    Daily Horoscope of 25 march 2026:আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! রইল ২৫ মার্চ ২০২৬র রাশিফল

    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির আগামিকাল বুধবার ২৫ মার্চ কেমন কাটবে দেখে নিন।

    Published on: Mar 24, 2026 4:06 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ-২৫ শে মার্চ অর্থের প্রবাহ বাড়বে, প্রিয়জনের সংখ্যা বাড়বে। পাবেন হজমযোগ্য খাবার ও সুস্বাদু খাবার। ভালোবাসা, সন্তান ও ব্যবসা সবই আপনাকে সুখী রাখবে। আপনার জিহ্বাকে একটু নিয়ন্ত্রণ করুন। কালীজিকে প্রণাম করা আপনার জন্য শুভ হবে।

    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 25 শে মার্চ, রাশিফল পড়ুন

    বৃষ-২৫ শে মার্চ, আপনার একটি ভিন্ন ধরণের আকর্ষণ থাকবে। আপনার মধ্যে সৌন্দর্যের কিছু অংশ থাকবে। প্রেম এবং সন্তানরা একসাথে থাকবে এবং ব্যবসাও ভাল হবে। আপনার জীবনে যা প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে।

    মিথুন: ২৫ শে মার্চ আপনার সময় শুভ কাজে ব্যয় হবে। মন কিছুটা বিরক্ত হতে পারে এবং অজানা আপনাকে তাড়া করবে বলে ভয় পেতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। ভালোবাসা, সন্তান ও ব্যবসাও ভালো। কালীজিকে প্রণাম করা আপনার জন্য ফলপ্রসূ হবে।

    কর্কট- ২৫ শে মার্চ, আয়ের নতুন উৎস তৈরি করা হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থারও উন্নতি হবে। ব্যবসাও ভালো থাকবে। আপনার সাথে একটি লাল জিনিস রাখুন, এটি শুভ হবে।

    সিংহ-২৫ শে মার্চ আদালতের মামলা জিতবেন। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। রাজনৈতিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি। ভালোবাসা ও সন্তানদের অবস্থা উন্নতির দ্বারপ্রান্তে। ব্যবসা ভালো হবে। সূর্য দেবতাকে জল দেওয়া আপনার জন্য শুভ হবে।

    কন্যা- জাতক-জাতিকারা ২৫ শে মার্চ ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ভালোবাসা ও সন্তানের অবস্থা খুবই ভালো। ব্যবসাও এখন আরও ভাল দিকে এগিয়ে গেছে এবং আপনি ঝুঁকি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আপনার সাথে একটি সবুজ জিনিস থাকা শুভ হবে।

    তুলা- ২৫ শে মার্চ, সময়টি কিছুটা প্রতিকূল, তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন এবং ক্রস করুন। কোনো ধরনের ঝুঁকি নেবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। ভালোবাসা, সন্তান ও ব্যবসার অবস্থা ভালো থাকে। মা কালীর আশ্রয়ে থাকুন এবং তাঁকে প্রণাম করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

    বৃশ্চিক-২৫ শে মার্চ, আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। প্রেমিক-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হতে পারে। স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি থাকবে, তবে প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল। আপনার সাথে একটি লাল জিনিস রাখা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।

    ধনু- ২৫ শে মার্চ, আপনার স্বাস্থ্যের কিছুটা ওঠানামা হতে পারে। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা মাঝারি থাকবে, তবে ব্যবসা ভাল হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন এবং আপনি শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবেন। আপনি জ্ঞানী হয়ে উঠবেন। প্রতিকার হিসাবে, আপনার সাথে একটি লাল আইটেম রাখুন।

    মকর- ২৫ শে মার্চ, এই সময়টি শিক্ষার্থী, লেখক, কবি, শিল্পী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ এড়িয়ে চলুন এবং সন্তানের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়িক অবস্থা খুব ভাল থাকবে।

    কুম্ভ - ২৫ শে মার্চের দিনে, জমি, বিল্ডিং বা যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ভালোবাসা, সন্তান ও ব্যবসা এই তিনটিই অনেক ভালো দেখাচ্ছে। শুভের জন্য আপনার সাথে একটি সবুজ জিনিস রাখুন।

    মীন-২৫ শে মার্চ আপনার বীরত্ব নিয়ে আসবে, যা আপনার প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আপনার কাজ ও কর্মসংস্থানে উন্নতি করবেন। স্বাস্থ্য, প্রেম এবং ব্যবসায়িক অবস্থা বেশ সন্তোষজনক হবে। প্রতিকার হিসাবে, আপনার সাথে একটি হলুদ জিনিস রাখা শুভ হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

