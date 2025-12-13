Edit Profile
    Horoscope 14 December 2025: রবিবার কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল, গ্রহ এবং নক্ষত্রের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 13, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রবিবার সূর্যদেবকে পূজা করার প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, রবিবার সূর্য দেবতার উপাসনা করলে শ্রদ্ধা বাড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ১৪ ডিসেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশিচক্রের জাতক জাতিকাদের জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে।কেমন কাটবে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার? দেখে নিন রাশিফল।

    মেষ: আপনার আত্মবিশ্বাস বেশি থাকবে। আপনি মনে নতুন শক্তি অনুভব করবেন এবং আপনি অনুভব করবেন যে আপনি আজ অনেক কিছু করতে পারেন। আপনি কিছু পুরানো মুলতুবি কাজে অগ্রগতি পাবেন, যা সম্পর্কে আপনি দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত ছিলেন। অফিসে আপনার কথার গুরুত্ব বাড়বে, কথা বলার সময় একটু নরম হন।

    বৃষ: আপনি আপনার চাহিদা এবং অর্থ সম্পর্কে আরও কিছুটা ভাববেন। দিনটি হালকা উত্তেজনা দিয়ে শুরু হতে পারে তবে দুপুরের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনি এমন কারও সাথে কথা বলতে পারেন যিনি আপনাকে মানসিক স্বস্তি দেবেন। ব্যয়ের উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় আপনি পরে অনুশোচনা করবেন।

    মিথুন:- রাশি আপনার কথা বলার ধরন আপনার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হবে। অফিসের লোকেরা আপনার পরামর্শ অনুসরণ করবে এবং আপনার উপস্থিতিতে পরিবেশও হালকা হবে। একটি নতুন কাজ বা নতুন প্রকল্পের ধারণা মাথায় আসবে, যা অনুসরণ করা উপকারী হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য ধরুন।

    কর্কট- মন কিছুটা সংবেদনশীল হবে। এমনকি ছোটখাটো জিনিসও হৃদয়কে আঘাত করতে পারে। তবে চিন্তার দরকার নেই, কারণ কাজ এবং ব্যক্তিগত উভয় বিষয়েই ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। পরিবার একসাথে থাকবে এবং কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে হঠাৎ কথোপকথন হতে পারে, যা মনকে খুশি করবে। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। সন্ধ্যায় বিশ্রাম নিন বা শান্ত জায়গায় সময় কাটান।

    সিংহ-আপনার প্রভাব চারপাশে থাকবে। লোকেরা আপনার কথা শুনবে এবং আপনার উপস্থিতি পরিবেশে ইতিবাচকতা নিয়ে আসবে। কিছু কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ থাকবে। নতুন দায়িত্ব বা সুযোগের ঝলকও দেখা যেতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে হবে। আপনি যত বেশি খোলামেলা হবেন, জিনিসগুলি তত সহজ হবে। দিনটি ফলপ্রসূ হবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    কন্যা- আপনার কঠোর পরিশ্রম আজ দৃশ্যমান হবে। লোকেরা আপনার কাজকে চিনতে পারবে এবং অর্থের পরিস্থিতিও আগের চেয়ে ভাল বোধ করবে। পরিবারে একটি ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে। একটি বড় পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা করার বা শুরু করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। মন শান্ত থাকবে এবং আপনি আপনার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবেন।

    তুলা- আপনি খুব স্থির মেজাজে থাকবেন। আপনি যে কাজই করবেন না কেন, আপনি একটি পরিকল্পনা নিয়ে তা সম্পন্ন করবেন। এমনকি ছোট বিষয়গুলিও আজ আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকুন। আপনি ক্লান্ত, মাথাব্যথা বা হালকা ব্যথা অনুভব করতে পারেন। আর্থিকভাবে, আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    ধনু -আপনাকে সবকিছুতেই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে - সে কাজ হোক বা বাড়ি। এটি কিছুটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগবে, তবে আপনি এটি সহজেই পরিচালনা করবেন। অর্থ সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত আজ নেওয়া যেতে পারে, যা সাবধানতার সাথে নেওয়া উচিত।

    মকর রাশি- আপনার অন্তর্দৃষ্টি আজ খুব শক্তিশালী। আমি যা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, আজ তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় থাকতে পারে। আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না এবং কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিষ্কার এবং সততার সাথে কথা বললে সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। কাজেও সামান্য সাফল্য থাকবে যা ভবিষ্যতে দুর্দান্ত সুবিধা দেবে।

    কুম্ভ- ভ্রমণ, চলাচল বা নতুন লোকের সাথে সাক্ষাতের সংমিশ্রণ। নতুন লোকের সাথে সমন্বয় ভাল হবে এবং আপনি তাদের থেকে উপকৃত হবেন। কাজের গতি বাড়বে এবং কোনও নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কিত সুসংবাদ পাওয়া যাবে। নতুন যে নতুন আইডিয়া মাথায় আসবে, সেগুলো নোট করে নিন। ভবিষ্যতে এটি কাজে আসবে।

    মীন- আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং সংবেদনশীলতা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। কাজে ভালো প্রবাহ হবে। আপনি যদি আপনার মনের কথা বলতে চান, তবে আজকের দিনটি সঠিক দিন। অন্য ব্যক্তি আপনার অনুভূতি বুঝতে পারবে। আপনি কিছু ছোট সাফল্য বা সুসংবাদ পেতে পারেন। সন্ধ্যাটি খুব শান্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

