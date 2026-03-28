আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২৯ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল জ্যোতিষমতে

মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আগামিকাল ২৯ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল ২৯ মার্চ ২০২৬ রাশিফল।
মেষ রাশি- মেষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি শুভ হবে। সকাল থেকে কাজের চাপ থাকতে পারে তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আসছে বলে মনে হবে। যারা চাকরি করেন তারা যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পেতে পারেন। যদি কোনো ফাইল বা প্রজেক্ট দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে, তাহলে তা আজ এগিয়ে যেতে পারে। বাড়ির পরিবেশও উন্নত হবে। অর্থের দিক থেকে স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জন্য দিনটি স্বাভাবিক হবে। কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। অফিসে কিছু নিয়ে আলোচনা হতে পারে। যারা ব্যবসা করছেন তারা ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় মুনাফা পেতে পারেন। পরিবারের কোনও সদস্যের কথা গুরুত্ব সহকারে শোনা ভাল। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তাই বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন।
মিথুন রাশি- মিথুন রাশির মানুষের জন্য দিনটি ভালো কাটাতে চলেছে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই কিছু নতুন সুযোগ আসতে পারে। কোনও পুরানো পরিচিতের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যা আরও উপকার করতে পারে। পরিবারের পরিবেশ হালকা এবং স্বাভাবিক থাকবে। আপনি যদি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে চান, তাহলে সময়টাই সঠিক।
কর্কট- দিনটি কর্কট রাশির রোগীদের জন্য কিছুটা আবেগপ্রবণ হতে পারে। বাড়ি ও পরিবারের বিষয়ে সময় কাটাতে পারেন। অফিসে কাজ বাড়তে পারে, তবে আপনি এটি পরিচালনা করবেন। আজ আর্থিক বিষয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত স্থগিত করা ভাল হবে। সন্ধ্যার মধ্যে মন হালকা বোধ করবে।
সিংহ রাশি- সিংহ রাশির লোকদের জন্য দিনটি শুভ। আপনার কঠোর পরিশ্রম চাকরিতে লক্ষ্য করা যেতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কথা শুনতে পারেন। ব্যবসায়ও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। কিছু সুসংবাদ দিয়ে দিনটি আরও ভাল হতে পারে।
কন্যা রাশি - কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে পারেন। যে কাজ আমরা দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি, আজ তা সফল হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্যও দিনটি শুভ। পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথোপকথন হতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে ক্লান্তি অনুভূত হতে পারে।
তুলা রাশি- তুলা রাশির মানুষের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখার দিন। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ থাকতে পারে। পরিবার ও স্ত্রী সহায়ক হবেন। অর্থের ক্ষেত্রে স্বস্তি থাকতে পারে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়াতে হবে।
বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশিচক্রের জন্য দিনটি ব্যস্ত থাকতে পারে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা পুরানো বিনিয়োগ থেকে উপকৃত হতে পারেন। পরিবারের কোনো সদস্যের পরামর্শ কাজে লাগতে পারে। সন্ধ্যায় কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন।
ধনু রাশি- ধনু রাশির জাতকদের ভাগ্য আজ ধনু রাশির মানুষের সঙ্গে থাকতে পারে। একটি নতুন কাজ বা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শুরু করার জন্য দিনটি ভাল বলে বিবেচিত হতে পারে। ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটবে।
মকর রাশি- কাজের দিক থেকে মকর রাশির জাতকদের জন্য দিনটি শুভ। আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব অফিসে দেখা যাবে। ব্যবসায় মুনাফা হতে পারে। ঘরে স্বাভাবিক পরিবেশ থাকবে। পুরোনো কাজ শেষ করার সুযোগ পেতে পারেন।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির জন্য দিনটি নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব হতে পারে। ব্যবসায়েও পরিস্থিতি ভালো হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনি ভাল সময় কাটাবেন। ব্যয়ের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার।
মীন রাশি- মীন রাশির লোকদের জন্য দিনটি স্বস্তির দিন হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ শেষ করা যাবে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই লাভের লক্ষণ রয়েছে। পরিবারে শান্তি বিরাজ করবে। মনও আগের চেয়ে আজ ভালো থাকবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।