীলতা থাকবে।

    ধনু রাশি- মন কিছুটা ভারসাম্যহীন হতে পারে। সবাইকে খুশি করার চেষ্টা করতে গিয়ে আপনার নিজের প্রয়োজনগুলি পিছনে ফেলে যেতে পারে। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছুতে আপস করার প্রয়োজন নেই। কাজ স্বাভাবিক হবে, কেবল মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    মকর রাশি- আপনি কিছু জিনিস ভিতরে রাখবেন। এটি মনকে ভারী করে তুলতে পারে। যদি কোনও সমস্যা হয় তবে এটি সমাধান করার চেষ্টা করুন। কাজ ঠিকঠাক চলবে, তবে মনকে হালকা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন।

    কুম্ভ- আপনার মনে অনেক পরিকল্পনা আসবে, তবে সেগুলি পূরণ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেবল চিন্তা করলে কিছুই হবে না। একটি কাজ বেছে নিন এবং তা সম্পূর্ণ করুন। তবেই আপনি সন্তুষ্টি পাবেন। অর্থ এবং কাজে দিনটি ভাল যাবে।

    মীন রাশি- মন কিছুটা বেশি সংবেদনশীল হবে। ছোট জিনিসগুলিও বেশি অনুভূত হতে পারে। তাই নিজেকে শান্ত রাখুন এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকুন। আপনি যদি আপনার কাজের দিকে মনোযোগ দেন তবে দিনটি ভাল কাটাবে।

    ( ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes