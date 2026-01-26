Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Horoscope 27 January 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? দেখে নিন ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    কেমন কাটবে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬?

    Published on: Jan 26, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামিকাল মঙ্গলবার ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আগামিকাল কেমন কাটবে আপনার? রইল আগামিকাল মঙ্গলবারের রাশিফল।

    কাল কা রাশিফল: মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 27 জানুয়ারী, পড়ুন
    কাল কা রাশিফল: মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 27 জানুয়ারী, পড়ুন

    মেষ

    আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে এবং আপনি আপনার সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে খুব দৃঢ় বোধ করবেন। তবে মাঝে মাঝে মন বিপর্যস্ত হতে পারে, তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রয়োজন হবে। অহেতুক রাগ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার লক্ষণ রয়েছে। পরিবারের মাধ্যমে আর্থিক লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে, যা আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

    বৃষ

    মন কিছুটা বেশি বিরক্ত হতে পারে এবং আপনি আত্মবিশ্বাসের অভাবও অনুভব করবেন। ছোট ছোট জিনিসের উপর স্ট্রেস বাড়তে পারে, তাই নিজেকে মানসিকভাবে পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ব্যবসায় কিছু অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন, তাই সতর্ক থাকুন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আয় হ্রাস এবং ব্যয়ের অতিরিক্ত কারণে অর্থনৈতিক চাপ অনুভূত হতে পারে।

    মিথুন

    এই রাশির মন বিরক্ত হতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসও নড়বড়ে বোধ করবে। চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা শুরুতে কঠিন বলে মনে হতে পারে তবে ভবিষ্যতে অগ্রগতির পথ খুলে দিতে পারে। কোনও কারণে আপনাকে পরিবার থেকে দূরে থাকতে হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য ভ্রমণ বাড়তে পারে, যা আপনাকে ক্লান্ত বোধ করবে।

    কর্কট

    রাশির আত্মবিশ্বাস খুব ভালো থাকবে, তবে মাঝে মাঝে মন বিভ্রান্ত থাকতে পারে। দিনের শুরুতে বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। মায়ের স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক জীবনে সম্মান ও প্রতিপত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    সিংহ

    মন খুশি থাকবে এবং আত্মবিশ্বাসও শক্তিশালী থাকবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেও অসাবধানতা অবলম্বন করবেন না। কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা চাকরিতে আসতে পারে, তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন। ব্যবসায় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে এবং যানবাহনের স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা

    চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণে আপনাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হতে পারে, যা পরিবার থেকে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। খরচ বাড়বে, তাই বাজেট তৈরি করতে হবে। ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে সিদ্ধান্ত নিন।

    তুলা

    রাশির জাতক-জাতিকারা আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবেন, তবে মনে উত্থান-পতন থাকতে পারে। বন্ধুর সহায়তায় একটি নতুন ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে, যা ভবিষ্যতে সুবিধা দেবে। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। সারা দিন ধরে আরও হুড়োহুড়ি থাকবে, যা আপনাকে শারীরিকভাবে ক্লান্ত বোধ করতে পারে।

    বৃশ্চিক

    এই রাশির আত্মবিশ্বাস ভাল থাকবে, তবে মন বিরক্ত হতে পারে। ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখা উপকারী হবে। পিতামাতারা সমর্থন এবং দিকনির্দেশনা পাবেন, যা সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ করে তুলবে। বন্ধুর সহায়তায় নতুন ব্যবসা শুরু করার লক্ষণ রয়েছে।

    ধনু

    এই রাশির আত্মবিশ্বাস ভাল থাকবে, তবে মন বিরক্ত হতে পারে। ধৈর্য ধরে রাখা আপনার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি পিতামাতার সমর্থন এবং সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তির অনুভূতি দেবে। কোনও বন্ধুর সহায়তায়, একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হবে।

    মকর

    মন কিছুটা বেশি বিরক্ত হতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবও থাকবে। ব্যবসায় অসুবিধা হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ চিন্তাভাবনা করে নিন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না। আয় হ্রাস এবং অতিরিক্ত ব্যয় অর্থনৈতিক উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

    কুম্ভ

    এই রাশির আত্মবিশ্বাস খুব ভাল থাকবে, তবে অস্থিরতা মনে থাকতে পারে। অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার আচরণে সংযম রাখুন। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনার আয়োজন করা যেতে পারে। কাজে কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় কাজ সহজ হবে।

    মীন

    এই রাশিতে মাধুর্য থাকবে, যা মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখবে, তবে মাঝে মাঝে মন বিরক্ত হতে পারে। চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের কারণে আপনাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হতে পারে এবং পরিবার থেকে দূরে থাকতে হতে পারে। ব্যয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আর্থিক সতর্কতা প্রয়োজন হবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Tomorrow Horoscope 27 January 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? দেখে নিন ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes