Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Horoscope 22 January 2026: সরস্বতী পুজোর আগের দিন কেমন কাটবে? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ২২ জানুয়ারি ২০২৬ সালের দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 21, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট 12 টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জানুন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি 22 জানুয়ারী, 2026 এ উপকার করবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক থাকবে,

    সরস্বতী পুজোর আগের দিন কেমন কাটবে? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
    সরস্বতী পুজোর আগের দিন কেমন কাটবে? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    দিনটি ইতিবাচক হবে। চাকরি পরিবর্তনের সুযোগ থাকতে পারে। অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে অবস্থানের পরিবর্তনও হতে পারে। শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে আপনি উন্নতি করবেন।

    বৃষ

    এই রাশি অহেতুক রাগ এড়িয়ে চলুন। কথাবার্তার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনি আপনার বাবা এবং পরিবারের একজন প্রবীণের কাছ থেকে অর্থ পেতে পারেন। ব্যবস্থায় আস্থা থাকবে। বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ লোকদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে এবং আপনি বিভিন্ন প্রচেষ্টায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন।

    মিথুন

    এই রাশির জাতক-জাতিকারা একাডেমিক কাজে সাফল্য পাবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ আয়ের উৎস হয়ে উঠতে পারে। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ক্যারিয়ার ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়গুলির উন্নতি হবে। মুনাফা ও প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে।

    কর্কট

    একটি শুভ দিন। অগ্রগতির প্রচেষ্টা সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে আপনার কর্মক্ষমতা উন্নত হবে। আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা শক্তিশালী হবে। পরিবারে ইতিবাচকতা বিরাজ করবে। আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন।

    সিংহ

    এই রাশি আপনি আপনার নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করবেন এবং মুনাফা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করবেন। বন্ধুদের প্রতি আপনার আস্থা বাড়বে। আপনি পেশাগত জীবনে ইতিবাচক ফলাফল পাবেন এবং আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ ও ব্যবসায় এগিয়ে যাবেন।

    কন্যা

    এই রাশি ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে। এনার্জি লেভেল বেশি থাকবে। আপনি পেশাদার লক্ষ্য খুঁজে পাবেন এবং বেপরোয়া এড়াতে পারবেন। আপনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নম্র থাকবেন। মনোনিবেশ লাভের দিকে থাকবে এবং আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

    তুলা

    এই রাশি ভাগ্যের প্রবাহ শক্তিশালী হবে। সর্বত্র অগ্রগতির সুযোগ থাকবে। আপনি দক্ষতার সাথে কাজটি পরিচালনা করবেন। আপনি কৌশল, নিয়ম এবং বিচক্ষণতা নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আপনার সহকর্মীরা আপনাকে সমর্থন করবে এবং আপনি মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য বজায় রাখবেন।

    বৃশ্চিক

    দিনটি শুভ। অগ্রগতির প্রচেষ্টা সুষ্ঠুভাবে চলবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে আপনার পারফরম্যান্স আরও ভাল হবে। নেতৃত্বের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে। পরিবারে ইতিবাচকতা থাকবে। মাঠে সাফল্য পাবেন।

    ধনু

    দিনটি গড়পড়তা হবে। মুনাফা ও বৃদ্ধির উপর আপনার জোর বাড়বে। বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠ মানুষের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। আপনি ধৈর্য এবং সততার সাথে এগিয়ে যাবেন। সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য থাকবে। আপনার মনোযোগ থাকবে পরিবারের দিকে।

    কুম্ভ

    দিনটি ইতিবাচক হবে। আপনার মন স্থিতিশীল থাকবে। বৈঠক বা ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। পেশাগতভাবে, আপনি ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে উন্নতি করবেন। আপনি কাজ ও ব্যবসায় সক্রিয় থাকবেন।

    মকর

    এই রাশি আপনি ব্যবসায়ের সুযোগের সুবিধা নেবেন। কর্মপরিকল্পনা সফল হবে। আপনি আপনার লক্ষ্যের সাথে আপস করবেন না। আপনার দক্ষতাগুলি অনায়াসে প্রদর্শিত হবে এবং পরিকল্পনার উন্নতির জন্য জায়গা থাকবে।

    মীন

    এই রাশি কাজ ও ব্যবসায় আপনি সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের সাথে এগিয়ে যাবেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপনার শক্তি বজায় থাকবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Tomorrow Horoscope 22 January 2026: সরস্বতী পুজোর আগের দিন কেমন কাটবে? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes