Christmas 25 December 2025 Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের বড়দিন কেমন কাটবে? ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
কাল কা রাশিফল: এটি কোনও সম্পর্ক বা অর্থের সাথে সম্পর্কিত, চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু হোক না কেন, রাশিচক্রের জন্য 25 ডিসেম্বরের দিনটি কেমন হবে তা পড়ুন।
রাত পোহালেই বড়দিন। বৃহস্পতিবার এই ক্রিসমাস ঘিরে দিকে দিকে উৎসবের মেজাজ আজ বুধবার রাত থেকেই শুরু। দেখা যাক, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন কাটতে চলেছে? মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন।
মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জীবনে প্রচুর আত্মবিশ্বাস থাকবে। আজ আপনি সন্তানের সুখ বাড়িয়ে তুলতে পারেন। পরিবারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থাকতে পারে, যার কারণে আপনাকে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা পড়াশোনায় আগ্রহী হবেন। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি ব্যবসায় পিতামাতার সমর্থন পাবেন। ব্যবসার জন্য আপনাকে বাইরে কোথাও যেতে হতে পারে।
মিথুন রাশি:মিথুন রাশির জাতকদের আত্মনিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। ধৈর্য ধরুন। সময়টি আপনার জন্য উপযুক্ত। আপনি আজ কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারেন। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো হবে।
কর্কট: কর্কট রাশির মানুষের মন প্রফুল্ল থাকবে। এ সময় ব্যবসা চলবে এবং লাভের সুযোগ থাকবে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সমর্থন পাবেন, এটি আপনার উপকার করবে। একাডেমিক কাজে সাফল্য পাবেন।
( Pak leader: করাচির লিয়ারিতে সরব রহমান!পাকিস্তানের দু'মুখো নীতির মুখোশ টেনে খুললেন খোদ পাক নেতা,উঠল মুনিরের সেনার কথা)
সিংহ: সিংহ রাশির লোকেরা বিরক্ত হতে পারে। কথোপকথনে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। জীবন সঙ্গীর আয়ের পরিমাণ।
কন্যা রাশি: এই সময়ে কন্যা রাশির জাতকদের শান্ত থাকতে হবে। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আরও হুড়োহুড়ি থাকবে। আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
তুলা রাশি: এই সম্পর্কটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আপনার সেগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। অফিসে যারা আপনার সাথে কাজ করেন তারা আপনাকে সব উপায়ে সমর্থন করবেন। আপনার ব্যবসা আপনার জন্য সুসংবাদ বয়ে আনবে।
বৃশ্চিক রাশি: বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারা আজ খুশি থাকবেন। এ সময় ব্যবসা বাড়তে পারে। আপনার সম্পত্তিও বাড়তে পারে। ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকবে। একাডেমিক কাজে সফলতা অর্জন করা যায়।
ধনু রাশি: ধনু রাশির জন্য শিক্ষামূলক কাজে সম্মান ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। মুনাফার সুযোগও থাকবে।
মকর রাশি: মকর রাশির জাতকদের এই সময়ে আত্মনিয়ন্ত্রিত হতে হবে। ধৈর্য ধরে রাখার চেষ্টা করুন, বিশেষ করে প্রেমের জীবনে, আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। পরিবারে কোনও শুভ কাজে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।
কুম্ভ রাশি: বন্ধুর সহায়তায় নতুন ব্যবসা শুরু করা যায়। তবে ব্যবসার জন্য আপনি অন্য জায়গায় যেতে পারেন। আপনার জীবনে সুখ থাকবে।
মীন: মীন রাশির জাতক-জাতিকারা সুখী থাকবেন। অনেক আত্মবিশ্বাসও থাকবে। পরিবারে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড থাকতে পারে। ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাজসজ্জার খরচ বাড়তে পারে।
( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )