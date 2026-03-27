আগামিকাল মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৮ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

আগামিকাল মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৮ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
রাশিফল আগামিকাল ২৮ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
আগামিকাল ২৮ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। কাদের ভাগ্যে কী আসতে চলেছে তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ রাশির জন্য সময়টি ভাল, তবে আপনার মন অস্থির থাকবে। আপনার মনে উত্থান-পতন আসতে পারে। তাই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন। দাম্পত্য সুখ বাড়বে। চাকরি পরিবর্তনের সাথে অগ্রগতির সুযোগ থাকতে পারে। আয়ও বাড়বে।
বৃষ রাশির জন্য বৃষ রাশির সময় মিশ্রিত, পেশাদার জীবনে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভাল সময়। আপনার কাজ আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পন্ন হবে। বন্ধুর সাহায্যে আয় বাড়তে পারে। ব্যবসা বাড়বে। ভিড় বেশি হবে।
মিথুন রাশির লোকদের জন্য বিভ্রান্তির পরিস্থিতি রয়েছে। আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে, আপনি বিশেষত পেশাদারদের সমর্থন পাবেন। এই সময়ে আপনার দায়িত্ব পরিবর্তন হতে পারে। আপনি কোনও কর্মকর্তার সাথে আপনার তর্কের বিষয়ে সতর্ক থাকতে পারেন।
কর্কট- মনে উত্থান-পতন ঘটতে পারে। ব্যবসা বাড়বে। এই সময়ে, আপনার জীবনে আরও হুলস্থূল থাকবে। লাভের সুযোগ থাকবে। শিক্ষামূলক কাজে সম্মান পেতে পারেন। এই সময়ে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। বিতর্ক থেকেও দূরে থাকুন।
সিংহ রাশি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে। মন প্রফুল্ল থাকবে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমিক-প্রেমিকাদের সাথে সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে। একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সম্মান পাবেন। যানবাহনের আরাম বাড়তে পারে। আপনার জন্য একটি ভাল সময় কাটুক।
তুলা রাশির মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। আপনি সম্মান পাবেন। বিদেশ ভ্রমণের সুযোগও থাকতে পারে। জামাকাপড় ইত্যাদির খরচ বাড়বে। আপনি অর্থ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং সমৃদ্ধি আপনার পক্ষে রয়েছে।
কন্যা রাশি - আপনার পক্ষে ইতিবাচক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে কারো দিকনির্দেশনা নিতে হবে। আপনি একটি গাড়ি এবং একটি বাড়ি কিনতে পারেন, তবে বিশেষত আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন। যোগব্যায়াম এবং ধ্যান আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।
বৃশ্চিক রাশির লোকদের কোনও ধরণের ঝুঁকি নিতে হবে না। আপাতত এই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে আবেগ প্রকাশ করুন, এটি আপনাকে ভাল বোধ করবে। আপনার রেকর্ডগুলি নিরাপদ রাখুন এবং শক্তি বজায় রাখতে অনুশীলন করুন।
ধনু রাশি ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে ব্যক্তিগত জীবনে ভালো সময় কাটাতে পারেন। এই মুহুর্তে আপনার একটি বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করা উচিত। কারও সঙ্গে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। অফিসে, আপনার সাথে যারা কাজ করেন তাদের কাছ থেকে আপনার প্রচুর সমর্থন প্রয়োজন।
মকর-পেশাদার জীবনে মনোনিবেশ করে কাজ করার চেষ্টা করুন এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য আপনার একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করা উচিত।মকর রাশির জাতকদের কোনও অবস্থাতেই তাদের অবস্থান থেকে পিছু হটতে হবে না। এই সময়ে ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং জীবনযাত্রা ভাল রাখুন।
কুম্ভ রাশি - কাউকে ঋণ দেবেন না। আপনার ব্যক্তিত্ব অনুসারে কাজ করুন এবং অর্থ সম্পর্কিত কাজগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিন। এ সময় কাউকে বিশ্বাস করতে হবে না, যে কেউ আপনাকে প্রতারিত করতে পারে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসাবধান হবেন না, জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুন।
মীন রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। পরিকল্পনা করে কাজ করতে হবে। একটুও টেনশন অনুভব করলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা উচিত। পেশাগত জীবনে ফোকাস নিয়ে কাজ করুন, ত্রুটিমুক্ত কাজ আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More