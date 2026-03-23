Horoscope 24 March 2026: চৈত্র নবরাত্রি ২০২৬এ আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ থেকে মীনের ২৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
আগামিকাল ২৪ মার্চ ২০২৬ সালে মেষ থেকে মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্য়োতিষমতে রাশিফলে দেখে নিন চৈত্র নবরাত্রির এই সময়কালে মঙ্গলবার কেমন কাটবে। আজ সোমবারই দেখে নিন আগামিকালের জ্যোতিষমতে রাশিফল।
মেষ
খরচ নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, তবে বকেয়া অর্থ প্রাপ্তি স্বস্তিও আনবে। পরিবার এবং জীবনসঙ্গীর সাথে সমন্বয় বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আপনার মন ভালো হয়ে যাবে এবং আপনি পড়াশোনায় সাফল্য পাবেন।
বৃষ
দিনটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কিন্তু ভাগ্য আপনাকে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। আপনি পরিবার এবং ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের ওঠানামা হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হবেন।
মিথুন
একটি শুভ দিন হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থনে কাজ সম্পন্ন হবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটাবেন। বিনিয়োগ থেকেও লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট
দিনটি আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আইনি বিষয়াদি সম্পন্ন হতে পারে। আপনি আপনার মায়ের আশীর্বাদ পাবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন।
সিংহ
যারা অংশীদারিত্বে কাজ করেন, তাদের জন্য আজ একটি ভালো দিন হবে। একটি চুক্তি লাভজনক হবে, কিন্তু বিচক্ষণতার সাথে বিশ্বাস করুন। একটি পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে এবং আত্মীয়স্বজন আপনাকে সমর্থন করবে।
কন্যা
একটি অত্যন্ত শুভ দিন হবে। যারা অনলাইনে কাজ করেন, তারা একটি বড় অর্ডার পেতে পারেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন এবং আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে এবং চাকরি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সফল হবে।
তুলা
একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন এবং একটি ভালো ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করতে পারেন। পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে এবং আপনার বিবাহিত জীবন সুখী হবে।
বৃশ্চিক
দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হবে। কাজের চাপ বাড়তে পারে, যার ফলে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। হঠাৎ করে অনেক দায়িত্ব এসে পড়তে পারে। আপনি পরিবার সম্পর্কিত কোনো সুখবর পেতে পারেন, তবে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সমন্বয় বজায় রাখুন।
ধনু
একটি অনুকূল দিন থাকবে। প্রেম জীবন সুখের হবে এবং আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করবেন। আপনি আপনার শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারবেন।
মকর
একটি চমৎকার দিন হবে। আপনি সামাজিক ক্ষেত্রে সম্মান অর্জন করবেন এবং আপনার পরিবার আনন্দে ভরে উঠবে। পুরনো বিবাদের সমাধান হতে পারে এবং নতুন সুযোগ আসতে পারে।
কুম্ভ
একটি আনন্দদায়ক দিন হবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আপনার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
মীন
একটি অনুকূল দিন থাকবে। আপনি দুশ্চিন্তামুক্ত হবেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। আপনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)