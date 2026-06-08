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    Tomorrow Daily Horoscope 9 June 2026: আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৯ জুন, ২০২৬ মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন

    আগামিকাল ৯ জুন, ২০২৬ হল মঙ্গলবার। দিনটি কেমন কাটবে, তা আজই দেখে নিন।

    Published on: Jun 08, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, মঙ্গলবার ভগবান হনুমানের পূজা করলে ভয়, রোগ, ভয় এবং কষ্ট দূর হয়।আর আগামিকাল ৯ জুন ২০২৬ হল মঙ্গলবার। এই দিনে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ১২ রাশির রাশিফল।

    আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৯ জুন, ২০২৬ মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন
    আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৯ জুন, ২০২৬ মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন

    মেষ- রাশিফল পড়ুন, ৯ জুন, কোনও সমস্যা ছাড়াই আপনার প্রেম জীবন খুব ভাল হবে। পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি অধ্যবসায়ের সাথে পরিচালনা করুন। আপনার সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই কঠিন সময় আনতে পারে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলি অফিসের উত্পাদনশীলতাকে প্রভাবিত করতে দেবেন না।

    বৃষ- রাশি ৯ ই জুন, ছোট আর্থিক সমস্যা হতে পারে। আপনি খোলাখুলি কথা বলবেন এবং সহায়ক বন্ধুদের আকর্ষণ করতে পারবেন। নতুন দক্ষতা শেখা আপনার মনকে উত্তেজিত করবে। কোনও উত্তেজনাপূর্ণ কাজ গ্রহণ করার আগে বুদ্ধিমানের সাথে পরিকল্পনা করুন।

    মিথুন: ৯ জুন খোলামেলা কথা বলে সম্পর্ককে রোমান্টিক এবং শান্ত রাখুন। আপনার মনোভাবও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পুরোনো জিনিসে আটকে যাবেন না। আশাবাদ এবং প্রস্তুতি আপনার জন্য নতুন দরজা খুলে দেয়। আপনার দিনটি ফলপ্রসূ করার জন্য খোলা মনে চিন্তা করুন। বড় স্বপ্ন দেখুন।

    কর্কট- ৯ জুন, আপনার ব্যক্তিগত জীবনকে ঝামেলা থেকে দূরে রাখুন এবং কর্মক্ষেত্রে সেরা ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করুন। সুখ এবং সুস্বাস্থ্য উভয়ই আপনার সাথে থাকবে। সঠিক যোগাযোগ আপনার প্রেমের জীবনকে রোমান্টিক রাখবে।

    সিংহ- ৯ জুন দলের সদস্যদের উপর নজর রাখবেন। ভাল বিষয় হ'ল এই দিনে আপনার কোনও আর্থিক বা স্বাস্থ্য সমস্যা হবে না।

    কন্যা- এই রাশি ৯ জুন একটি ব্যস্ত অফিস সময়সূচী এবং শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তির সাথে একটি দুর্দান্ত প্রেম জীবন যাপন করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি কঠিন সময় আনতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আপনার শৃঙ্খলা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে।

    তুলা- রাশি ৯ জুন, ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় জীবনেই একটি সৎ অবস্থান নিন। আপনার পেশাগত জীবন সৃজনশীল হবে এবং সারা দিন অর্থও বজায় থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক থেকে ঝামেলাগুলি দূরে রাখুন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন।

    বৃশ্চিক রাশি ৯ ই জুন, আপনার সময় রোম্যান্সে পূর্ণ হবে। আপনার পেশাগত জীবনে ব্যস্ত এবং উত্পাদনশীল হন। স্বাস্থ্য এবং অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার আরও মিথস্ক্রিয়া থাকা দরকার।

    ধনু-রাশি ৯ ই জুন আপনার প্রেম জীবনে কূটনৈতিক হবে। মনে রাখবেন যে আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আরও ভাল সময় ব্যয় করেন। কঠিন লক্ষ্য সত্ত্বেও, আপনি কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল থাকবেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    মকর- রাশি ৯ ই জুন পেশাগতভাবে আপনার জন্য একটি সফল দিন অপেক্ষা করছে। অর্থের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সমাধান করুন। পরিবারের জন্য সময় দিন। নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগের কথা ভাবুন। এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    কুম্ভ- রাশি ৯ জুন সম্পর্কের প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া দরকার। অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন এড়িয়ে চলুন। অফিসিয়াল জীবনে চ্যালেঞ্জ থাকবে, তবে সেগুলির দিকে নজর রাখুন। আর্থিকভাবে, আপনি স্থিতিশীল থাকবেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    মীন- এই রাশি ৯ জুন, প্রেম জীবনে সমস্যা হতে পারে। আজ বিচক্ষণ হোন। নতুন কাজগুলি চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হবে তবে আপনি নিশ্চিত করবেন যে সেগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ আপনার আর্থিক অবস্থা বজায় রাখুন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 9 June 2026: আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৯ জুন, ২০২৬ মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন

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