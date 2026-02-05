Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow 6 February 2026 Horoscope: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 05, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। এই ১২ রাশির রাশিফল আজই রাতে দেখে নিন।

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ রাশি - কাজ সম্পর্কে মনে উৎসাহ থাকবে, তবে তাড়াহুড়ো করা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট কাজগুলো মোকাবেলা করলে বড় কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সহজ মনে হবে। কারও সাথে কথা বলার সময় যদি আপনি ভদ্র হন তবে কোনও ভুল বোঝাবুঝি হবে না। ঘরে কাউকে সাহায্য করলে মন হালকা থাকবে। যে কোনও আটকে থাকা কাজ সন্ধ্যার মধ্যে এগিয়ে যেতে পারে। আপনি যদি স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্লান্ত বোধ করেন তবে বিরতি নিন।

    বৃষ রাশি- দিনটি শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করার দিন। রুটিন মেনে চললে কাজ খারাপ হবে না। কোনও পুরানো বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলতে ভাল হবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ধীরে ধীরে যে কাজ চলছে তা চালিয়ে যান। ছোট ছোট অভ্যাস উন্নত করলে এর সুফল দেখতে পাবেন। পর্যাপ্ত ঘুম রাখুন।

    মিথুন রাশি - মন দ্রুত চলবে, নতুন ধারণা আসবে। কথা বললে কাজটি সম্পন্ন হতে পারে, তবে অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে থাকুন। একবারে একাধিক কাজ বহন করা বিভ্রান্তি বাড়িয়ে তুলবে, তাই একটি কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনি যদি আপনার কাছের কারও কাছ থেকে পরামর্শ পান তবে তা শুনলে উপকার হবে। সন্ধ্যায় হালকা হাঁটা বা প্রিয় কাজ করলে মন সতেজ হবে।

    কর্কট- মন একটু আবেগপ্রবণ হতে পারে। পরিবার সম্পর্কিত বিষয়গুলি সান্ত্বনাদায়ক হবে। আপনি যদি কাউকে সাহায্য করেন তবে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। কর্মক্ষেত্রে বিভ্রান্তি হতে পারে, তাই নিজেকে বাধা দিতে থাকুন। পুরোনো জিনিস নিয়ে ভারী হবেন না। একা কিছুটা সময় কাটানো আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

    সিংহ রাশি - আত্মবিশ্বাস ভাল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি রাখুন, তবে অন্যের কথা শুনতে ভুলবেন না। আপনি যদি দলের সাথে একসাথে কাজ করেন তবে ফলাফল আরও ভাল হবে। আপনি যদি প্রশংসা পান তবে মাটিতে থাকুন। স্বাস্থ্যের জন্য বেশি করে পানি পান করুন।

    কন্যা রাশি- আরও দায়িত্ব থাকতে পারে, তবে আপনার যদি ধৈর্য থাকে তবে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কাজে নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম ভাল ফল দেবে। একজন প্রবীণ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা কাজে আসতে পারে। বাড়িতে কারো পরামর্শ মেনে চলা উপকার পাবে। আপনি যদি ক্লান্ত হন তবে নিজেকে সময় দিন।

    তুলা রাশি- পরিকল্পনা কাজে আসবে। আপনি যাই করুন না কেন, তা ভেবেচিন্তে করুন। এমনকি একটি ছোট ভুলও বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। গৃহস্থালির কাজ শেষ করতে পেরে আপনি ভাল বোধ করবেন। আপনি যদি আপনার কাছের কাউকে পরামর্শ দিতে চান তবে এটি আলতো করে দিন। পেট সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে হালকা খাওয়া ঠিক থাকবে।

    বৃশ্চিক রাশি - আপনার ভিন্নভাবে চিন্তা করার মতো অনুভূতি হবে। নতুন নতুন আইডিয়া শেয়ার করতে পারেন। বন্ধুত্বের মধ্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা মুছে ফেলুন। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ভালো থাকবে। আপনার চোখকে বিশ্রাম দিতে মোবাইল এবং স্ক্রিন থেকে বিরতি নিন। আপনি বিবাহিত জীবনেও সুখ অনুভব করবেন।

    ধনু- ভারসাম্য বজায় রাখার দিন। কাজ এবং সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। কারো সঙ্গে মতবিরোধ থাকলে কথা বলে তা সমাধানের চেষ্টা করুন। অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করবেন না। সন্ধ্যায়, একটি ভাল বার্তা বা কল মেজাজ ঠিক করতে পারে। নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন।

    মকর রাশি- মনোযোগ ভালো থাকবে। যেকোনও স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আপনার মনের কথা সঠিক উপায়ে বললে তা বোধগম্য হবে। রাগে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। বিশ্বস্ত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে মন হালকা হবে। ঘুম এবং বিশ্রামের দিকে মনোনিবেশ করুন।

    কুম্ভ রাশি - আপনার বাইরে যেতে বা নতুন কিছু শিখতে ইচ্ছে করবে। নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ উপকারী হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা থাকতে পারে, তাই নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখুন। একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বা হাঁটা আপনাকে খুশি রাখবে। বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন।

    মীন রাশি - মন শান্ত থাকবে। অন্যকে সাহায্য করার ইচ্ছে করবে। একটা পুরনো স্মৃতি মনে আসতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। কাজে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। সন্ধ্যায় আপনি একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় সময় পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য জল পান করুন এবং বিশ্রাম নিন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Tomorrow 6 February 2026 Horoscope: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes