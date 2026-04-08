    Daily Horoscope 9 April 2026: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটবে! ৯ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Daily Horoscope 9 April 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। 

    Published on: Apr 08, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    Daily Horoscope 9 April 2026: মেষ থেকে মীন এই ১২ রাশির ভাগ্যে আগামিকাল জ্যোতিষমতে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল আগামিকালের রাশিফল।

    Kal Ka Rashifal 9 April 2026
    মেষ রাশি-বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা উপকারী হবে। আয় বৃদ্ধি এবং পদোন্নতি পেতে, আপনার অফিসের কাজগুলি সম্পূর্ণ উত্সর্গের সাথে সম্পন্ন করা উচিত। কঠোর শব্দ ব্যবহার করবেন না। বিষয়গুলিতে সতর্ক হওয়া দরকার।

    বৃষ রাশি- ৯ এপ্রিল আপনার সামনে নতুন ক্যারিয়ারের সুযোগ আসবে। আপনি আজ প্রশংসা পেতে পারেন। ব্যবসা ভাল করবে এবং আপনি ভাল লাভও আশা করতে পারেন। আর্থিকভাবে, এটি একটি ভাল দিন।

    মিথুন রাশি-৯ এপ্রিল, আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন না। স্ট্রেস এড়াতে স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    কর্কট -৯ এপ্রিল, আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। আজ আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত। তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। খুব বেশি কাজের চাপ নেবেন না।

    সিংহ- ৯ এপ্রিল, ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যয়ের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আপনার স্ত্রীর সাথে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন কারণ বিচ্ছেদের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে।

    কন্যা- ৯ এপ্রিল, আপনার একটি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা উচিত। নিজেকে এবং ত্বক সুস্থ রাখতে আপনার ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ফিটনেসের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন।

    তুলা রাশি-৯ এপ্রিল আপনার জন্য একটি ভাগ্যবান দিন হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এটি একটি স্বপ্ন সত্যি হওয়ার দিন হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ প্রসারিত করবেন এবং ভাল মুনাফা অর্জন করবেন।

    বৃশ্চিক- ৯ এপ্রিল একটি সন্তোষজনক দিন হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পদোন্নতি পেতে পারে এবং একটি নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার দুর্দান্ত সম্ভাবনাও রয়েছে। আজ সিনিয়রদের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে, আপনি রাজনীতির শিকার হতে পারেন।

    ধনু- অর্থ ও আর্থিক দিক থেকে ৯ এপ্রিল দিনটি ভাল হবে। আপনার দক্ষতা বাড়ানোর এবং কিছু নতুন দক্ষতা শেখার জন্য বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল দিন হবে। চাকুরীজীবীরা অগ্রগতি এবং সুবিধা দেখতে পারেন।

    মকর-৯ এপ্রিল আপনার দিনটি ভাল শুরু হবে তবে শেষটি মাঝারি হবে। কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রত্যাশিত হবে তবে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় জিনিসগুলি নষ্ট করতে পারে এবং চাপের কারণ হতে পারে।

    কুম্ভ- ৯ এপ্রিল, অহংকারী না হওয়ার চেষ্টা করুন এবং পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন, এমনকি যদি তারা আপনার জুনিয়রদের কাছ থেকে আসে। ব্যবসার উন্নতি হবে। অতএব, আপনি ভাল মুনাফা আশা করতে পারেন।

    মীন- ৯ এপ্রিল ক্যারিয়ার এবং আর্থিক জীবন স্বাভাবিক থাকবে। আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। ব্যবসাগুলি অর্থনৈতিক দুর্বলতা অনুভব করতে পারে এবং কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

