Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Horoscope 28 January 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্য়ে আগামিকাল লাকি কারা? ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    আগামিকাল ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। 

    Published on: Jan 27, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    রাত পোহালেই বুধবার ২৮ জানুয়ারি ২০২৬। বছরের প্রথম মাসের শেষ সপ্তাহের বুধবার দিনটি আপনার জন্য কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন হবে 28 জানুয়ারী, পড়ুন রাশিফল
    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন হবে 28 জানুয়ারী, পড়ুন রাশিফল

    মেষ

    এই রাশির জাতক-জাতিকারা চাপ উপশম করতে 28 শে জানুয়ারী হাঁটতে যেতে পারেন। এমনকি যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে বিবাহিত হয়ে থাকেন তবে একসাথে সময় কাটানো গুরুত্বপূর্ণ। অফিসের কাজ বাসায় নিয়ে আসবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে।

    বৃষ

    এই রাশি ২৮ জানুয়ারি, আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সময় নিন। মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি সাফল্য দেখতে পাবেন। ডায়েট সুস্থ রাখুন। আজ বিনিয়োগ করা ভালো হবে না।

    মিথুন

    এই জীবনে কিছু নড়াচড়া হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং ভালবাসা ভাগ করে নিতে আপনার আকর্ষণ এবং যোগাযোগটি ব্যবহার করুন। আজ ব্যয় করার সময় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

    কর্কট

    ২৮ জানুয়ারি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল নিয়ে এসেছে। আপনার স্বাস্থ্যই আপনার সম্পদ। আর্থিক অবস্থা কিছুটা অগোছালো হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং উত্সর্গ একটি বড় আকারে ফল দেবে।

    সিংহ

    এই রাশি ২৮ শে জানুয়ারী, আপনি আপনার অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাফল্য দেখতে পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। হাইড্রেটেড থাকুন। ফিটনেস বজায় রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম করুন। কিছু লোক রাজনৈতিক সুবিধা পেতে পারে।

    কন্যা

    ২৮ শে জানুয়ারি, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভাল সুযোগ আজ দরজায় কড়া নাড়তে পারে। আজ আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত। বসের পরামর্শে মনোযোগ দিন। স্বাস্থ্যকর ডায়েট করুন।

    তুলা

    ২৮ জানুয়ারী, হাসিমুখে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি জয় করুন। আপনার আর্থিক সীমানা বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করুন। আজকের প্রাণশক্তি আপনাদের স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ যোগাচ্ছে।

    বৃশ্চিক

    ২৮ শে জানুয়ারি আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। আপনার পেশাগত জীবনে অনুভূতিকে আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেবেন না। আপনি আজ তাড়াহুড়ো করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নিলে ভাল। সন্ধ্যাটি রোমান্টিক হতে চলেছে।

    ধনু

    আপনার শরীর এবং মন উভয়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে চলেছে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া ভাল হবে। স্ট্রেস উপশম করতে ধ্যান বা যোগব্যায়ামের আশ্রয় নিন।

    মকর

    সিনিয়রদের সাথে একটি নতুন প্রকল্পে কাজ শুরু করতে পারে। আর্থিক অবস্থা আজ ইতিবাচক হতে চলেছে। কাজ এবং জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

    কুম্ভ

    বিরতি নিন, যা আপনাকে সম্পূর্ণ উত্সর্গের সাথে আপনার পারফরম্যান্স দেখাতে সহায়তা করবে। অফিসের কাজ আপনার দিনকে ব্যস্ত করে তুলতে পারে। হাইড্রেটেড থাকতে ভুলবেন না। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    মীন

    মহাবিশ্ব আপনাকে আপনার আবেগ অনুসরণ করতে সহায়তা করবে। আপনি কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন। আজকের রাশিফল জীবনে নতুন ধারণা আনার পরামর্শ দিচ্ছে। আপনি ক্যারিয়ারের দিক থেকে উত্পাদনশীল হবেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Tomorrow Horoscope 28 January 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্য়ে আগামিকাল লাকি কারা? ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes