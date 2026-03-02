Edit Profile
    Tomorrow Daily Horoscope 3 March 2026 on Holi: আগামিকাল হোলি ২০২৬ কেমন কাটবে? ৩ মার্চের রাশিফল দেখে নিন জ্য়োতিষমতে

    রাত পোহালেই হোলি ২০২৬। এই রঙের উৎসবে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে?  দেখে নিন আগামিকালের রাশিফল।

    Published on: Mar 02, 2026 5:33 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল হোলির দিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্যোতিষমত।

    আগামিকাল হোলি ২০২৬ কেমন কাটবে? ৩ মার্চের রাশিফল দেখে নিন (PTI Photo/Shiva Sharma) (PTI03_02_2026_000206B) (PTI)
    আগামিকাল হোলি ২০২৬ কেমন কাটবে? ৩ মার্চের রাশিফল দেখে নিন (PTI Photo/Shiva Sharma) (PTI03_02_2026_000206B) (PTI)

    মেষ-৩ শে মার্চ ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করতে পারেন। উৎপাদনশীলতা আজ স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর হবে। আপনার পরিকল্পনার সমাপ্তিতে বিলম্ব হতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব হতে পারে। আপনার জীবন সঙ্গীর সাথে বন্ধন দৃঢ় করার জন্য আপনি একটি তারিখের পরিকল্পনা করতে পারেন।

    বৃষ -দুপুরের পরে, কর্মরত ব্যক্তিরা অগ্রগতি এবং সুবিধা দেখতে পারেন। ব্যবসায়ীদের খরচ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার স্ত্রীর সাথে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন কারণ বিচ্ছেদের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।

    মিথুন-ব্যবসায় উন্নতি হবে। আপনি ভাল মুনাফা আশা করতে পারেন। অর্থের দিক থেকে আজকের দিনটি ভাল হবে। আপনার দক্ষতা বাড়ানোর এবং কিছু নতুন দক্ষতা শেখার জন্য বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল দিন হবে।

    কর্কট -মার্চ, আপনাকে আজ সিনিয়রদের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনি রাজনীতির শিকার হতে পারেন। অহংকারী না হওয়ার চেষ্টা করুন এবং পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন, এমনকি যদি তারা আপনার জুনিয়রদের কাছ থেকে আসে।

    সিংহ- আপনার ৩ মার্চ আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত। মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আজ একটি সন্তোষজনক দিন হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পদোন্নতি পেতে পারে এবং একটি নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার দুর্দান্ত সম্ভাবনাও রয়েছে।

    কন্যা-মার্চ দিনের শুরুটি ভাল হবে তবে শেষটি মাঝারি হবে। এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন না। অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যাশিত মতোই হবে তবে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় চাপের কারণ হতে পারে।

    তুলা -আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। এটি একটি স্বপ্ন সত্যি হওয়ার দিন হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ প্রসারিত করবেন এবং ভাল মুনাফা অর্জন করবেন।

    বৃশ্চিক-মার্চ, অংশীদারিত্বে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, যা ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে। বিকেলে আপনি কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।

    ধনু -নিজেকে এবং ত্বক সুস্থ রাখতে, আপনার ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ফিটনেসের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন। আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি শুভ দিন হতে পারে।

    মকর-আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। কিছু ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে। আজ আপনার ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা উচিত।

    কুম্ভ -স্ট্রেস এড়াতে স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। ক্যারিয়ার এবং আর্থিক জীবন আজ স্বাভাবিক থাকবে।

    মীন রাশি 3 মার্চ, আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হবেন। হাইড্রেটেড থাকুন এবং স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার ব্যয় বাড়তে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 3 March 2026 On Holi: আগামিকাল হোলি ২০২৬ কেমন কাটবে? ৩ মার্চের রাশিফল দেখে নিন জ্য়োতিষমতে

