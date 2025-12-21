Horoscope 22 December 2025: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
আগামিকাল ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
রাত পোহালেই সমোবার। আরও এক নতুন সপ্তাহ। এই নতুন সপ্তাহে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ জানাচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। দেখা যাক, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের?
মেষ রাশি - ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। চাকরি ও ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কাজ আটকে ছিল তা গতি পাবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তানরাও শক্তিশালী হবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে দিনটি শুভ হবে। হলুদ জিনিসটি আপনার সাথে রাখুন।
বৃষ রাশি - একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আছে বলে মনে হচ্ছে না। যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি অপ্রয়োজনীয় বিবাদ বা ঝামেলায় পড়তে পারেন। প্রেম ও সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। ব্যবসা ঠিক থাকবে, তবে সাবধানতা প্রয়োজন।
( Humayun Kabir: রাত পোহালেই হুমায়ুনের নতুন দল ঘোষণা! কত আসনে জয়ের জন্য টার্গেট সেট? বুঝিয়ে দিলেন অঙ্ক )
মিথুন রাশি - আপনার স্ত্রীর সাথে দিনটি ভাল সময় কাটবে। মন খুশি হবে এবং দিনটি কিছুটা ছুটির মতো মনে হবে। চাকরি, ভালোবাসা, সন্তান, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা- প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি খুব ভালো থাকবে। ইতিবাচক শক্তি থাকবে। বজরংবলীকে প্রণাম জানাই।
কর্কট রাশি-আপনি গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাবেন। জ্ঞান ও বোধগম্যতা বাড়বে। স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি হতে পারে, তাই মনে রাখবেন। প্রেম ও সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে উন্নতি হবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। ভগবান শিবের জলভিষেক করুন।
সিংহ রাশি - শিক্ষার্থী এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি শুভ। লেখক, কবি ও শিল্পীরা সফলতা পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভালোবাসা ও সন্তানের দিকটা একটু দুর্বল হতে পারে। ব্যবসা ভালো হবে। হলুদ বস্তুটি কাছাকাছি রাখুন।
কন্যা রাশি - মন কিছুটা বিরক্ত এবং অস্থির হতে পারে। খরচ বাড়তে পারে। অযথা দুশ্চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন। তবে প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসা সম্পর্কিত পরিস্থিতি ভাল থাকবে। মা কালীকে প্রণাম জানাতে থাকুন।
তুলা রাশি - পরিবারে কিছু ঝগড়া হতে পারে তবে জমি, বাড়ি বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান সুখ বয়ে আনবে। ব্যবসায়েও লাভবান হবে। শুধু ঘরোয়া চাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। হলুদ আইটেমটি দান করুন।
বৃশ্চিক রাশি- আয়ের নতুন উৎস হতে পারে। পুরোনো কাজ থেকেও টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান থেকে সুখ পাবেন। ব্যবসায় লাভবান হবে। কাছাকাছি একটি সবুজ জিনিস রাখুন।
ধনু রাশি- আপনার বীরত্ব ফল বয়ে আনবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি পরিবার এবং প্রিয়জনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভালোবাসা ও সন্তান একসঙ্গে থাকবে। হলুদ আইটেমটি দান করুন।
মকর রাশি- আর্থিক লাভের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনার পক্ষে থাকবে। ব্যবসায়েও লাভবান হবে। লাল বস্তুটি আপনার সাথে রাখুন।
কুম্ভ রাশি- মনের মধ্যে ইতিবাচক শক্তি থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনে জিনিস পাওয়া যাবে। ভালোবাসা ও সন্তানের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব থাকতে পারে। ব্যবসা ভালো থাকবে। লাল বস্তুটি কাছাকাছি রাখুন।
মীন রাশি - ব্যবসায়িক অবস্থা ভাল থাকবে। সরকারি কাজে সাফল্য পেতে পারেন। আদালতের মামলায় জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা ও ব্যবসা ভালো থাকবে। একটি লাল আইটেম দান করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)