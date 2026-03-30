Horoscope 31 March 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ রাশি - দিনটি ব্যস্ত থাকবে। সকাল থেকেই কাজের গতি দ্রুত হবে। একটি কাজ শেষ হবে না, অন্যটি বেরিয়ে আসবে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রথমে কিছুটা চাপ থাকবে, তবে আপনি তা সামলাবেন। সিনিয়ররা আপনার কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করবেন। অর্থের বিষয়ে যত্ন নিন। হঠাৎ খরচ হতে পারে।
বৃষ -জিনিসগুলি ধীরে ধীরে চলবে। তাড়াহুড়ো করলে কাজ আরও খারাপ হতে পারে। পুরোনো কাজ থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অফিসে সময়মতো কাজ করুন। অন্যের কথায় খুব বেশি হস্তক্ষেপ করবেন না। ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে।
মিথুন রাশি - দিনটি আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ করবেন। ভবিষ্যতে এটি কাজে আসতে পারে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম দেখা যাবে। আপনি কিছু ভাল সংবাদ পেতে পারেন। মন হালকা হবে। বন্ধুদের সাথে কথা হবে বা দেখা করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে।
কর্কট- মন একটু বিভ্রান্ত হতে পারে। অনেক কিছুই একবারে মনের মধ্য দিয়ে চলে যাবে। কাজের চাপ থাকবে, তবে ধীরে ধীরে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনাকে বাড়ির কাজকর্মে মনোযোগ দিতে হবে। পরিবারকে সময় দিন। আজ অর্থ নিয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না।
সিংহ রাশি - আপনার আত্মবিশ্বাস ভাল থাকবে। যে কাজ আটকে ছিল তা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। মানুষ আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে। আপনার প্রভাব আপনার চারপাশের
কন্যা রাশি- আরও বেশি কাজ হবে। একবারে অনেক দায়িত্ব থাকতে পারে। আপনি ক্লান্ত বোধ করবেন, তবে কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। সিনিয়ররা সমর্থন পাবেন। আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। অর্থের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। দিন শেষে স্বস্তি পাওয়া যাবে।
তুলা রাশি- পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা জরুরি। তাড়াহুড়ো করলে কষ্ট পেতে পারেন। অফিসে কিছুটা চাপ থাকবে, তবে আপনি এটির যত্ন নেবেন। আপনার ধারণাগুলি কাজে আসতে পারে, কেবল সেগুলি ঠিক রাখুন। টাকার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। ঋণ দেওয়া বা নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার ডায়েটে মনোযোগ দিন। দিনের শেষে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।
বৃশ্চিক রাশি-আপনাকে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এমনকি ছোটখাটো কথাবার্তাও বিতর্কে পরিণত হতে পারে। কথা বলার সময় শব্দের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ বজায় রাখুন। ফোকাস ভেঙে যেতে পারে। টাকা নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেবেন না। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে জিনিসগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন।
ধনু রাশি- দিনটি ভালো থাকবে। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। মানুষ আপনার আইডিয়া পছন্দ করবে। আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। মন প্রফুল্ল থাকবে। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তবে এটি পরিচালনা করা হবে। দিনটি ইতিবাচক হবে।
মকর রাশি- দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। চাকরি ও বাড়ি দুটোই ভালোই চলবে। অফিসে সহযোগিতা পাবেন। আপনি একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সঙ্গীর সঙ্গে সময় ভালোভাবে কাটবে। আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক জোরদার হবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। মন শান্ত থাকবে এবং আপনি আপনার কাজে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন।
কুম্ভ রাশি- দিনটি ভালো থাকবে। কাজের অগ্রগতি হবে। নতুন নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাদের চিনতে পারাটা জরুরি। আত্মবিশ্বাস থাকবে। আপনি কঠিন কাজগুলিও সহজেই সম্পন্ন করবেন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। দিনটি আপনার পক্ষে আসবে।
মীন রাশি -কিছুটা বিভ্রান্তি হতে পারে। সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হবে। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। দিনের শেষে, জিনিসগুলি পরিষ্কার হতে শুরু করবে। একা একা সময় কাটানো আপনার জন্য আরও ভাল হবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More