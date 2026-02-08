Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Horoscope 9 February 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 08, 2026 8:23 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্য়ে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ

    অর্থ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হবে না। সুসংবাদ পেতে পারেন। আজ আপনিও সুস্থ আছেন। কিছু মহিলাও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন।

    বৃষ

    অফিসের কাজে মনোনিবেশ করুন। শৃঙ্খলা এবং রোম্যান্সের মাধ্যমে আপনার প্রেম জীবনকে উত্তেজনাপূর্ণ রাখুন। আজ আপনার পেশাগত জীবনকে ফলপ্রসূ রাখুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    মিথুন

    ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এ, অফিসে গসিপ এড়িয়ে চলুন। আপনার প্রেম জীবন সুখী হবে এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। বুদ্ধিমান বিনিয়োগের জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে।

    কর্কট

    প্রেমের সাথে একসাথে থাকুন। ভালবাসার ক্ষেত্রে অহংকারকে দূরে রাখুন। ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করুন। পেশাদার ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছাও দেখান। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল অবস্থায় থাকবে।

    সিংহ

    আপনার ক্যারিয়ারে ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। সকালে বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে পারেন। অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনিও দান করতে পারেন।

    কন্যা

    সমৃদ্ধ থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। রোমান্টিক বিষয়গুলি অধ্যবসায়ের সাথে মোকাবেলা করুন। দাপ্তরিক সমস্যাগুলো দৃঢ়ভাবে সমাধান করুন। আপনার আর্থিক ব্যয় হ্রাস করা উচিত।

    তুলা

    একটি সম্পর্কের সুখের মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। প্রেমের জীবনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করুন। অফিস জীবন থেকে অহংবোধকে দূরে রাখুন। আজ আপনি সুস্থ বোধ করবেন।

    বৃশ্চিক

    দেরি না করে রোম্যান্স সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান সন্ধান করুন। পেশাদার চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে, তবে আপনি তাদের সমাধান খুঁজে পাবেন। যতক্ষণ আপনি সুস্থ আছেন, ততক্ষণ বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ পরিচালনা করুন।

    ধনু

    নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিন। টিম মিটিংয়ে বিচক্ষণ হোন। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন ধারণাগুলি এগিয়ে যেতে পারেন। আজ বিভিন্ন উৎস থেকে টাকা পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদেরও পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আপনি প্রেমের জীবনে দুর্দান্ত মুহুর্তগুলি দেখতে পাবেন। পেশাগত সমস্যার সমাধান করুন। নিরাপদ অর্থনৈতিক বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করুন।

    কুম্ভ

    আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে টক মুহুর্তও থাকতে পারে। সম্পর্কের সমস্যা সমাধানের জন্য আজই বেছে নিন। আরও ভাল বৃদ্ধির জন্য পেশাদার সুযোগগুলির সুবিধা নিন।

    মীন

    অর্থ পেলে নিরাপদ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিন। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় জীবনেই সংবেদনশীল এবং সংবেদনশীল হন। কোনও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা হবে না এবং আর্থিক সমৃদ্ধিও আপনার পক্ষে থাকবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Tomorrow Horoscope 9 February 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes