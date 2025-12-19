Edit Profile
    Tomorrow Horoscope 20 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    জেনে নিন ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫র রাশিফল।

    Published on: Dec 19, 2025 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের ও নক্ষত্রের অবস্থানের আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। আগামিকাল ২০ ডিসেম্বর কেমন কাটবে দিন? তা আগে থেকেই আভাস দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে মেষ থেকে মীনের ভাগ্য।

    রাশিফল: 12 টি রাশিচক্রের জন্য দিনটি কেমন হবে, 20 ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    রাশিফল: 12 টি রাশিচক্রের জন্য দিনটি কেমন হবে, 20 ডিসেম্বরের বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।

    মেষ- আপনি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে দেখা যাবে এবং সিনিয়র অফিসাররা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় খরচ করবেন না। পারিবারিক জীবন স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, কেবল রাগ এবং চাপ এড়িয়ে চলুন।

    বৃষ রাশি - দিনটি ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। চাকরি ও ব্যবসায় ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখুন। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। প্রেমের সম্পর্কে স্থিতিশীলতা থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।

    ( Bangladeshi Leader on Red Fort: ‘ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো হিম্মত রয়েছে, লালকেল্লা দখল করব’, বাংলাদেশি নেতার হুঙ্কার)

    মিথুন- আপনার যোগাযোগের ক্ষমতা আপনাকে উপকৃত করতে পারে। নতুন পরিচিতি তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। ক্যারিয়ার সম্পর্কিত মুলতুবি কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে বেশি কাজ ক্লান্তির কারণ হতে পারে।

    কর্কট- আপনি কিছুটা মানসিকভাবে সংবেদনশীল হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সংযমের সঙ্গে কাজ করতে হবে। পরিবারে কোনও না কিছু নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে, কিন্তু বার্তালাপের মাধ্যমে সমাধান বেরিয়ে আসবে। আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ।

    সিংহ রাশি - দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক লক্ষণ নিয়ে আসে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। সম্মান বাড়বে এবং লোকেরা আপনার কথাগুলি গুরুত্ব সহকারে নেবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রেম জীবনে উৎসাহ থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    কন্যা রাশি - দায়িত্বের বোঝা বাড়তে পারে তবে আপনি সেগুলি আরও ভালভাবে পরিচালনা করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

    তুলা রাশি- আপনাকে আপনার পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে ধীরে ধীরে।

    বৃশ্চিক রাশি - নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনা আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। প্রেমের জীবনে বোঝাপড়া এবং সম্প্রীতি থাকবে। আপনি মানসিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

    ধনু রাশি - সম্পর্ক এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। অংশীদারিত্বের সাথে সম্পর্কিত কাজে লাভ হতে পারে। চাকুরীজীবীরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে ভালো হবে। মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে সময় দিন।

    মকর রাশি- আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে ফলাফল ইতিবাচক হবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। অর্থ সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিন। প্রেমের সম্পর্কের প্রতি আস্থা বজায় রাখুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    কুম্ভ রাশি - ভাগ্য আপনার পক্ষে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ক্যারিয়ার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ বা নতুন কাজের সূচনা সম্ভব। অর্থনৈতিক লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মন খুশি থাকবে এবং শক্তি থাকবে।

    মীন রাশি - আপনি সৃজনশীল কাজে আগ্রহী হবেন। নতুন ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে। পরিবার ও সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

