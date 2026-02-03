Edit Profile
    Tomorrow 4 February 2026 Horoscope: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটবে? ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Feb 03, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্যোতিষমত।

    মেষ

    মেষ রাশির লোকদের জন্য দিনটি স্বাভাবিক হতে চলেছে। কাজে জিনিসগুলি ধীরে ধীরে কাজ করবে, কেবল তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। আজ ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলি অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবার বা আপনার কাছের কারও সাথে কথোপকথন মনকে হালকা করবে। অর্থ নিয়ে খুব বেশি ঝুঁকি নেবেন না এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে আপনি যদি ক্লান্ত বোধ করেন তবে নিজেকে কিছুটা বিশ্রাম দিন।

    বৃষ

    এই রাশির জন্য দিনটি মিশ্রিত হবে। কাজের গতি ধীর মনে হতে পারে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। অর্থের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করা জরুরি, ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কাজে আসতে পারে। বাড়ির পরিবেশ ভাল থাকবে এবং আপনি কারও সাথে ভাল বোধ করবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, খাবারে অসাবধানতা দেখাবেন না।

    মিথুন

    মিথুন রাশির মানুষের মনে অনেক কিছুই ঘুরে বেড়াবে। একবারে খুব বেশি কিছু না করে একটি কাজে মনোনিবেশ করুন। কাজ সম্পর্কিত যে কোনও নতুন ধারণা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। অর্থের অপচয় এড়ানো ভাল হবে। সম্পর্কের মধ্যে কথোপকথন একটি পার্থক্য তৈরি করবে, কেবল শব্দগুলির সাথে সাবধানতা অবলম্বন করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক।

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মনোনিবেশ করবেন। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো কিছুই মানসিক শান্তি দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে হবে, জিনিসগুলি তাদের নিজস্ব সময়ে চলবে। টাকাপয়সার ক্ষেত্রে বড় কোনো সমস্যা নেই, তবে দায়িত্ববোধ নিয়ে তা করুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, মানসিক চাপ আপনাকে অভিভূত হতে দেবেন না।

    সিংহ

    সিংহ রাশির জাতকদের একটু বেশি দায়িত্ব থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কথা শোনা হবে, তবে অহংকার থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে। সম্পর্কের সঙ্গে কিছুটা আপোষ করতে হতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, খুব বেশি তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন।

    কন্যা

    কন্যা রাশির জন্য কঠোর পরিশ্রমের দিন। কাজের প্রতি আপনার নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। অর্থ স্থিতিশীল থাকবে, তবে আপাতত বড় বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক শান্তি পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো আছে, কাজের চাপ বেশি করবেন না।

    তুলা

    তুলা রাশির মানুষ তুলা রাশির জন্য দিনটি শুভ কাটাতে চলেছেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কাজে দেখা যাবে এবং আপনি প্রশংসাও পেতে পারেন। টাকার হিসাব পরিষ্কার রাখুন, এতে চাপ থাকবে না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। স্বাস্থ্য ভালো আছে, রুটিন মেনে চলুন।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারার মানুষের মনে নতুন ধারণা থাকতে পারে। কাজের পরিবর্তনের সুফল পেতে পারেন। অর্থের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে, তবে ব্যয়ের উপর একটি হ্যান্ডেল দিয়ে এটি করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে।

    ধনু

    ধনু রাশি ধনু রাশির জাতকদের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে ও বাড়িতে সমন্বয় প্রয়োজন। টাকা নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। সম্পর্কের মধ্যে সমর্থন থাকবে এবং কথোপকথনের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা যাবে। স্বাস্থ্যে কিছুটা মন্দা হতে পারে, একটু সক্রিয় থাকুন।

    মকর

    মকর রাশি মকর রাশির জাতকদের জন্য বড় পরিবর্তনের দিন হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো ভাল নয়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি পরিষ্কার পয়েন্ট রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আগের চেয়ে স্বাস্থ্যে আরও ভাল বোধ করবেন।

    কুম্ভ

    কুম্ভ রাশির অধিবাসীদের ধৈর্য ধরতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে জিনিসগুলি ধীরে ধীরে চলবে, তবে দিকটি সঠিক হবে। অর্থ সম্পর্কে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, অন্যথায় ব্যয় বাড়তে পারে। সম্পর্কের মধ্যে কথোপকথনের সাথে পরিবেশ আরও ভাল হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    মীন

    মীন রাশির জন্য দিনটি কিছুটা শান্ত হতে চলেছে। ধীরে ধীরে কাজে স্বচ্ছতা আসবে। অর্থের ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। সম্পর্কের মধ্যে মানসিক সংযোগ বাড়বে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, শুধু মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

