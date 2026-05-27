    Tomorrow Daily Horoscope 28 May 2026: আগামিকাল আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে! মেষ থেকে মীনের ২৮ মে ২০২৬র রাশিফল রইল

     বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। দেখে নিন গণনা অনুসারে ২৮ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল।

    Published on: May 27, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আগামিকাল ২৮ মে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ বুধবারই দেখে নিন আগামিকাল বৃহস্পতিবারের ভাগ্যফল।

    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 28 মে, রাশিফল পড়ুন

    মেষ- ২৮ শে মে, পরিষ্কার সিদ্ধান্ত এবং ছোট ছোট সাফল্য আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আজকের দিনটি সৃজনশীল কাজ, নতুন সংযোগ এবং অগ্রগতির জন্য একটি ভাল সূচনা নিয়ে আসবে। লাভজনক বলে মনে হয় এমন অফারগুলিকে হ্যাঁ বলুন।

    বৃষ -২৮ শে মে, প্রেম জীবন প্রেম এবং বাস্তব জিনিস দ্বারা উজ্জ্বল হয়। আজকের দিনটি আপনাকে কাজ শেষ করতে এবং আগাম পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে। পরিষ্কার নোট, ভাল রিমাইন্ডার এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করুন।

    মিথুন 28 শে মে, চেষ্টা চালিয়ে যান, ছোট ছোট বিজয় উদযাপন করুন। আজ সন্ধ্যায় সাবধানে টাকা ম্যানেজ করুন। শান্তভাবে নেতৃত্বের থ্রেড গ্রহণ করুন। সতীর্থদের কথা শুনুন এবং শক্তি এবং ফোকাস বজায় রাখতে কাজ এবং আনন্দের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    কর্কট- ২৮ শে মে, বন্ধুরা আপনাকে আকর্ষণীয় লোকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। ছোট ছোট জিনিসগুলি কর্মক্ষেত্রে সহায়ক সুযোগের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আজ নতুন বন্ধুত্বের পরিবর্তন হতে পারে। আপনি যখন একটি স্বাস্থ্যকর রুটিন অনুসরণ করেন, তখন স্বাস্থ্য ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।

    সিংহ- ২৮ শে মে কোনও সম্পর্কের মধ্যে থাকে তবে একটি ছোট ভাগ করা ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করুন। সময়ের সাথে সাথে সহজেই সংযোগ স্থাপনের দিকে মনোনিবেশ করুন।আপনি কৌতূহলী এবং মিশুক বোধ করবেন। শিখতে এবং শেয়ার করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

    কন্যা- ২৮ শে মে শুনতে এবং প্রশংসা করতে ভুলবেন না। আপনার অগ্রাধিকারগুলি পরিষ্কার কিনা তার দিকে আপনার মনোনিবেশ করা উচিত। এমন কাজগুলি বেছে নিন যা আপনার শক্তির সাথে মেলে। আপনার প্রিয়জনের সাথে কথা বললে আত্মীয়তা এবং কাজের ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

    তুলা- ২৮ শে মে, আপনার কী প্রয়োজন তা আপনাকে বলুন। ছোট বন্ধুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি সহায়ক লোকদের আকর্ষণ করতে পারে। ধৈর্যের সাথে কৌতূহলের ভারসাম্য বজায় রাখুন যাতে ধারণাগুলি কাজের ফলাফলে পরিণত হতে পারে।

    বৃশ্চিক- ২৮ শে মে, ধৈর্য এবং সুখ যত্নের সাথে বিরাজ করবে। একটি শান্ত মেজাজ আপনাকে একটি সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। আজ, আপনার পরিবার আপনার পরিকল্পনাকে সমর্থন করবে। আপনার কাজ মসৃণভাবে চলবে।

    ধনু - ২৮ শে মে, পরিষ্কার যোগাযোগ বিভ্রান্তি দূর করে এবং স্নেহ আনতে পারে। এটি একটি সামাজিক এবং শান্তিপূর্ণ দিন হবে, যা কথোপকথন থেকে শেখাতে সহায়তা করবে। পরিষ্কার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, নোট লিখুন এবং কাজের জন্য একটি স্মার্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।

    মকর- ২৮ মে, অবিবাহিতরা সম্প্রদায় ইভেন্টগুলিতে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাউকে লক্ষ্য করতে পারেন। আজ, সন্ধ্যা অবধি, সাফল্যের একটি শান্ত অনুভূতি আপনার মনোবলকে বাড়িয়ে তুলবে। আজকের দিনটি ধীরে ধীরে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।

    কুম্ভ- ২৮ শে মে, আপনার সঙ্গীর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন। শান্তভাবে আপনার সময় পরিচালনা করুন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং ছোট ছোট সাহায্য গ্রহণ করবেন।

    মীন- ২৮ শে মে, আপনার ক্যারিয়ারে প্রকল্পগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার এবং ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়ার দুর্দান্ত সুযোগ থাকবে। আজ, আপনার ছোট পদক্ষেপগুলি একটি সুখী, সহজ প্রতিদিনের রুটিনের দিকে অবিচল অগ্রগতি করতে পারে।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

