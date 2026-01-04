Edit Profile
    Tomorrow Horoscope 5 January 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ৫ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ৫ জানুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটতে চলেছে? রইল রাশিফল।

    Published on: Jan 04, 2026 8:26 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই আরও এক নতুন সপ্তাহ। কেমন কাটবে ৫ জানুয়ারি ২০২৬? রইল সোমবারের রাশিফল।

    রাশিফল: এই ৬ টি রাশিচক্র ৫ জানুয়ারি সুসংবাদ পাবেন, এই রাশিচক্রগুলি সাবধান হওয়া উচিত, বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।
    রাশিফল: এই ৬ টি রাশিচক্র ৫ জানুয়ারি সুসংবাদ পাবেন, এই রাশিচক্রগুলি সাবধান হওয়া উচিত, বিস্তারিত রাশিফল পড়ুন।

    মেষ রাশি - এই সময়ে আপনার কাজ করার জন্য ভাল শক্তি থাকবে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ ঝুলে ছিল, তার সমাধান করা হবে। আপনি আগের চেয়ে আরও সক্রিয় এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। তবে কখনও কখনও তাড়াহুড়ো বা রাগ ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই বিরতি দেওয়া এবং কিছুটা চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। গৃহস্থালীর বিষয়ে আপনার কথা শোনা হবে, তবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল হবে। অর্থের উন্নতি হবে এবং স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে, শুধু ঘুম ও খাবারের যত্ন নিন।

    বৃষ রাশি - আপনি এই সময়ে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা চাইবেন। অহেতুক হুড়োহুড়ি থেকে দূরে থাকা আপনাকে শান্তি দেবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে হালকা রাখবে। কর্মক্ষেত্রে জিনিসগুলি ধীরে ধীরে চলবে, তবে সঠিক দিকে যাবে। অর্থের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু কথা বললে পরিবেশ ভালো হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অলসতাকে প্রাধান্য পেতে দেবেন না।

    মিথুন রাশি- এই সময়ে আপনার মন খুব দ্রুত চলবে। আপনি নতুন জিনিস শিখতে, মানুষের সাথে দেখা করতে এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চাইবেন। বন্ধু বা পুরানো পরিচিতিদের কাছ থেকে একটি ভাল সুযোগ থাকতে পারে। ধারণাগুলি কাজে ভাল হবে, একবারে খুব বেশি ধরে না রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে, তাই এটি পরিষ্কার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে, কেবল মোবাইল এবং স্ক্রিন থেকে বিরতি নিন।

    কর্কট- আপনি কিছুটা মানসিকভাবে সংবেদনশীল হবেন। ছোট ছোট জিনিস হৃদয়ে আঘাত করতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন। পরিবার এবং বাড়ি সম্পর্কিত দায়িত্ব বাড়তে পারে তবে আপনি সেগুলি ভালভাবে পালন করবেন। কাজে ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি হবে। অর্থ নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই, শুধু খরচের দিকে নজর রাখুন। আপনি স্বাস্থ্যে কিছুটা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, তাই বিশ্রামকে উপেক্ষা করবেন না।

    সিংহ রাশি- এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস খুব শক্তিশালী হবে। লোকেরা আপনার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং আপনার পরামর্শকে মূল্য দেবে। কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেতে পারেন। শুধু মনে রাখবেন যে আত্মবিশ্বাস অহংকারে পরিণত হয় না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু ভালোবাসা ও স্নেহ দেখালে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে, কেবল খুব বেশি চাপ নেবেন না।

    কন্যা রাশি - দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি সেগুলি ভালভাবে পরিচালনা করবেন। কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে, যদিও এটি কিছুটা সময় নেয়। কাজে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং আস্থা বাড়বে। বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থের অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, কেবল নিজেকে খুব বেশি ক্লান্ত করবেন না।

    তুলা রাশি - আপনি এই সময়ে ব্যবহারিক হবেন এবং জিনিসগুলি সঠিক উপায়ে পরিচালনা করতে চাইবেন। আটকে থাকা কাজ নিষ্পত্তি করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং বোঝাপড়া কাজে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। অর্থের উন্নতি হবে এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজের উপর খুব বেশি চাপ দেবেন না এবং বিশ্রামের জন্যও সময় নিন।

    বৃশ্চিক রাশি - আপনি ভিন্নভাবে চিন্তা করবেন এবং নিজের মতো করে কাজ করতে চাইবেন। নতুন নতুন ধারণা এবং নতুন পরিকল্পনা মাথায় আসবে। আপনি বন্ধু বা নেটওয়ার্ক থেকে উপকৃত হতে পারেন। একগুঁয়েমি বা সংঘর্ষ এড়িয়ে চলুন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের জন্য ঘুম এবং বিশ্রামের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

    ধনু রাশি - আপনি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবেন, তবে কখনও কখনও মন কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও খোলামেলা কথা বলা উপকারী হবে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন, তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। অর্থের অবস্থা স্বাভাবিক হবে, খুব বেশি লাভ বা খুব বেশি ক্ষতি হবে না। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছু উত্থান-পতন হতে পারে, তাই আপনার রুটিন ঠিক রাখুন।

    মকর রাশি- আপনার গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়বে। পুরোনো সমস্যা বা বিভ্রান্তির সমাধান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ ভাল হবে, তবে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বস্ত মানুষের সাথে আপনার চিন্তাভাবনা শেয়ার করুন। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে, কেবল স্ট্রেসকে আপনার চেয়ে ভাল হতে দেবেন না।

    কুম্ভ - মন কিছুটা খোলা থাকবে এবং নতুন কিছু করার ইচ্ছা থাকবে। একটি যাত্রা বা নতুন পরিকল্পনার সূচনা হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে শিখতে পারবেন এবং সামনের পথ পরিষ্কার হবে। অর্থের উন্নতি হবে ধীরে ধীরে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, ডায়েট এবং রুটিনের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

    মীন রাশি - আপনি আবেগপ্রবণ এবং কল্পনাপ্রবণ হবেন। কারো কথা হৃদয় ছুঁয়ে যেতে পারে। কাজের শুরুটা একটু ধীর মনে হলেও উন্নতি আসবে পরে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ ছেড়ে দিন। টাকায় ভারসাম্য থাকবে। ধ্যান, শান্তি এবং একটু একা সময় আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

