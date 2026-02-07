Edit Profile
    Tomorrow Horoscope 8 February 2026: আগামিকাল প্রপোজ ডে কেমন কাটবে? মেষ থেকে মীনের ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    কেমন কাটবে রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬?

    Published on: Feb 07, 2026 8:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই প্রোপোজ ডে ২০২৬। কেমন কাটবে রবিবারের এই বিশেষ দিনটি? ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Kal Ka Rashifal

    মেষ

    অন্যের আদেশ মেনে চলবেন না। কেউ আপনার স্ট্যামিনা পরীক্ষা করতে পারে তবে এটি আপনার আসল পরিচয় পরিবর্তন করবে না। আপনি আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন। এটি আপনাকে ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া কিছু সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজন হতে পারে। সীমানা নির্ধারণ করা স্বার্থপর নয়, তবে এটি আপনার জীবনকে ভারসাম্যপূর্ণ করার উপায়।

    বৃষ

    শান্তি খুঁজে পেতে আপনার কারও অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। আপনি যদি কারও সাথে ভাল বোধ না করেন তবে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। এটি লড়াই বা তর্ক করার দরকার নেই। এটি আপনাকে আপনার ক্ষমতাগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে এবং সেগুলি সংরক্ষণ করতে দেয়। আজ আপনি বুঝতে পারবেন যে শান্ত থাকার অর্থ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং যা ঘটে তা গ্রহণ করা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা। আপনার ভিতরের স্থিতিশীলতা আপনাকে বাইরের সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করবে।

    মিথুন

    আপনার অতিরিক্ত বোধ করার দরকার নেই। আপনাকে এখনই লোকদের কাছে সবকিছু বলতে হবে না বা সবকিছুতে জড়িত হতে হবে না। আপনি যে স্পষ্টতা পাবেন তা একটি নির্জন জায়গায় পাওয়া যাবে, যেখানে কোনও শব্দ নেই। কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে থামুন এবং আপনার শক্তি অপচয় থেকে বাঁচান। কম কথা বলা আপনাকে আরও ভাল বোধ করবে এবং বাহ্যিক সমস্যাগুলি আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। নিজেকে সবার আগে রাখুন। আপনি যত নিজের সাথে খুশি হবেন, আপনার দয়া এবং স্নেহও বাড়বে।

    কর্কট

    পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হবে। যৌথ স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টির দিকে মনোযোগ দিলে শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের চিন্তাভাবনা আর্থিক নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। আপনার দক্ষতা এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এমন চাকরিতে পেশাদার সুযোগগুলি আরও ভাল হবে। একক বা স্ব-নির্দেশিত ভ্রমণ মানসিক শান্তি প্রদান করবে। সম্পত্তি বা বাড়ি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি মানসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। পড়াশোনা ও শেখার সাফল্য তখনই ভালো হবে যখন শৃঙ্খলা নিজে বজায় রাখবে, বাইরের চাপ থাকলে নয়।

    সিংহ

    একটি শুভ দিন হবে। আপনি আপনার পুরানো রীতিনীতি এবং অভ্যাস ত্যাগ করবেন ঠিক যেমন একটি সাপ তার পুরানো ত্বক পরিবর্তন করে। যাইহোক, এই জিনিসগুলি আপনার পরিচয় নির্ধারণ করবে না, যা আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল তা এখন তুচ্ছ বলে মনে হবে। তবে এদিকে খুব বেশি মনোযোগ দেবেন না। একটি ছোট্ট পরিবর্তন নতুন জিনিসের পথ খুলে দেয়। তারা ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনি যে পথে আছেন তা আপনার পুরানো পথের চেয়ে ভাল।

    কন্যা

    আপনার বুদ্ধিমান দিকটি সামনে আসবে। এমনকি আপনি যদি শৃঙ্খলা পছন্দ করেন তবে অন্যের এবং জিনিসগুলির প্রতি নম্র মনোভাব থাকা আরও উপকারী হবে। নিজের পাশাপাশি অন্যের প্রতিও সদয় হোন। আপনি আপনার সমস্ত সাফল্য অর্জন করবেন, তবে চাপ অনুভব না করেই। মৃদু এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে কথা বলা আপনার চিন্তাভাবনার পদ্ধতিকে সতেজ করে এবং আপনাকে নিজের মতো থাকতে সহায়তা করে। দয়া দুর্বলতা নয়; এই মুহূর্তে এটি আপনার জন্য সেরা উপায়।

    তুলা

    আপনার জন্য ভাল জিনিস হবে, যে জিনিসটি আপনাকে বিরক্ত করছে তা থেকে আপনি আর পালিয়ে যাবেন না। সাধারণত আপনি ভেতরে ভেতরে আপনার আবেগকে দমন করেন, কিন্তু এটা ঠিক নয়। কিছু গ্রহণ করা এবং স্বীকার করা যে এটি আপনাকে প্রভাবিত করছে তা কিছুটা আঘাত করতে পারে, তবে সত্যকে আলিঙ্গন করা স্ট্রেস হ্রাস করবে এবং জিনিসগুলি আরও পরিষ্কার দেখাবে। আপনাকে সবকিছু ঠিক করতে হবে না। কেবল আপনার আবেগকে খোলাখুলিভাবে অনুভব করতে এবং বিকাশের জন্য সময় দিন। যা কিছু জিনিস আপনাকে পিছনে আটকে রাখছে তা ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে, যা কোনও নেতিবাচক চিন্তাভাবনা, খারাপ অভ্যাস বা মিথ্যা স্বপ্নের সাথে যুক্ত হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য স্বচ্ছতা এবং আবিষ্কারের একটি হবে। যখন আপনি সত্য নয় এমন বিভ্রম ছেড়ে দেবেন, তখন আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং বৃদ্ধির জায়গা থাকবে। বৃদ্ধি শুরু হয় যখন আপনি এমন জিনিসগুলি গ্রহণ করে প্রতিরক্ষামূলক ভঙ্গি ছেড়ে যান যা আর কাজ করছে না।

    ধনু

    আপনি কথা বলার পরিবর্তে জিনিসগুলি দেখে শেখার সুযোগ পাবেন। যারা আপনার সম্পর্কে কথা বলছে তাদের কথাগুলি একেবারেই উপেক্ষা করুন, আপনি চুপ করে থাকেন এবং সাবধানে পর্যবেক্ষণ করেন যে তারা কী করছে। ভেবে দেখুন, বাহ, কী অদ্ভুত! আপনি যে উত্তরটি খুঁজছেন তা জিজ্ঞাসা না করেই পাওয়া যাবে। নীরবতা আপনার চিন্তাভাবনাকে পরিষ্কার করে দেয় এবং আপনি বাস্তবতায় পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। কখনও কখনও জোর না করেই সত্য বেরিয়ে আসে।

    মকর

    আপনার কারও উপর রাগ করার মতো মনে হতে পারে, তবে ঝগড়া করার পরিবর্তে আপনি শান্ত থাকবেন। শান্ত থাকা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং বোঝাপড়া। আপনার শক্তি অপচয় করার দরকার নেই, তাই কয়েকটি জিনিস উত্তরহীন রেখে দেওয়া ভাল। আপনি যখন চুপচাপ বসে থাকতে পছন্দ করেন, তখন আপনি আরও শক্তিশালী বোধ করবেন। আপনার মানসিক ভারসাম্য শান্তিপূর্ণভাবে বজায় থাকবে। আপনাকে এমন জিনিসগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে যা আপনার শক্তি বা মনোযোগের যোগ্য নয়।

    কুম্ভ রাশি: অনেক দিন ধরে আপনি আপনার কথাগুলি চেপে রেখেছেন, খুব বেশি চিন্তা করার পরিবর্তে আপনি সত্যিই এটি অনুভব করছেন, তা বলুন। কাজই হোক বা ব্যক্তিগত বিষয়, আপনি আপনার সত্যিটা বলবেন। আপনার সত্য কথা বলা আপনাকে স্বস্তি দেবে, মানসিক বোঝা হালকা করবে, মনকে স্পষ্টতা এবং শক্তি দেবে এবং নতুন সুযোগ উন্মুক্ত করবে।

    মীন রাশি আজ আপনি নিজেকে কিছুই করতে দেবেন না এবং কারও সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন বোধ করবেন না। মানসিকভাবে, আপনি অন্য কারও ভারী বোঝা বহন করতে পারবেন না। আপনি এমন কারও জন্য খুশি হতে পারেন যিনি একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি কাউকে তার সমস্যাগুলি নিজের উপর না নিয়ে ভালবাসতে পারেন। আপনি যখন কাউকে নিজের জীবনের দায়িত্ব নিতে দেন, তখন এটি দুজনের মধ্যে সংযোগ বাড়ায়।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

