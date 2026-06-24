আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৫ জুন ২০২৬ রাশিফল

আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৫ জুন ২০২৬ রাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়।
২৫ জুন, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ-কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার সম্পর্ক, ক্যারিয়ার এবং স্বাস্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করুন। ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রিয়জনের সাথে খোলামেলা কথা বলার পরামর্শ দেন তারকারা। অফিসে কাজে মনোনিবেশ করুন।
বৃষ- অফিসে, আপনার সৃজনশীলতা আপনার শক্তি, যা আপনি আপনার প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিতে ব্যবহার করতে পারেন। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আপনার ব্যয়ের অভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন।
মিথুন- জাতক-জাতিকারা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য যত্নকে অগ্রাধিকার দেন। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করুন, কারণ তারা আপনাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা সরবরাহ করবে। আজ বৃদ্ধি এবং ভারসাম্যের সুযোগ রয়েছে।
কর্কট- স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং দিনের শক্তিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে আপনার প্রিয়জনের সাথে সময় ব্যয় করুন। প্রিয়জনের সাথে যোগাযোগ করুন। ক্যারিয়ারের লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। বুদ্ধিমানের সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনা করুন।
সিংহ-সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জের মিশ্রণ নিয়ে এসেছে, যার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার হৃদয় খোলা রাখুন এবং অফিসে উত্পাদনশীল থাকুন। অর্থের দিক থেকে আপনার ব্যয়ের বিষয়ে সতর্ক হওয়া আপনার পক্ষে ভাল হবে।
কন্যা- আপনার প্রেমের সম্পর্ককে ইতিবাচক রাখুন। আপনার পেশাগত জীবনকে সৃজনশীল রাখুন এবং আপনি আর্থিক সমস্যাগুলিও সমাধান করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। ভালবাসা প্রকাশ করুন এবং এটি সম্পর্কের মধ্যে ভাল পরিবর্তন আনবে।
তুলা- স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আপনার অর্থের দিকে নজর রাখুন। এছাড়াও, সারা দিন শক্তি বজায় রাখতে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিন। আজ আপনার সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হতে পারে।
বৃশ্চিক-রাশির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায্য হন এবং আপনি ফলাফল দেখতে পাবেন। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনি আজ অফিসে ভাল করবেন। আর্থিক অবস্থা ভাল, তবে বিলাসিতার জন্য খুব বেশি ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
ধনু -আপনি যা কিছু করেন তার প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার বিকাশের জন্য সুযোগে পূর্ণ একটি দিন পাওয়া যেতে পারে। যেখানে প্রেম এবং সম্পর্কের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। একই সময়ে, পেশাদার প্রচেষ্টা আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা সরবরাহ করবে।
মকর-জাতক-জাতিকারা নতুন সুযোগ অন্বেষণ করার এবং তাদের চারপাশের লোকদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার সুযোগ পাবেন। ব্যক্তিগত বিকাশকে আলিঙ্গন করার এবং সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য আজকের দিনটি উপযুক্ত দিন।
কুম্ভ-অফিসে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার কোনও সুযোগ মিস করবেন না। বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। খোলা মনের এবং আপনার পথে আসা পরিবর্তনগুলির জন্য প্রস্তুত থাকুন।
মীন-আপনার প্রেমের জীবনকে উত্পাদনশীল এবং ব্যস্ত রাখুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের সাথে আপস করবেন না। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে, তবে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More