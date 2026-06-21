Tomorrow daily Horoscope of 22 june 2026: আগামিকাল ২২ জুন ২০২৬এ মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফলে

Tomorrow daily Horoscope of 22 june 2026: আগামিকাল ২২ জুন ২০২৬এ মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফলে
মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে আসন্ন সময়ে কী হতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
আগামিকাল ২১ জুন, ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে আসন্ন সময়ে কী হতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ
আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসায় বড় ধরনের বিনিয়োগ করার কথা ভেবে থাকেন, তবে এই সময়টি কিছু বাধার সৃষ্টি করতে পারে; তবে, আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়ীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিমিত সময় ব্যয় করা উচিত, কারণ এটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কাজগুলোকে বিলম্বিত করতে পারে। কর্পোরেট খাতে কর্মরতদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অবিচলিত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাওয়া যাবে।
বৃষ
আগামীকাল বুধাদিত্য যোগের ফলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির কিছু চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হবে , যা সময়মতো পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত। চাকরিজীবীরা আগামীকাল অফিসে খুব সক্রিয় থাকবেন, কারণ সামান্য প্রচেষ্টাই আপনার কর্মজীবনে নতুন গতি আনবে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতি বুঝতে পারবেন, যা আপনার বিবাহিত জীবনে মধুরতা নিয়ে আসবে। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম তাদের জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।
মিথুন
কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায়ীদের কাজ আগামীকাল হঠাৎ করে এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। কোনো নতুন চুক্তিতে প্রবেশ করার আগে আপনার মোট আয় ও ব্যয় সঠিকভাবে মূল্যায়ন করুন; ভুল সিদ্ধান্ত সমস্যা তৈরি করতে পারে।
কর্কট
ব্যবসা ও কর্মজীবনে সাফল্য পেতে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন, কারণ সাফল্যের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। আপনার আটকে থাকা প্রকল্পগুলো ধীরে ধীরে সম্পন্ন হবে। আগামীকাল কর্মক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির ইতিবাচক লক্ষণ দেখতে পারেন , যা আপনাকে আনন্দিত করবে।
সিংহ
ভালোভাবে বিবেচনা না করে অর্থ বিনিয়োগ করবেন না। ব্যবসায়ীরা হয়তো আগামীকালই তাদের সেরা বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান ব্যবসায়িক পরামর্শ পেতে পারেন, তাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
কন্যা
যারা অনলাইন ব্যবসা বা ই-কমার্স স্টার্টআপ চালাচ্ছেন, তারা আগামী দিনে তাদের প্রধান লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন, যা আপনার ব্যবসায়িক মডেলে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং বিপুল মুনাফা এনে দেবে। নতুন সরকারি নিয়মকানুন ও ধারাগুলো বুঝতে সময় দিন; এটি ব্যবসার প্রসারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
তুলা
আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং অনুকূল ফলাফলের অভাবে আগামীকাল আপনি কিছুটা মানসিক চাপ বা উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ধরুন। উৎপাদন খাতে সরবরাহ শৃঙ্খলে আকস্মিক ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবিলম্বে বিকল্প সরবরাহকারী খোঁজা উচিত। নতুন বিনিয়োগ স্থগিত রাখুন।
বৃশ্চিক
আগামীকাল আপনার লাভ ও আয় বৃদ্ধির জন্য একটি চমৎকার দিন হবে। আগামীকাল আপনার সময় দ্রুত পরিবর্তিত হবে, যা আপনার কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণ অথবা বন্ধু ও পরিবারের সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা হঠাৎ করেই বাস্তবায়িত হতে পারে।
ধনু
বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঠিক পরামর্শের সুবাদে আগামীকাল আপনি আপনার কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন , যা আপনার দলের সামনে আপনার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে।
মকর
ব্যবসায়ীদের যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কাজগুলো কারিগরি সমস্যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল, সেগুলো আগামীকাল হঠাৎ নতুন গতি পাবে এবং উল্লেখযোগ্য স্বস্তি বয়ে আনবে। আপনার কর্মজীবনে নতুন গতি আনতে কঠোর পরিশ্রম করুন। কর্মক্ষেত্রে পরচর্চা ও দাপ্তরিক রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখুন। আপনার প্রচেষ্টাই নিশ্চিত করবে যে কাজগুলো নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হবে।
কুম্ভ
বাজারের গুপ্ত শত্রুদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, কারণ তারা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজছে। আগামী দিনের ব্যবসায়, কোনো নতুন সমঝোতা স্মারক বা বড় চুক্তি ভালোভাবে না পড়ে স্বাক্ষর করবেন না। যেকোনো নতুন উদ্যোগের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিজ্ঞ শিল্প বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিন, কারণ তাঁরা আপনার চেয়ে বেশি জগৎ দেখেছেন।
মীন
আগামী দিনে ব্যবসায়ীদের অবশ্যই সম্পূর্ণ সততা ও স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে; স্বল্পমেয়াদী লাভের লোভে নিজেদের পণ্যের মানের সাথে আপোস করবেন না, অন্যথায় আপনার ব্র্যান্ডের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আগামী দিনে শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকতে হবে; তাড়াহুড়ো করে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More