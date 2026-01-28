Edit Profile
    Horoscope 29 January 2026: লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিতে মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? আগামিকাল ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ২৯ জানুয়ারি ২০২৬-এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল রাশিফল।

    Published on: Jan 28, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির আগামিকাল বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল আগামিকাল ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ র রাশিফল। দেখে নিন লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে কেমন কাটবে আপনার দিন।

    Kal Ka Rashifal
    Kal Ka Rashifal

    মেষ

    এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি পূর্ববর্তী প্রেমের সম্পর্ক থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ এটি সন্ধ্যায় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ফিটনেসের দিকে মনোনিবেশ করলে আপনার মানসিক চাপ কমবে। নতুন দায়িত্ব আপনাকে ব্যস্ত রাখতে পারে।

    বৃষ

    এই রাশি ২৯ শে জানুয়ারি, আপনি একটি বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন। মতামতের সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও, আপনার সঙ্গী আপনার সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করবে। মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন।

    মিথুন

    ২৯ শে জানুয়ারি অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল থাকবে। আপনি যে ক্রিয়াকলাপগুলি উপভোগ করেন সেগুলিতে জড়িত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। অর্থনৈতিক সাফল্য আজকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করুন।

    কর্কট

    এই রাশির দিন ২৯ শে জানুয়ারি কোনও বিষয়কে উপেক্ষা করবেন না। দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্কের জন্য আজ আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। বিকেলে সম্পত্তি নিয়ে কথা বলতে পারেন।

    সিংহ

    অহংকার সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। অফিসে সমস্ত প্রত্যাশা পূরণের জন্য আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। আপনার প্রেমিকের সাথে সময় কাটানোর জন্য যতটা সম্ভব মুহুর্ত সন্ধান করুন।

    কন্যা

    যারা মেশিন নিয়ে কাজ করেন তাদের লক্ষ্য পূরণে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। আপনি ইলেকট্রনিক ডিভাইসও কিনতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কোনও বড় সমস্যা হবে না। ব্যবসায়ীরা সাফল্যের সাথে একটি নতুন ধারণা চালু করতে পারেন। অফিসে আপনার পেশাদার দক্ষতা দেখানোর জন্য আরও সময় নিন। মারামারির বিষয় এড়িয়ে চলুন।

    বৃশ্চিক

    একজন সিনিয়র ব্যক্তি মাঝে মাঝে আপনার সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু আপনি কোনও উত্তর দেবেন না। আপনি আজই আপনার ভাইবোন বা বন্ধুর সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য বেছে নিতে পারেন।

    তুলা

    কখনও কখনও কোনও সিনিয়র আপনার সততার দিকে আঙুল তুলতে পারেন, তবে তাকে উত্তর দেবেন না। আপনি কোনও ভাইবোন বা বন্ধুর সাথে সমস্যাটি সমাধান করতে আজ বেছে নিতে পারেন।

    ধনু

    সংযোগটি সাধারণত শক্তিশালী হবে। আপনি যদি নোটিশ পিরিয়ডে থাকেন তবে দিন শেষ হওয়ার আগেই আপনি একটি নতুন কাজের অফার পেতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিন।

    মকর

    ব্যবস্থাপনার কাজগুলি পরিচালনা করা লোকেরা অফিসের রাজনীতির শিকার হতে পারে। আপনি ট্রেডিংও বিবেচনা করতে পারেন, যা ভাল রিটার্ন আনতে পারে। যে প্রেমিক-প্রেমিকারা সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে চান তাদের পিতামাতার সাথে দেখা করতে এবং এটি সম্পর্কে কথা বলার জন্য এক বা দুই দিন অপেক্ষা করা উচিত।

    কুম্ভ

    রোম্যান্সের দিকে মনোযোগ দিন। শিল্পী ও সৃজনশীলরা সমালোচনার মুখে পড়তে পারেন। টেক্সটাইল, প্লাস্টিক আইটেম এবং আসবাবপত্র পরিচালনাকারী ব্যবসায়ীরা ভাল রিটার্ন পেতে পারেন।

    মীন

    পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করে। প্রেম, ক্যারিয়ার, সম্পদ এবং স্বাস্থ্যের নতুন সুযোগের জন্য উন্মুক্ত হন। অফিসে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন। নির্ধারিত কাজটিতে ফোকাস করুন। আপনার অ্যাকাউন্টে আরও সমৃদ্ধি আসবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

