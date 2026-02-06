Tomorrow 7 February 2026 Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র রাশিফল রইল

Tomorrow 7 February 2026 Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র রাশিফল রইল
আগামিকাল ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে? দেখে নিন রাশিফলে।
আগামিকাল ৭ ফেব্রয়ারি ২০২৬, শনিবার দিনটি মেষ থেকে মীনের কেমন কাটতে চলেছে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আগামিকাল কী রয়েছে?
মেষ
অর্থের ক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করার সময়। তাড়াহুড়ো করে, একজন প্রাচীন আপনার ক্ষতি করতে পারে। আপনি সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝির শিকারও হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকবে, তবে আপনি যদি দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেন তবে এটি কাজ করবে। সন্ধ্যার মধ্যে মেজাজের উন্নতি হবে। শ্বাসকষ্ট নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করুন।
বৃষ
আপনি পুরানো বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করবেন। আজ আপনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবেন এবং আরও কাছাকাছি আসবেন। অফিসের সিনিয়ররা রেগে যেতে পারে, ব্যবস্থাপনার ভাল বইগুলিতে থাকুন। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল রাখুন, বাইরে খাওয়া কমিয়ে দিন।
মিথুন
রাশি মন দ্রুত চলবে এবং যদি নতুন ধারণা উদ্ভাবনী হয় তবে টিম মিটিংয়ে বলুন। বসের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখুন, অন্যথায় বাজেটের অবনতি হতে পারে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, শুধু ঘুম সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করুন, অন্যথায় বিরক্তি থাকতে পারে।
কর্কট
আবেগ আপনার জন্য বিশেষ হবে। আপনার সঙ্গীর কথা শুনুন এবং জায়গা দিন। টাকা নিয়ে বড় ঝুঁকি নেবেন না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে পেট বা ঘুম সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা যত্ন নিন।
সিংহ
আপনি আত্মবিশ্বাসী থাকবেন এবং আপনার কথাগুলি অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম অফিসে দেখা যাবে, এমনকি যদি তাত্ক্ষণিকভাবে প্রশংসা না আসে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলা কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। অর্থের বিষয়ে আজ নগদ প্রবাহ থাকবে। স্বাস্থ্যের জন্য স্ট্রেচিং এবং হাঁটাচলা।
কন্যা
রাশি আরও দায়িত্ব এবং আরও কাজ হবে। অফিসের কাজ বাসায় আনবেন না। আপনি যদি শান্তভাবে কাজ করেন তবে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। অর্থের উন্নতি হবে ধীরে ধীরে, বিনিয়োগের জন্য গবেষণা। এই মুহূর্তে বড় খরচ করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। স্বাস্থ্যের জন্য জিম এড়িয়ে চলাই ভালো হবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জয়েন্টে বা কোমরে ব্যথা অনুভব করতে পারেন, একটু স্ট্রেচিং করুন।
তুলা
জাতক-জাতিকারা ছোট ছোট কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন, যা মনকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে। তবে ধৈর্য ধরে কাজ করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। অর্থ সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দিন, কোনও পুরানো ব্যয় সামনে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের কারণে পিঠে বা ঘাড়ে হালকা ব্যথা হতে পারে, এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকবেন না।
বৃশ্চিক
মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের দিন। আপনার আজ বিনিয়োগের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, জালিয়াতি হতে পারে। আপনি অফিসে নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন, আপনার নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। হালকা ক্লান্তি বা চোখে জ্বালা হতে পারে, স্ক্রিনের সময় কম রাখুন।
ধনু
আপনার সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন, আজ আপনার জন্য কাজের সুযোগ থাকবে। আপনি আজ একটি চাকরির অফারও পেতে পারেন। টিমওয়ার্ক কাজের সঙ্গে এগিয়ে যাবে। হঠাৎ করে টাকা খরচ হতে পারে, তাই আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন। মানসিক চাপ এড়াতে মেডিটেশন করুন।
মকর
মন কিছুটা ভারী হতে পারে, তাই আপনি কোথাও হাঁটতে যেতে পারেন। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করুন। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম কাজে লাগবে এবং যে কোনও স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। অর্থের ব্যাপারে সাবধান থাকুন, বড় অঙ্কের ধার দেবেন না, গ্রহণ করবেন না।
কুম্ভ
যদি আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা হয়, কাশি এবং জ্বর থাকে তবে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করুন। কুম্ভ রাশি আজ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, এটি মনকে খুশি করবে। সময়সীমার মধ্যে থেকে কর্মক্ষেত্রে, কাজে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে খোলামেলা থাকবে, বন্ধুর সাথে ভাল জিনিস ঘটতে পারে। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ভাল হবে, তবে অযথা ব্যয় করবেন না, তবে এটি আপনার পক্ষে ভাল। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন।
মীন
মন আবেগপ্রবণ থাকতে পারে, আপনি দুঃখিত বোধ করবেন। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ কিছুটা বিভ্রান্ত হবে, তাই আপনাকে নিজেকে ফোকাসে আনতে হবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে, বিশেষত গৃহস্থালির কাজগুলিতে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। শরীরে ব্যথার সমস্যা হতে পারে, বেশি করে পানি পান করুন এবং হালকা খাবার খান।
