    Tomorrow Horoscope 1 February 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 31, 2026 8:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে আপনার গোটা দিন কেমন কাটবে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    মেষ রাশি

    মেষ রাশির দিনটি কিছুটা ওঠানামা করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে, যা আপনাকে ক্লান্ত বোধ করতে পারে। রাগ বা তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ভাল থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে দূরে থাকুন। পারিবারিক সমর্থন পাওয়া যাবে এবং আপনার কাছের কারও সাথে কথোপকথন মনকে হালকা করতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, শুধু বিশ্রামের যত্ন নিন।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি ভারসাম্য ও বোঝাপড়ার দিন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কাজে দেখা যাবে এবং সিনিয়ররা আপনার সাথে সন্তুষ্ট হতে পারে। প্রেমের জীবনে কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি হবে। আপনি আর্থিক বিষয়ে একটি ভাল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বিশেষত সঞ্চয় বা বিনিয়োগের বিষয়ে। পরিবারের পরিবেশ শান্ত থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে খাবারের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

    মিথুন

    মিথুন রাশির জাতকদের আজ চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কাজে চাপ থাকতে পারে এবং কোনও বিষয়ে বিভ্রান্তি থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে, তবে যোগাযোগ সবকিছু পরিচালনা করবে। ব্যয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই একটি বাজেট মাথায় রাখুন। স্বাস্থ্য নিয়ে খুব বেশি চিন্তার নেই, তবে মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট

    কর্কট রাশির রোগীদের জন্য দিনটি আবেগপ্রবণ হতে পারে। পরিবার এবং সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি মনকে প্রভাবিত করতে পারে। অফিসে দায়িত্ব বাড়বে, তবে আপনি বুদ্ধিমানের সাথে কাজটি পরিচালনা করবেন। অর্থের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে ক্লান্তি এবং ঘুমের অভাব অনুভূত হতে পারে।

    সিংহ

    রাশির লোকেদের জন্য দিনটি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথা শোনা হবে এবং প্রশংসাও পেতে পারে। প্রেমের জীবনে মাধুর্য থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সমর্থন পাবেন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং যে কোনও স্থগিত কাজ শেষ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে খাওয়া-দাওয়ায় অসাবধানতা দেখাবেন না।

    কন্যা রাশি

    জাতকদের জন্য দিনটি ব্যস্ত হতে পারে। কাজের খুঁটিনাটির দিকে মনোযোগ দিতে হবে, অন্যথায় ভুল হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন এবং জিনিসগুলি সহজ রাখুন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকুন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে পেট সম্পর্কিত সমস্যা।

    তুলা রাশি

    এই রাশির জাতকদের প্রতিটি বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কাজ এবং সম্পর্ক উভয় ক্ষেত্রেই বোঝাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে। অফিসে যেকোনো সিদ্ধান্ত স্থগিত করাই ভালো। টাকা নিয়ে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ভাবুন। আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন, তাই নিজেকে সময় দিন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    বৃশ্চিক রাশি

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কিছুটা রোলারকোস্টার দিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং কারও সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা গুরুত্বপূর্ণ হবে। অর্থের দিক থেকে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকা উপকারী হবে।

    ধনু

    দিনটি ইতিবাচক লক্ষণ নিয়ে আসছে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেম জীবনে সুখ ও স্নেহ থাকবে। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভাল এবং কিছু পুরানো প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। স্বাস্থ্যও সমর্থন করবে এবং মনও উত্তেজিত থাকবে।

    মকর

    জাতকদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকবে, তবে ফলাফল সন্তোষজনক হবে। সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব আসতে দেবেন না এবং কথা বলার জন্য সময় নিন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই অর্থ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশির জন্য নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার দিন। কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু করার সুযোগ পাবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও বোঝাপড়া থাকবে। অর্থের দিক থেকে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে এবং মন হালকা বোধ করবে।

    মীন রাশি - মীন রাশির জাতকদের তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কাজে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। অর্থে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ব্যয়ের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হোন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসাবধান হবেন না।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

