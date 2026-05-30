Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope 31 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩১ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    ৩১ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: May 30, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ থেকে মীনের মধ্য়ে আজ ৩১ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্য়োতিষমত।

    রাশিফল: এই 6 টি রাশিচক্রের ভাগ্য 31 মে সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করবে, তারা প্রচুর উদযাপন করবে, বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    রাশিফল: এই 6 টি রাশিচক্রের ভাগ্য 31 মে সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করবে, তারা প্রচুর উদযাপন করবে, বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।

    মেষ-কিছু পুরোনো কাজ শেষ করা যেতে পারে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। চাকরি ও ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনি ভাল সময় কাটাবেন। স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে।

    বৃষ- ৩১ মে আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে পারে। আপনি কাজ সম্পর্কে ভাল বোধ করবেন এবং কিছু স্থগিত কাজও এগিয়ে যেতে পারে। আপনি আপনার কাছের কারও কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যয়ের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা ভাল হবে। সম্পর্কের মাধুর্য থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    মিথুন - ৩১ শে মে কাজ কিছুটা বেশি হতে পারে। সারাদিন ভিড় হতে পারে। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিন। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    কর্কট- ৩১ মে একটি মিশ্র দিন হতে পারে। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খুব বেশি বিরক্ত হবেন না। কাজে পরিস্থিতি ভালো থাকবে। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই সাবধানে অর্থ ব্যয় করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    সিংহ - ৩১ মে আপনার জন্য একটি ভাল দিন প্রমাণিত হতে পারে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় কিছু ভাল সুযোগ পেতে পারেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনাও রয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

    কন্যা- ৩১ মে সাবধানতা অবলম্বন করার দিন। কোনো কিছুতে তাড়াহুড়ো করবেন না। অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। সম্পর্কের মধ্যে চলমান ভুল বোঝাবুঝির সমাধান করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    তুলা - ৩১ মে একটি স্বাভাবিক দিন হবে। প্রতিদিনের কাজগুলি সময়মতো শেষ হবে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন। অর্থের বিষয়ে অসাবধানতা করবেন না। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই।

    বৃশ্চিক- ৩১ মে একটি ভাল দিন হতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। আপনি একজন বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ মনোরম থাকবে। স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে।

    ধনু - ৩১ মে স্বস্তির দিন হতে পারে। যে কোনও মুলতুবি কাজ শেষ হলে মন খুশি হবে। চাকরি ও ব্যবসায় পরিস্থিতি ভাল থাকবে। আপনি একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি থাকবে। স্বাস্থ্যও সহায়ক হবে।

    মকর- ৩১ মে একটি ভাল দিন হতে চলেছে। কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে পারেন। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। পুরনো বিরোধের সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    কুম্ভ - ৩১ মে আপনার জন্য কিছু নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। চাকুরীজীবীরা সুবিধা পেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।

    মীন রাশি- ৩১ মে আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজ শেষ করা যাবে। অর্থ নিয়ে চলমান দুশ্চিন্তা কমানো যেতে পারে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় ভাল ফলাফল পেতে পারেন। পরিবার সহায়ক হবে এবং মন প্রফুল্ল থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 31 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩১ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes