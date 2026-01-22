Edit Profile
    Saraswati Puja 2026 Horoscope: রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো ২০২৬, কেমন কাটবে দিন? রইল ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    আগামিকাল সরস্বতী পুজো। কেমন কাটবে দিন? দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Jan 22, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো ২০২৬। কেমন কাটবে শুক্রবার, সরস্বতী পুজোর দিনটি? রইল রাশিফল। ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ সালের রাশিফল দেখে নিন।

    সরস্বতী পুজো কেমন কাটবে দেখে নিন।
    সরস্বতী পুজো কেমন কাটবে দেখে নিন।

    মেষ

    মেষ রাশির দিনটি আপনার জন্য নিজেকে ইতিবাচক করার দিন। আপনি যদি বিরক্ত হন তবে এই সময়ে আপনার কৃতিত্বের কথা মনে রাখা উচিত। আর্থিকভাবে স্থিতিশীল থাকুন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় বিশ্বাস রাখুন।

    বৃষ

    বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা ব্যক্তিগত জীবনে সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার প্রেমের জীবনে পুরানো জিনিসগুলি নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আজ, এই রাশির লোকদের তাদের কাজগুলিতে মনোনিবেশ করতে হবে, যদি আপনার মন এই সময়ে বিচ্যুত হয় তবে আপনার ধ্যান করা উচিত। আপনার স্বাস্থ্য আজ ভাল আছে।

    মিথুন

    মিথুন রাশিফল আর্থিকভাবে, দীর্ঘমেয়াদী গণনায় জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে, আপনার এই মুহুর্তে কাজের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই সময়ে আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে ভাবতে হবে না এবং বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। আপনাকে স্থির থাকতে হবে।

    কর্কট

    কর্কট রাশিফল কেবল আপনার সামনে থাকা কাজগুলিতে মনোনিবেশ করুন। ঘরে বসে অহেতুক দুশ্চিন্তা ছাড়াই বর্তমান মুহূর্তটি উপভোগ করুন। আপনি ভাল বিনিয়োগের বিকল্প পাবেন, তাই আপনাকে এই সময়ে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও ভাল মুহূর্ত রয়েছে।

    সিংহ

    সিংহ রাশিফল সম্পর্কের মধ্যে, বোঝাপড়ার ছোট মুহুর্তগুলি আপনার হৃদয়কে ভাল বোধ করবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার ধৈর্য সময়ের সাথে সাথে ফলপ্রসূ হবে। আর্থিকভাবে, অতীত ভুলে বর্তমানের দিকে মনোনিবেশ করুন। এগিয়ে যেতে থাকুন। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    তুলা

    তুলা রাশিফল আপনার তাত্ক্ষণিকভাবে প্রতিটি কাজ মোকাবেলা করার বা একবারে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করার দরকার নেই। এই সময়ে পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতিও ভালো। সময়টি আপনার জন্য খুব ভাল, বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন।

    কন্যা

    কন্যা রাশি আর্থিকভাবে, আপনি তাড়াহুড়ো না করে আপনার লক্ষ্যের দিকে কাজ করতে পারেন। এই সময়ে, আপনাকে ঋণ দিতে এবং নিতে তাড়াহুড়ো করতে হবে না, কারণ আপনার অর্থ আটকে যেতে পারে। এই মুহূর্তে যা ঘটছে তা আপনাকে মেনে নিতে হবে, এটি আপনাকে জিনিসগুলি আরও ভালভাবে মোকাবেলা করার অনুমতি দেবে।

    ধনু

    ধনু রাশি অন্যের প্রত্যাশার চেয়ে আপনার কাজকে অগ্রাধিকার দিন, এই সময়ে কাজের একটি তালিকা তৈরি করুন, প্রথমে কী কাজ করতে হবে এবং পরে কী কী কাজ করতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। আপনাকে শান্ত থাকতে হবে এবং বিষয়গুলি সমাধান করতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে, আপনার সময় নিন, তাত্ক্ষণিকভাবে অন্য কারও পরামর্শে কোনও সুযোগ নেবেন না।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশি সরল হোন, কর্মক্ষেত্রে, কেবল সেটাই বেছে নিন যা সার্থক মনে হয়। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, মানসিক জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং আপনি যদি সঠিক বোধ করেন তবে আপনি কেবল 'না' বলতে পারেন। আর্থিকভাবে, এমন অত্যধিক কাজগুলি এড়িয়ে চলুন যা আপনাকে মানসিকভাবে উত্তেজিত করে।

    মকর

    মকর রাশির জাতক-জাতিকারা আপনার জন্য আরও ভাল হবে, তাই আপনার মন হারাবেন না। আপনি এখনও সমস্ত সমস্যার সমাধান করেননি, তবে আপনি জিনিসগুলি পরিচালনা করতে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশির মানসিক পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে ঘটছে, যা সমস্যাটি অব্যাহত থাকলেও আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বোঝাপড়ার ছোট ছোট মুহুর্তগুলি আপনার হৃদয়কে খুশি করবে। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি আপনার সঙ্গীকে চিনতে পারবেন, তবে কিছু তর্ক হতে পারে। শান্ত থাকতে হবে।

    মীন

    মীন রাশি আর্থিকভাবে অতীত ভুলে বর্তমানের দিকে মনোনিবেশ করুন। আজকের ছোটখাটো জিনিস শান্তিতে উপভোগ করুন। সময়টি আপনার জন্য সঠিক, তবে ব্যবসায়, আপনার এগিয়ে যাওয়ার এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

