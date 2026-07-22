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    Tomorrow Daily Horoscope of 23 July 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

     বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ২৩ জুলাই, ২০২৬ এ উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত-

    Published on: Jul 22, 2026, 18:00:18 IST
    By Sritama Mitra
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    ২৩ জুলাই, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করার একটি রীতি রয়েছে। বাঙালি বাড়িতে হয় লক্ষ্মীপুজোও। সেই লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার দিনটি আপনার কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন।

    Kal Ka Rashifal 23 July 2026
    Kal Ka Rashifal 23 July 2026

    মেষ -আপনার সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করে এবং অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিনিয়রদের পেশাদার পরামর্শকে গুরুত্ব দিন। আপনার আর্থিক এবং স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা হতে পারে।

    বৃষ -প্রেমের ক্ষেত্রে আজ তর্ক থেকে দূরে থাকুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। আর্থিক সমস্যা হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের সাথে আপস করবেন না।

    মিথুন-আপনার প্রেমিক আপনার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবে। আপনি উত্পাদনশীলতা সম্পর্কিত ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন। কোনও বড় শারীরিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। আজ, বিনিয়োগ সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে।

    কর্কট- ছোট ছোট সাফল্য উদযাপন করুন। আপনার প্রেমিকের প্রতি ভালবাসা বর্ষণ করুন এবং আপনার পেশাদার জীবনকে ফলপ্রসূ রাখুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সুস্থ আছেন। আজ অর্থ সম্পর্কিত ছোট ছোট সমস্যা হতে পারে।

    সিংহ -শান্ত মুহুর্তগুলি একটি পরিষ্কার, সহজ উপায়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি পরিকল্পনা করতে ব্যবহার করুন, যা প্রকল্পগুলিকে যত্ন সহকারে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজ আপনার রুটিন হালকা রাখুন।

    কন্যা-রাশি আজ আপনি স্থিতিশীল এবং মনোনিবেশ বোধ করবেন। শান্তিপূর্ণভাবে কাজ শেষ করবেন। আপনি ধীরে ধীরে তবে নিশ্চিতভাবে লক্ষ্যগুলির দিকে এগিয়ে যাবেন, পাশাপাশি আপনার সিদ্ধান্তগুলিতে স্থির এবং সংবেদনশীল হবেন। আজ ধৈর্য ধরুন।

    তুলা-রাশি ছোট ছোট জিনিসগুলিতে মনোযোগ দিন এবং দয়ালু আচরণ করুন। আপনার সাবধানী পদক্ষেপগুলি সৃজনশীল কাজের উন্নতি করতে পারে। বন্ধুরা আপনাকে সমর্থন করবে। নতুন নতুন আইডিয়া লিখে রাখুন।

    বৃশ্চিক -সম্পর্ককে রোমান্টিক রাখুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সেরাটা দেওয়ার ইচ্ছা আপনার ক্যারিয়ারের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। অর্থ ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার দিনটি ভাল থাকবে। আজ, মুখের স্বাস্থ্য বিরক্তিকর হতে পারে।

    ধনু -আপনার অনুভূতিগুলি আপনাকে সহজ, সহায়ক সিদ্ধান্ত নিতে গাইড করবে। শান্ত সংকেতগুলির উপর নির্ভর করুন এবং দয়া দেখান। আপনি যখন থামবেন এবং সূক্ষ্মতাগুলি মনোযোগ সহকারে দেখেন, তখন আপনার সৃজনশীল ধারণাগুলি বেরিয়ে আসবে।

    মকর -পরিবার বা বন্ধুরা আপনাকে চুপচাপ সমর্থন করতে পারে। রুটিনটি সহজ রাখুন এবং দীর্ঘমেয়াদে ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আজই আপনার পরিকল্পনায় আস্থা রাখুন।

    কুম্ভ -একটি শান্ত দিন আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে সহায়তা করবে। সংগঠিত থাকুন, বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন এবং স্পষ্টভাবে কথা বলুন। ছোট ছোট সুবিধা ভালো ফল দেবে।

    মীন-আপনার সততা আপনার রোমান্টিক সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে। কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকুন। নিরাপদ অর্থ বিনিয়োগকে আজ অগ্রাধিকার দিন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 23 July 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৩ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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