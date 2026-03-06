Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow daily Horoscope 7 march 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    আগামিকালের রাশিফল কাল কা রাশিফল: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। 

    Published on: Mar 06, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামিকাল ৭ মার্চ ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল ১২ রাশির রাশিফল।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ রাশি- মেষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি স্বাভাবিক হতে পারে। কাজে একটু তাড়াহুড়ো হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে কাজ শেষ হবে। আপনি অফিসে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, তাই আপনার কাজের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন। অর্থের দিক থেকে ব্যয় বাড়তে পারে, তাই অপচয় ব্যয় এড়ানো ভাল। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে হালকা রাখবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুব বেশি চিন্তার নেই, তবে খাদ্যাভ্যাসের যত্ন নিন।

    বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি ইতিবাচক হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ভাল সুযোগ পেতে পারেন এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভাল হতে পারে এবং কিছু লোক অর্থও অর্জন করতে পারে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। সম্পর্কের মধ্যেও বোঝাপড়া বজায় রেখে পরিবেশ ভাল থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    মিথুন রাশি- মিথুন রাশির মানুষের জন্য ক্যারিয়ারের দিক থেকে দিনটি ভাল হতে পারে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা যেতে পারে এবং আপনি নতুন দায়িত্বও পেতে পারেন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ঠিক থাকবে। পুরোনো কিছু কাজ শেষ হলে স্বস্তি পাওয়া যায়। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন।

    কর্কট- কর্কট রাশির লোকদের জন্য দিনটি শুভ হতে পারে। ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং কিছু লোক নতুন দায়িত্বও পেতে পারে। আপনি যদি নতুন চাকরি শুরু করার কথা ভাবছেন তবে সময়টি ভাল হতে পারে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। আর্থিক বিষয়েও পরিস্থিতি ভাল হতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির জাতকদের কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার হতে পারে। অফিসে কোনও কিছু নিয়ে উত্তেজনা থাকতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। অর্থের দিক থেকে সচেতন সিদ্ধান্ত নিন। পরিবারের সঙ্গে কথা বললে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং খুব বেশি চাপ নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কঠিন হতে পারে। কাজে কিছুটা ব্যস্ততা থাকতে পারে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে পরিস্থিতি ভাল থাকবে। পুরনো বন্ধুর সঙ্গেও দেখা হতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের জন্য দিনটি শুভ হতে পারে। কাজে সহযোগিতা করলে সহজেই কাজ শেষ করা যায়। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই।

    বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিক বিষয়ে দিনটি একটু আকর্ষণীয় হতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছুই পরিষ্কার করা যায়। সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া বজায় রাখুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির জাতকদের জন্য দিনটি ব্যস্ত হতে পারে। আপনাকে কর্মক্ষেত্রে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে তবে এটি উপকারীও হতে পারে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা যেতে পারে। অর্থের দিক থেকে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে প্রফুল্ল করবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য দিনটি ইতিবাচক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ভালো ফল পেতে পারেন। আপনি যদি কোনও নতুন কাজের পরিকল্পনা করছেন তবে আপনি এটি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে মিষ্টি থাকতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ভাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির জাতকরা পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। বাড়ির কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করার পরিকল্পনা থাকতে পারে। কাজের দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক থাকবে। অর্থের ক্ষেত্রে খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।

    মীন রাশি- মীন রাশির লোকদের জন্য দিনটি স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে। কাজে ধীরে ধীরে অগ্রগতি দেখা যায়। অফিসে সাপোর্ট পেয়ে কাজকে সহজ করা যায়। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ঠিক থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 7 March 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes