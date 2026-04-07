Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow daily horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৮ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ৮ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    Published on: Apr 07, 2026 8:41 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাত পোহালেই ৮ এপ্রিল ২০২৬। বুধবারের দিনটি মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    মেষ-৮ এপ্রিল আপনার প্রেম জীবন আনন্দময় হবে। আপনার ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য মনোযোগ বজায় রাখুন। একটি নতুন ধারণা শুরু করার জন্য আজ একটি ভাল দিন। যারা ব্যবসা করছেন তারা বেশি অর্থ উপার্জন করবেন।

    বৃষ- ৮ এপ্রিল, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই ভাল অবস্থানে রয়েছে। প্রেমের বিষয়ে সমস্যা থেকে সাবধান থাকুন এবং সাবধানতার সাথে সেগুলি পরিচালনা করুন। আপনার মনোভাব আজ চাকরিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

    মিথুন-৮এপ্রিল, যদি আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবে আর্থিক বিষয়গুলি বুদ্ধিমানের সাথে পরিচালনা করুন। আজ, প্রেমের ক্ষেত্রে পার্থক্য সমাধান করুন। আপনি আপনার পেশাগত জীবনে ইতিবাচক ফলাফল দেখে খুশি বোধ করবেন।

    কর্কট- ৮ এপ্রিল, আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আজ একটি চমৎকার প্রেম জীবন উপভোগ করুন, যেখানে আপনি অতীতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই আপনার জন্য ইতিবাচক হবে।

    সিংহ-৮ এপ্রিল, আপনি আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রতিটি পেশাদার সুযোগ ব্যবহার করবেন। আপনার সম্পর্ককে উত্তেজনাপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ রাখুন। আজ ইতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজের চাপ দূর করুন।

    কন্যা- ৮ এপ্রিল একটি সুখী ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবন উপভোগ করতে পারেন। অফিসে আপনার পারফরম্যান্সে আপনার সিনিয়রদের খুশি রাখুন। আজ, আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক রয়েছে, তবে আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।

    তুলা-৮ এপ্রিল, আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ সমাধান করুন এবং চমৎকার পেশাদার ফলাফল দেওয়া চালিয়ে যান। আজ বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ বিনিয়োগ করুন। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না।

    বৃশ্চিক-৮ এপ্রিল চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটাতে থাকুন। সঠিক জীবনযাত্রার সাথে সুস্থ থাকুন। আজ আর্থিক লাভ হবে। আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহংকারের কোনও স্থান থাকবে না।

    ধনু-৮ এপ্রিল, রোম্যান্স সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। আজ অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। আজ স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

    মকর- ৮ ই এপ্রিল, অফিসে আপনার মনোভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ অর্থের অভাব হবে না। আপনি আরও বেশি সঞ্চয়ের বিকল্প দেখতে পাবেন। আজ স্বাস্থ্যের সাথে আপস করবেন না।

    কুম্ভ-৮ এপ্রিল, রোম্যান্স সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আর্থিক বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজ স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক সফল হবে। আপনার সঙ্গীর প্রতি আপনার আবেগ প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে।

    মীন-৮ এপ্রিল, আপনার সততা আপনার রোমান্টিক সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে। কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকুন। নিরাপদ অর্থ বিনিয়োগকে আজ অগ্রাধিকার দিন।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৮ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes