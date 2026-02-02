Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Horoscope 3 February 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 02, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির আগামিকাল ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কেমন কাটতে চলেছে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন, আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে আগামিকাল।

    আগামিকাল ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
    আগামিকাল ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ

    মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা সামগ্রিকভাবে সময় ভালো হতে চলেছে। কাজ করার মন থাকবে এবং আপনি জিনিসগুলি আপনার পথে সরানোর চেষ্টা করবেন। তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় একটি ছোট জিনিস ভুল হতে পারে। বাড়ির পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে এবং আপনার কাছের কারও সঙ্গ আপনাকে স্বস্তি দেবে। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ভাল থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নিন।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির লোকদের জন্য ধৈর্য ধরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলি এখন ধীরে ধীরে গতি দেখতে পারে। কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে, কেবল মাঝখানে হাল ছেড়ে দেবেন না। আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ হবে, চাহিদা পূরণ হবে। পরিবারের পরিবেশ শান্ত থাকবে এবং প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানো মনকে হালকা করে তুলবে। খাওয়া-দাওয়ায় অসাবধানতা অবলম্বন করবেন না।

    মিথুন রাশি

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা মানুষের সঙ্গে কথা বলা ও যোগাযোগ করা উপকারী হবে। আপনি কাজ সম্পর্কিত কিছু নতুন দায়িত্ব বা তথ্য পেতে পারেন। মন দ্রুত চলবে এবং আপনি জিনিসগুলি দ্রুত বুঝতে সক্ষম হবেন। অর্থ নিয়ে খুব বেশি চাপ থাকবে না, তবে অযথা ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। নিজেকে খুব বেশি ব্যস্ত রাখবেন না।

    কর্কট

    কর্কট রাশির মানুষের মন একটু আবেগপ্রবণ হতে পারে। ছোট ছোট জিনিস আপনাকে খুব বেশি ভাবতে বাধ্য করতে পারে। পারিবারিক সমর্থন থাকবে এবং বাড়ির পরিবেশ আপনাকে নিরাপদ রাখবে। কাজের গতি একটু ধীর হতে পারে, তবে চিন্তার কিছু নেই। বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। ঘুম এবং বিশ্রাম সম্পূর্ণ না হলে বিরক্তি দেখা দিতে পারে।

    সিংহ রাশি

    সিংহ রাশির জাতকদের কাজের দায়িত্ব বাড়তে পারে। লোকেরা আপনার প্রত্যাশা করবে এবং আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে। আপনি কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাবেন, কেবল অহংকার এড়িয়ে চলুন। অর্থের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে, তবে একই সাথে ব্যয়ও বাড়তে পারে। বাড়িতে কোনো কিছু নিয়ে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে চাপ দেবেন না।

    কন্যা রাশি

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য পরিকল্পনা করা উপকারী হবে। আপনি যদি কাজের দিকে মনোযোগ দেন তবে আপনি ভাল ফলাফল পাবেন। যারা চাকরি করছেন বা পড়াশোনা করছেন, তাদের জন্য সময়টা ভালো। অর্থের ভারসাম্য থাকবে এবং কিছু সঞ্চয় হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সমর্থন করবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসাবধান হবেন না, ছোটখাটো সমস্যাও বাড়তে পারে।

    তুলা

    তুলা রাশির জাতকদের প্রতিটি বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কাজ ও বাড়ি দুটোই একসঙ্গে সামলাতে হবে। কিছু পুরোনো কাজ শেষ করা যেতে পারে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করুন। মনকে শান্ত রাখার জন্য নিজেকে একটু সময় দিন।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশির লোকেরা বৃশ্চিক রাশির লোকদের কঠোর পরিশ্রম দেখতে পাবেন। কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি যে কোনও কাজের জন্য প্রশংসাও পেতে পারেন। আপনি অর্থ সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো পরিষ্কার রাখুন, কোনো কিছুর মাথায় রাখবেন না। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় চাপ বাড়বে।

    ধনু

    ধনু রাশির জন্য নতুন কিছু শেখার এবং এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। আপনি কাজে নতুন সুযোগ পেতে পারেন বা একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ঘরের পরিবেশ সহায়ক হবে। এটি ভ্রমণ বা ভ্রমণের বিষয়ও হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    মকর

    মকর রাশির জাতকদের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং ধীরে ধীরে জিনিসগুলি আপনার পক্ষে আসতে দেখা যাবে। অর্থের ব্যাপারে সতর্ক থাকা, ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলা জরুরি। বাড়িতে যেকোনো দায়িত্ব বাড়তে পারে। আপনি যদি ক্লান্ত বোধ করেন তবে নিজেকে বিরতি দিন।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশির মানুষের মনে নতুন নতুন ধারণা আসতে থাকবে। কাজে পরিবর্তন আসবে বা নতুন কিছু করার ইচ্ছা থাকবে। আর্থিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে। বন্ধু বা পরিচিতরা সাহায্য করবে। স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিনের রুটিন বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    মীন রাশি

    মীন রাশির লোকদের মন কিছুটা সংবেদনশীল হতে পারে। কাজের গতি ধীর হবে, তবে সবকিছু ঠিকঠাক চলবে। প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করুন। পরিবারের সদস্যরা মানসিক সমর্থন দেবেন। নিজেকে অতিরিক্ত ক্লান্ত করা এড়িয়ে চলুন এবং বিশ্রামের জন্য সময় দিন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Horoscope 3 February 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes