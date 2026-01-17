Edit Profile
    Tomorrow Horoscope 18 January 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের দিন কেমন কাটবে? ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    Published on: Jan 17, 2026 11:06 PM IST
    By Sritama Mitra
    সপ্তাহের শেষদিন রবিবার আগামিকাল। কেমন কাটবে রবিবার? ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ রাশি-আপনি কেবল কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ভাল ফলাফল পাবেন। আপনি বাড়িতে এবং অফিসে যে দায়িত্ব পেয়েছেন তা কাজে লাগান। নতুন মানুষকে সহজে বিশ্বাস করতে হবে না। এই সময়ে প্রতিক্রিয়ার যুক্তি রাখতে হবে। কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। ফলাফল প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ সময় প্রথাগত কাজ ছেড়ে স্মার্ট ওয়ার্কিংয়ের ওপর জোর দিতে হবে।

    বৃষ- এই রাশিচক্রের লোকদের জন্য উত্তেজনার দিন। চাকরি পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার জন্য উন্নতির সুযোগও আসছে। এই সময়ে, আপনার আয়ও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বন্ধুদের সাথে ভ্রমণ এবং উপভোগ করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। তবে মনও বিপর্যস্ত হতে পারে।

    মিথুন-এই রাশির জন্য একটি ভাল সময়, আপনি পরিবারের কাছাকাছি আসবেন এবং স্মরণীয় মুহূর্ত কাটাবেন। আর্থিক বিষয়ে এই সময়ে পরামর্শদাতাদের সাথে পরামর্শ করুন। আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কের সাথে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি হবে। বন্ধুরা আপনাকে সমর্থন করবে। সৃজনশীলভাবে, আপনি আরও শক্তিশালী হবেন। সৃজনশীল বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হবে। পেশাগত জীবনে সাফল্য পাবেন।

    কর্কট-আপনি যে লক্ষ্যগুলির কথা ভেবেছিলেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলি পূরণ হবে। আপনি ব্যবসা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। আপনার নেতৃত্বের উন্নতি হবে। আপনি যে কাজের কথা ভেবেছিলেন তা সম্পূর্ণ হবে। আপনি প্রতিযোগিতায় সফল হবেন। মনের মধ্যে উত্থান-পতন থাকবে।

    সিংহ - আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেবে। এই রাশির যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকালে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করার চেষ্টা করা উচিত। পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ এবং তাদের দিকনির্দেশনার প্রতি মনোযোগ দিন। এই মুহুর্তে, আমরা আপনাকে ব্যক্তিগত বিষয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। মিটিংয়ের জন্য সময় বের করুন। পরিবারে সুখ ও সমৃদ্ধি থাকবে। আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা পাবেন।

    কন্যা- জাতক-জাতিকারার জন্য সামাজিক কার্যকলাপ বাড়বে। গ্রুপের সব বিষয়ে আগ্রহ থাকবে। আলোচনা ও সংলাপে আপনার প্রভাব থাকবে। আপনার আচরণ চিত্তাকর্ষক হবে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। টাকা ও সম্পত্তির বিষয় বাড়বে। সঞ্চয়ের ওপর জোর দেওয়া হবে।

    তুলা-রাশি এই সময়ে আপনার সাথে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে, যা আপনি ভাবেননি, তাই একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন। পরামর্শ মেনে চললে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। প্রিয়জনদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রতি আস্থা বজায় রাখুন। প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি বেশি মনোযোগ দিন। লেনদেনে ধৈর্য ধরুন। বন্ধুর সাহায্যে নতুন ব্যবসা শুরু করা যায়। লাভের সুযোগ থাকবে।

    বৃশ্চিক-আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আপনি কারও কাছ থেকে ভাল প্রস্তাব পেতে সক্ষম হবেন। আপনি একজন ভাল হোস্ট হবেন। সভা সফল হবে। আপনি প্রিয়জনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখবেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। অতিথিরা আসবেন। আপনি পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাবেন।

    ধনু- এই রাশির মানুষের জন্য সময় ক্রমশ অনুকূল হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। আপনি ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় প্রভাব ফেলতে পারেন। উৎসাহের সাথে আপনার ব্যক্তিগত পরিকল্পনা অনুসরণ করুন। কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাবেন। আপনি যদি অংশীদারিত্বের ব্যবসায় থাকেন তবে তারা আগের চেয়ে ভাল হবে। মুনাফা বৃদ্ধিতে সাফল্য আসবে। অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে অগ্রগতি হবে।

    মকর - আপনার পথে আসা সুযোগগুলির সর্বাধিক ব্যবহার করুন। দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে। পারিবারিক মনোবল বাড়বে। সাহসের সঙ্গে কাজ করুন। মনের শান্তি ও সুখ থাকবে। অনেক আত্মবিশ্বাসও থাকবে। পারিবারিক দায়িত্ব বাড়তে পারে। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন।

    কুম্ভ- এই রাশির লোকেরা ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় ব্যস্ত থাকার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। পেশাদারদের সাথে আরও ভাল সমন্বয় হবে। পরিবারে সঠিক পথ খুঁজে পেতে বিচক্ষণতা এবং ধৈর্য ব্যবহার করুন। শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান থাকুন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। কাজের প্রভাব পড়তে পারে। বিচক্ষণতা ও নম্রতা বজায় রাখুন।

    মীন-এই রাশির মানুষের মধ্যে তথ্যের বিনিময় বৃদ্ধি পাবে। সহযোগিতামূলক বিষয়গুলিতে ফোকাস করা হবে। আমরা আপনাদের সবার সঙ্গে মিলে এগিয়ে যাব। উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়বে। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। কাজ ও ব্যবসা প্রত্যাশা অনুযায়ী চলবে।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

