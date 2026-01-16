Edit Profile
    Tomorrow Horoscope 17 January 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল শনিবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Jan 16, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালে সপ্তাহান্ত শুরু। আগামিকাল ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    মেষ রাশি: আপনি না বলতে অসুবিধা বোধ করেন, যদিও এটি প্রায়শই সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সময়ে, দূর থেকে কথা বলা মেষ রাশির জন্য উপকারী হবে। আগামিকাল আপনি খুশি হবেন এবং বিনিয়োগের বিষয়ে আপনার বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত। সামগ্রিকভাবে, আপনার আজকের দিনটি দুর্দান্ত কাটাচ্ছে।

    বৃষ রাশি- সামাজিক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে আপনার সামাজিক পার্টি বা ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া উচিত। এতে যোগ দিলে অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা করবেন। এ সময় রাজনৈতিক বিষয়ে কূটনৈতিক হতে হবে। অহেতুক তর্কে জড়াবেন না।

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা জনজীবনে সাফল্য পাবেন। আপনি আজ সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। আপনার জন্য কিছুটা অস্থিরতাও থাকবে। এই সময়ে, আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। পারিবারিক নেটওয়ার্কের কারণে আপনি নতুন ব্যবসায়িক অফার পেতে পারেন।

    কর্কট- কর্কট রাশির লোকদের প্রেম জীবন ভাল থাকবে, আপনি প্রেমের মুহূর্ত পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের জীবনে একটি নতুন ব্যক্তি পাবেন, বা সম্ভবত একটি পুরানো প্রেম যা আপনি এখনও আকৃষ্ট হন। এ সময় ধান লাভের সুযোগও রয়েছে।

    সিংহ রাশি- এই রাশির লোকেরা এই সময়ে মানুষকে সাহায্য করবে। আজ অহেতুক তর্কে জড়াবেন না। আপনি এই মুহুর্তে দুর্দান্ত বোধ করছেন, তাই আপনি যা চান তা পেতে পারেন। আপনি খুঁটিনাটি ভালভাবে দেখতে পারেন, তাই ব্যবসাটি আপনার পক্ষে ভাল হবে।

    কন্যা রাশি-জাতকদের জন্য ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার সঙ্গে কাজ করার দিন। যদি আপনার ব্রেকআপ হয়ে থাকে তবে আপনার বিচক্ষণতা অতীতের যে কোনও ভাঙা সম্পর্ককে নিরাময় করবে। আজ আপনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনার বিরোধীরা আজ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।

    তুলা রাশির-জাতকদের আজ খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আপনি একটি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে অর্থ পাবেন। আপনার সঙ্গী এই সময়ে অনুপ্রেরণার উৎস। নতুন প্রেমের সম্পর্কগুলি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশস্ত করবে এবং আপনাকে নতুন অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করবে।

    ধনু রাশির-লোকদের পরিবারে হঠাৎ প্রতিযোগিতা বাড়তে পারে। এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলবেন না, প্রতিক্রিয়া শান্ত রাখুন। আপনি আজ জমি বা সম্পত্তি কেনার একটি ভাল সুযোগ পেতে পারেন।

    বৃশ্চিক রাশি-আপনি আপনার হ্রাসপ্রাপ্ত সঞ্চয় সম্পর্কে চাপ বোধ করছেন। আপনি এমন কারও প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন যিনি আপনার পক্ষে মোটেও ঠিক নন। সুতরাং কারও সাথে তাড়াহুড়ো করবেন না, অন্যথায় আপনাকে আপনার সততার সাথে আপস করতে হতে পারে।

    মকর রাশি- উচ্চ পদে আক্রান্ত ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করবে। মানুষ আজ আপনাকে অনেক পছন্দ করবে। আগুন এবং ধারালো জিনিস থেকে দূরে থাকুন, আঘাত হতে পারে। আজ ব্যয় বেশি হবে এবং আপনি প্রত্যাশিত আর্থিক সুবিধা পাবেন না।

    কুম্ভ রাশি- আপনি আপনার প্রেম জীবনে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার পয়েন্টটি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, এটি জিনিসগুলিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে, আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন।

    মীন রাশি- এই জাতক জাতিকারা স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনি মাথাব্যথা এবং ভাইরাল জ্বরের মতো অনুভব করতে পারেন। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। অপ্রত্যাশিত আশ্চর্যজনক আয় আপনার অ্যাকাউন্টের ক্ষতিগুলি পূরণ করতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Tomorrow Horoscope 17 January 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

